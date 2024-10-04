眼下，各类企业均面临为实现一系列看似不协调的目标而产生的压力：增加收入、降低成本并在行动上不断提速以满足消费者需求。买方面对的则是无穷无尽的选项，且有成千上万的机会做出购买决定，而卖方则需与更多第三方开展合作并采用更多技术。

商业运作的步伐一直在不断加速，且已达到近乎实时的程度。如今，三分之二的消费者表示，公司的响应速度与其产品的价格同样重要。对于 Y 世代（也称为千禧一代）和 Z 世代来说，品牌的快速响应会产生一种“被尊重”的感觉；而从长远来看，这种感受会转化为客户忠诚度（和在线销售量）。与此同时，这些动态变化也在影响 B2B 环境，因为新一代客户不会对一个“断连”的世界产生记忆。

要接受这些范式并考虑数字商务的未来，则要求企业领导者运用大量新技术。领先的 CEO 正愈发地将人工智能视为一项重要的竞争工具。此外，当与增强现实和虚拟现实、IoT、被动交易和语音商务等其他进步事物相结合时，AI 还可为与消费者进行交流创造各种新途径。

我们认为，此次转型不仅是一次机遇，还是在快速变化的全球环境中保持竞争力的一项必要举措。为取得成功，各大公司必须利用科技的力量来推动收入增长、降低成本、提高转化率并提高用户留存率。同时，还需将自身定位为客户值得信赖、具有相关性且便于开展协作的合作伙伴。

而在各种实施案例和业务结构中，情况也均是如此。例如，这些支柱对于部署 AI 来增强安全性或优化其移动商务体验的 B2B 企业便至关重要。当 B2C 商务平台使用某一算法来提供个性化体验并推动增长时，它们也同样十分重要。