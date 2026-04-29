当下需要的不是渐进式改进，而是需要彻底转变运营模式。这反映的是管理方式的转变：从管理单个漏洞转向管理整个企业的系统性风险暴露。传统方法是线性的、被动的，团队需要扫描、分类、创建工单和修复，而且通常是通过彼此孤立的工具和工作流程来完成。

当出现严重的漏洞或泄露事件时，这一模式迅速变成控制室。安全、开发、运营和基础设施团队同时被调入进来。同时，必须从多个系统收集数据，权责归属模糊不清，还需要在压力下做出各种决策。可能需要几天，有时甚至几周的时间才能完全了解其影响范围并协同响应。

在 AI 加速的环境中，这一挑战更为艰巨。组织面临的不是单一事件，而是成千上万的新暴露点。需要应对规模呈指数级增长的安全隐患，却仍旧依靠人工、碎片化的流程。

这一模式无法扩展。团队无法跟上步伐。一种新的模式应运而生。持续暴露管理将可见性、优先级排序和修复整合为一项持续运行的功能。行业正在摒弃传统的漏洞管理方法。现在亟需针对 AI 的规模和速度设计的全新运营模式。

这种模式必须是持续运转的，而不是阶段性的。它必须将可见性、优先级排序和修复统一到单个运营流程中。而且，它必须让组织能够根据业务影响而不仅仅是技术严重性实时采取行动。

现在，安全机制已嵌入整个软件交付生命周期，而不是到最后才应用。优先级从依据通用的严重性评分转向结合业务影响进行排序，修复工作已实现自动化、受治理并集成到现有工作流中。这样就形成了一个持续循环，在降低风险的同时保障交付速度。