零信任的演变及其指导框架

零信任始于 Google 于 2010 年制定的“BeyondCorp”计划。该计划的目标是告别基于边界的传统安全模型，转而基于身份和上下文来确保资源的安全访问。这一策略让 Google 能够为员工提供安全的资源访问方式，Google 员工无需使用 VPN 就能在任何地方使用任何设备安全地访问公司应用程序和数据。

2014 年，Forrester Research 分析师 John Kindervag 在一份题为“信息安全的零信任模式”的报告中创造了“零信任”这一概念，以描述这种新的安全模式。他提出了一种新的安全模型假设任何人无论是组织网络内部还是外部都无法在未经验证的情况下得到信任。该报告概述了基于两个主要原则的零信任模型：“永不信任，务必验证。”

所有用户、设备和应用程序都被视为不可信，必须先进行验证，然后才能向其授予资源访问权限。最小权限原则意味着向每个用户或每台设备授予完成其工作所需的最低级别访问权限，并根据按需知密原则来授予访问权限。

从那时起，零信任的概念保持了强劲的发展势头，众多组织采用其架构来更好地保护其数字资产免受网络威胁的侵袭。它囊括了多种安全原则和技术，这些原则和技术旨在增强安全性并降低出现安全漏洞的风险。