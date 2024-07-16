大型机和云原生应用的强大功能

大型机现代化指的是对旧版大型机系统、应用程序及基础设施进行转型，使其与现代技术和业务标准保持一致的过程。该过程能够释放大型机系统的潜力，让组织既可以充分利用在大型机技术上的既有投入，又能借助现代化带来的诸多优势。通过大型机现代化，组织可提升业务敏捷性、提高运营效率、降低成本，并改善客户体验。

大型机现代化助力组织利用云计算、人工智能、机器学习及开发运维等最新技术与工具，推动创新与业务增长。现代化后的大型机系统能够与其他系统、应用程序及数据源实现无缝集成，进而支持构建新的业务模式并开拓新的收入来源。

此外，大型机现代化还能帮助组织应对员工老龄化带来的挑战，降低运维成本，并提升系统性能与可扩展性。通过释放大型机现代化的潜力，组织可获得显著的业务价值，增强竞争力，进而巩固其市场地位。

将大型机系统迁移至其他平台（如基于云的系统或分布式系统）可能是一个复杂且高风险的过程。而大型机现代化则不同，它能让组织保留在大型机技术上的既有投资价值，同时充分享受现代化带来的诸多优势。