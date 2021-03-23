老旧基础设施的隐患：安全风险

尽管关于云解决方案的讨论层出不穷，人们很容易认为本地 IT 基础架构正在逐渐失宠。然而，近期 IBM 与 Forrester Consulting 联合发布的《企业混合云战略的关键》研究发现，本地基础设施在许多企业中仍占据重要地位。研究报告指出：“企业正计划增加对本地基础设施的投资，85% 的 IT 决策者 (ITDM) 认为本地基础设施对其混合云战略至关重要。”事实上，75% 的 IT 决策者计划在未来两年内增加基础设施投资。

遗憾的是，计划并不总能得到落实。基于预算需求、项目优先级或突发干扰事件（如新冠疫情），本地基础设施更新往往是最先被推迟的事项之一。Forrester 研究发现，70% 的受访企业在过去五年或更长时间内至少数次推迟过基础设施更新（该比例较 2019 年的 61% 有所上升）。

在审视 IT 项目与优先级时，更新本地基础设施很容易成为延期候选对象。这并非光鲜亮丽的新项目，且向高级管理层论证其成本合理性可能较为困难。当需要同时处理多个项目或削减预算时，IT 团队可能会权衡不更新现有本地基础设施的风险与回报等式。最终得出“现有设备目前运行尚可”的结论。而常被忽视的是，这些设备本身伴随着安全风险。实际上，Forrester 研究发现，半数的 IT 决策者在延迟更新后发现了基于基础设施的安全问题与漏洞。