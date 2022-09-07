美国货币监理署对模型风险管理的监管要求演变

2022 年 8 月 18 日，美国货币监理署 (OCC) 在其《货币监理署公告 2021-39》中发布了《货币监理官手册》之《模型风险管理》分册（下称“2021 年版手册”）。正如发布说明中所提及，该 2021 年版手册阐述了模型风险管理的核心概念与通用原则，并为审查人员规划及开展模型风险管理相关审查工作提供了指导准则。

手册深入阐释了美国货币监理署当前及未来的模型风险监管方法。这些洞察分析对于两类机构具有重要参考价值：一类是寻求满足美国货币监理署模型风险管理监管要求的机构，另一类是接受其他银行监管机构模型风险管理监督的机构。

尽管手册并未取代美国货币监理署于 2011 年发布的《模型风险管理监管指引》（OCC 2011–12 号公告），但它提炼了 2011 年版指引的核心要素并提供补充说明，同时新增了大量重要释义与澄清内容。

对 2011 年版指引的拓展完善，体现了模型风险管理审查实践的演进。这与行业发展趋势及美国货币监理署期间发布的相关文件保持一致。包括近期发布的《银行保密法/反洗钱合规相关模型风险管理跨机构声明》（《银行保密法/反洗钱领域模型风险管理跨机构声明》），以及 2020 年发布的第三方关系常见问题解答（（该文件拟纳入《第三方风险管理跨机构指引（征求意见稿）》）。