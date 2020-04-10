American Banker 提出了五个问题，探讨区块链行业的未来发展方向。然而，这些问题的答案比人们想象的要简单得多......区块链已准备就绪，可立即供企业和政府使用！

问：银行还在等什么？

A：金融机构已经将自己定位在区块链的前沿领域。据部分项目预测，单是成本节约这一项，每年就可能达到数百亿美元。结算时间可能从数天缩短到几分钟，几近于 T+0。

问：监管机构会加入吗？

答：IBM® Blockchain Technology 副总裁 Jerry Cuomo 在关于“超越比特币：区块链技术的新兴应用程序”的国会听证会上指出：”区块链的潜在用途远比加密货币广泛。IBM 已参与了超过 400 个区块链项目，涉及供应链、政府、医疗保健、运输、保险、化学、石油等领域。从那些经验中，IBM 总结出三个主要优势：我们相信区块链是一项变革性科技，可以从根本上改变企业和政府的互动方式；区块链必须是开放的，以鼓励广泛采用、创新和互操作性；区块链已准备就绪，可立即供企业和政府使用。“这些言论和以下建议受到了与 Jerry 一起出席的发言人 Frank Yiannas 的好评。Frank Yiannas 被选为美国食品药品监督管理局负责食品政策与应对事务的副局长。

问：构建美国区块链沙盒有帮助吗？

美国证券交易委员会委员 Hester Peirce 表示：”沙盒可能会有用。但是你也不希望父母在沙盒中堆沙堡。你通常希望孩子们自己解决问题。一旦让监管者盯着你，创造性过程就会改变。“

问：在区块链世界中，银行还有必要吗？

A：比特币狂热使一些人认为不再需要银行来提供安全的全球资金转移。然而，银行并不这么认为。研究表明（在 IBM® Blockchain 和 国际货币金融机构官方论坛 (OMFIF) 的联合报告中指出）：“放眼长远，许多行业参与者认为，分布式账本技术 (DLT) 在证券清算和结算中具有巨大潜力，可以提高效率并降低对账成本。德意志联邦银行和德意志交易所最近成立了一家合资企业，开发了基于 DLT 的证券结算平台的功能原型。该平台可实现数字货币和证券的货银对付结算，代表了这一领域的重要进展。”

问：如果区块链出现问题，该谁负责？

答：American Banker 指出：“如果区块链取代现有金融系统，开发者可能会面临与银行相同的受托责任。这项职责究竟是什么样的，行业内争论不休。有人说，这归根结底是如何在“注意义务”和“忠诚义务”之间做优先级权衡。前者是不造成伤害，后者是服务于客户的最佳利益。”