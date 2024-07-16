大型机和云原生应用的强大功能

大型机现代化指的是对旧版大型机系统、应用程序及基础设施进行转型，使其与现代技术和业务标准保持一致的过程。该过程能够释放大型机系统的潜力，让组织既可以充分利用在大型机技术上的既有投入，又能借助现代化带来的诸多优势。通过大型机现代化，组织可提升业务敏捷性、提高运营效率、降低成本，并改善客户体验。
大型机现代化助力组织利用云计算、人工智能、机器学习及开发运维等最新技术与工具，推动创新与业务增长。现代化后的大型机系统能够与其他系统、应用程序及数据源实现无缝集成，进而支持构建新的业务模式并开拓新的收入来源。
此外，大型机现代化还能帮助组织应对员工老龄化带来的挑战，降低运维成本，并提升系统性能与可扩展性。通过释放大型机现代化的潜力，组织可获得显著的业务价值，增强竞争力，进而巩固其市场地位。
将大型机系统迁移至其他平台（如基于云的系统或分布式系统）可能是一个复杂且高风险的过程。而大型机现代化则不同，它能让组织保留在大型机技术上的既有投资价值，同时充分享受现代化带来的诸多优势。
通过 IBM® 与 Microsoft 的合作，组织如今能够借助（全新）API，将大型机的业务功能与数据开放给运行在 Azure 中的应用程序及服务；此外，还可通过 Azure Logic Apps，与主流企业级软件及更多系统实现集成。件等相集成。
借助 API 实现大型机环境现代化，能为组织带来显著价值。首先，它支持现代技术与工具同现有大型机系统的集成。这样，组织得以运用最新技术成果，提升运营效率与效果。通过 API 可将移动应用、云计算及人工智能与大型机对接，构建更全面、更现代化的解决方案。
此外，API 还能助力提升用户体验，通过支持开发易用性强的界面与仪表板，实现对大型机数据和服务的实时访问，进而提升工作效率与决策能力。这些可借助 IBM z/OS Connect 创建的 API，能够与 Azure API Management 集成。Azure API Management 是一项全托管服务，可帮助组织发布、保护并管理其应用程序的 API。它提供了一套全面的工具与功能，用于 API 的创建、监控及生命周期管控。
可以使用这些 API 通过 Microsoft Power Platform 构建移动应用程序或 Web 应用程序。Microsoft Power Platform 中的 Power Apps 提供了低代码/无代码开发方案，可用于创建基于 Web 的用户界面，并与前文提及的已开发服务建立连接。
Azure Logic Apps 为开发人员提供了另一种大型机应用现代化方案，包括与主流企业级软件集成、实时数据处理、机器学习能力集成及成本优化等特性。它支持开发人员自动化重复任务与业务流程，将大型机资源释放给更关键的核心任务，进而提升整体运营效率。
提供能够吸引客户并形成差异化竞争优势的定制化服务，是大多数企业的核心目标。如今，这一目标的实现愈发依赖于运行在大型机上的核心业务应用与运行在 Microsoft Azure 上的数字化前端应用之间的实时信息交互。而且所有交互过程需确保不影响核心业务应用的正常运行及相关服务等级协议 (SLA) 的履行。
借助 IBM® Z Digital Integration Hub，开发人员能够整合并治理存储在大型机上的信息。无需将源自众多核心应用及相关数据源的所有原始数据迁移至云端，而是可以采用大型机优化技术。这些技术可在内存中传输并存储经过治理/聚合的信息，并通过各类基于标准的接口（包括 Kafka 等基于事件的机制或开放式标准 API）将该信息对外提供。
IBM Z Digital Integration Hub 可配置为基于事件的架构模式，通过 Kafka 将经过治理的信息主动共享至 Microsoft Fabric 事件流。当核心业务系统处理完目标新交易后，账户通知可通过这些事件流进行传递。然后，进而触发 Data Activator 流程，将通知推送至下游应用及接收方。结合 Microsoft Fabric 与 IBM zDIH 的能力，客户能够利用来自 IBM Z 的近乎实时数据，快速开发全新解决方案。
IT 领导者肩负着整合并拓展大型机能力的使命，以提升业务敏捷性并推动业务创新。事实上，五分之四的组织认为，为了保持竞争力，必须快速推进基于大型机的应用现代化。然而，核心挑战在于找到最佳的应用现代化路径，即能实现最高投资回报率的方案。
IBM® Consulting 可协助您设计混合云战略及统一集成运营模式，其中涵盖通用敏捷实践，以及 IBM Z、Microsoft Azure 与大型机之间的应用互操作性。IBM 会将应用程序与数据部署在适配的平台上，并确保其安全性、加密保护与高弹性。这是一个以 IBM Z 为核心、具备敏捷性且无缝集成的混合云平台。IBM Consulting 致力于加速大型机应用现代化进程、开发 Azure 应用，并借助 IBM Z 与 Azure 推动 IT 自动化。这一联合方案能帮助企业更快实现创新、最大化投资价值，并降低对专业技能的依赖。
了解如何充分释放大型机的全部潜力，助力业务取得成功。点击下方链接，探索大型机现代化的诸多优势，并预约与我们的专家对话，深入探讨 IBM 如何协助您实现业务目标。