2026 年 4 月，网络安全形势迎来转折点，并且这一转变不可逆转。Anthropic 的 Mythos 模型表明，人工智能 (AI) 能够以超越人类能力的规模和速度识别并利用漏洞。初步迹象表明，各大平台上发现了数千个此前未知的漏洞，其中只有一小部分得到了修复。
这一发展从根本上改变了企业对安全的思考方式。现在，响应首次成为制约因素，而不再是发现。
多年来，网络安全战略一直侧重于提高可见性。组织投资各种工具来扫描代码、基础设施和应用程序，旨在发现风险。以前的模型假设发现是限制因素，但现在情况不再如此。现在，AI 驱动的系统可以持续生成漏洞，生成速度超过了人类团队的响应能力。
其影响不言而喻。制约因素已从发现漏洞转变为针对漏洞采取行动。
AI 驱动的药物发现所打造的环境与企业过去管理的环境存在实质性差异。随着漏洞在机器层面不断浮现，漏洞数量急剧增加。暴露窗口从几周缩短到几小时，并且由于大量检测结果缺乏上下文或优先级排序，噪音不断增大，让已经捉襟见肘的团队不堪重负。在这种情况下，速度变得至关重要。
当漏洞遍及代码、基础设施和运行时环境，却没有统一视图时，工具碎片化就是一个系统性缺陷。这些问题叠加带来了持续的运营压力，传统方法已然跟不上现状。
当下需要的不是渐进式改进，而是需要彻底转变运营模式。这反映的是管理方式的转变：从管理单个漏洞转向管理整个企业的系统性风险暴露。传统方法是线性的、被动的，团队需要扫描、分类、创建工单和修复，而且通常是通过彼此孤立的工具和工作流程来完成。
当出现严重的漏洞或泄露事件时，这一模式迅速变成控制室。安全、开发、运营和基础设施团队同时被调入进来。同时，必须从多个系统收集数据，权责归属模糊不清，还需要在压力下做出各种决策。可能需要几天，有时甚至几周的时间才能完全了解其影响范围并协同响应。
在 AI 加速的环境中，这一挑战更为艰巨。组织面临的不是单一事件，而是成千上万的新暴露点。需要应对规模呈指数级增长的安全隐患，却仍旧依靠人工、碎片化的流程。
这一模式无法扩展。团队无法跟上步伐。一种新的模式应运而生。持续暴露管理将可见性、优先级排序和修复整合为一项持续运行的功能。行业正在摒弃传统的漏洞管理方法。现在亟需针对 AI 的规模和速度设计的全新运营模式。
这种模式必须是持续运转的，而不是阶段性的。它必须将可见性、优先级排序和修复统一到单个运营流程中。而且，它必须让组织能够根据业务影响而不仅仅是技术严重性实时采取行动。
现在，安全机制已嵌入整个软件交付生命周期，而不是到最后才应用。优先级从依据通用的严重性评分转向结合业务影响进行排序，修复工作已实现自动化、受治理并集成到现有工作流中。这样就形成了一个持续循环，在降低风险的同时保障交付速度。
网络安全架构的下一阶段以运营整合为中心。企业需要的不是更多单点工具，而是一个连通现有功能并将信号转化为行动的运营层。这意味着将漏洞发现直接连接到现有工作系统中，而不是创建新的并行工作流。
这个运营层必须处理多个来源的发现结果，包括 AI 驱动的发现结果。它必须关联整个技术堆栈中的风险暴露，根据企业特定的风险和业务背景确定优先级，并通过既有流程和系统协调修复工作。如果缺乏这种能力，可见性提高也只会增加复杂性。
成功适应的组织将具备以下共同特征。可持续运行，具有实时感知和响应能力。根据后果而非仅仅根据严重性来确定风险的优先级。自动化执行，减少对手工流程的依赖。以风险共识为基础，统一开发、安全和运营。衡量结果（例如修复时间、风险降低幅度），而不是活动级别。这种方法标志着从被动安全响应转向工程化弹性建设。
Mythos 这类模型的出现应该提醒组织主动反思，而非被动应对。企业领导者应该直接提问，例如：
这些问题的答案决定了组织的就绪度。
过去十年中，行业一直在努力改进漏洞识别方式。未来十年的重点将是有效解决这些问题。人工智能加快了漏洞发现速度，同时也暴露了当前运营模式的局限性。
成功将属于转变风险管理方式、从零散的流程转向连续一体化执行的组织。问题已不再是您能够以多快的速度发现漏洞。关键在于组织结构能否适应当下威胁的产生速度，并及时完成修复。
转变已在进行中。现在正是引领变革的时机。
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