2010 年 3 月，比特币的价值还不到一便士。不到十年后，每个比特币的价值接近 20,000 美元，早期投资者开上了兰博基尼。虽然比特币的热度始终与价格紧密相关，但其普及推动区块链这一保障加密货币安全的技术成为科技领域的焦点。
区块链技能成为世界上最受欢迎的技能之一，从 2017 年到 2020 年，相关需求增长近 2,000％。
Gartner 杰出的研究副总裁 David Furlonger 表示：“在 Gartner 2019 年 CIO 议程调查中，60% 的 CIO 表示，他们预计未来三年将在一定程度上采用区块链技术。”无论您是看多还是看空比特币，都不可否认，随着每一个区块链新用例的出现，人们对区块链的未来发展都充满了期待。
《区块链快速指南》中说：“区块链是一个共享的、不可篡改的账本，可促进企业网络中记录交易和跟踪资产的过程。资产可以是有形的（房屋、汽车、现金、土地），也可以是无形的（知识产权、专利、版权、品牌）。几乎任何有价值的事物都可以在区块链网络上进行跟踪和交易，从而降低风险以及所有相关人员的成本。”
构建区块链网络的方式有多种：公有链，任何人都可以加入；私有链，由一个组织治理网络；许可链，参与者需要获得邀请或许可才能加入；或由多个组织联合构建和维护。
市场研究公司 Forrester Research 为组织和行业确定了考虑区块链解决方案之前需要思考的四个问题：
如果所有这些问题的答案都是肯定的，那么区块链解决方案可能很有意义。Forrester 也建议行业要设定远大的目标，但要从小处着手。IBM 客户已经通过使用 IBM® Blockchain 技术改变了所在行业，并取得了实质性的业务成果。
American Banker 提出了五个问题，探讨区块链行业的未来发展方向。然而，这些问题的答案比人们想象的要简单得多......区块链已准备就绪，可立即供企业和政府使用！
A：金融机构已经将自己定位在区块链的前沿领域。据部分项目预测，单是成本节约这一项，每年就可能达到数百亿美元。结算时间可能从数天缩短到几分钟，几近于 T+0。
答：IBM® Blockchain Technology 副总裁 Jerry Cuomo 在关于“超越比特币：区块链技术的新兴应用程序”的国会听证会上指出：”区块链的潜在用途远比加密货币广泛。IBM 已参与了超过 400 个区块链项目，涉及供应链、政府、医疗保健、运输、保险、化学、石油等领域。从那些经验中，IBM 总结出三个主要优势：我们相信区块链是一项变革性科技，可以从根本上改变企业和政府的互动方式；区块链必须是开放的，以鼓励广泛采用、创新和互操作性；区块链已准备就绪，可立即供企业和政府使用。“这些言论和以下建议受到了与 Jerry 一起出席的发言人 Frank Yiannas 的好评。Frank Yiannas 被选为美国食品药品监督管理局负责食品政策与应对事务的副局长。
美国证券交易委员会委员 Hester Peirce 表示：”沙盒可能会有用。但是你也不希望父母在沙盒中堆沙堡。你通常希望孩子们自己解决问题。一旦让监管者盯着你，创造性过程就会改变。“
A：比特币狂热使一些人认为不再需要银行来提供安全的全球资金转移。然而，银行并不这么认为。研究表明（在 IBM® Blockchain 和 国际货币金融机构官方论坛 (OMFIF) 的联合报告中指出）：“放眼长远，许多行业参与者认为，分布式账本技术 (DLT) 在证券清算和结算中具有巨大潜力，可以提高效率并降低对账成本。德意志联邦银行和德意志交易所最近成立了一家合资企业，开发了基于 DLT 的证券结算平台的功能原型。该平台可实现数字货币和证券的货银对付结算，代表了这一领域的重要进展。”
答：American Banker 指出：“如果区块链取代现有金融系统，开发者可能会面临与银行相同的受托责任。这项职责究竟是什么样的，行业内争论不休。有人说，这归根结底是如何在“注意义务”和“忠诚义务”之间做优先级权衡。前者是不造成伤害，后者是服务于客户的最佳利益。”
展望区块链遥远的未来非常令人振奋，新的创新不断涌入市场，表明区块链技术有望实现更广泛、更大胆的应用突破。随着活跃的区块链网络继续为许多行业带来真正的颠覆性变革，IBM Blockchain 团队预测，不久的将来将会出现以下五种趋势：
2020 年，我们将看到新的治理模式开始出现。这种模式让规模庞大、成员多元的联盟能够更有效地处理决策、权限分配方案，甚至支付流程。这种模式将有助于将不同来源的信息的标准化，并获取新的更强大的数据集。68％ 的首席技术官和首席信息官甚至预计，在未来一到三年内，支持跨多个区块链网络交互的可扩展治理模式将成为其组织中区块链环境的一项重要特性。
尽管实现最大程度的互联互通可能还需要数年时间，而且互操作性的定义可以有多种形式，但我们发现，如今 83% 的组织认为，保障让许可型与非许可型区块链网络间互联互通及互操作的治理机制与标准是其加入全行业区块链网络的重要考量因素，有超过五分之一的组织认为这必不可少。虽然在这方面仍有许多工作待推进，但今年随着更多新兴网络达到临界规模，我们将会发现单一网络中有更多成员希望（即使不是要求）获得有关不同协议集成的指导。
将相邻技术与区块链结合将帮助我们完成从未有人做过的事情。区块链上的数据更可信，将更好地为底层算法提供信息并增强其性能。区块链将有助于确保数据安全，并对决策过程中的每一步进行审计，从而获得由网络参与者信任的数据驱动的、更敏锐的洞察分析。
由于需要加强数据保护机制，今年，区块链解决方案将结合使用验证工具以及加密锚点、IoT 信标和预言机，这些机制通过将外部数据注入网络，从而将数字资产与物理世界联系起来。这将提高信任，且无需再依赖经常容易出现错误、遭遇欺诈的人工数据输入。
随着亚洲、中东和加勒比的国家或地区开始实时试验 CBDC，毫无疑问，它们将在新的一年里继续保持势头，并以多种方式重新定义支付。一方面，央行将继续拓展批发型 CBDC，同时也会初步涉足零售型 CBDC。此外，我们发现，市场对其他类型资产和证券（例如国债对应的中央债券凭证）的代币化和数字化的兴趣将日益增加。