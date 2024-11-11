一位顾客在餐厅用餐完毕后，抱怨食物质量不好，要求打折。一位顾客将进水损坏的电子设备退回，坚持要求商家按照保修条款进行处理，无视人为损坏的事实。一名乘客在未支付升舱费用的情况下，擅自换到了飞机上更贵舱位的空座。
企业应该如何对待超出合理范围的顾客要求？75% 的 CEO 认为，了解客户需求是推动业务增长的最重要因素。1然而，严格遵守“顾客永远是对的”理念，并不是一种实用或有益的商业模式。这条规则可能会导致严重问题，并助长一些不合理或粗鲁的行为。
“顾客永远是对的”这句话出自 20 世纪初的伦敦零售商 Harry Gordon Selfridge 之口，当时的客户服务 远没有今天这么重要。在 19 世纪末 20 世纪初，购物在很大程度上是交易行为，以“买者自负”(caveat emptor) 为指导。零售商经常出售有缺陷的商品，夸大其词，几乎不提供任何支持，让买家自己去规避这些风险。
在那个时代，商人们经常出售劣质或仿冒产品，将廉价的织物和其他材料谎称为高端或进口产品。打着“医生批准”或“科学验证”旗号的现象屡见不鲜。各种保健品宣称能包治百病，从头痛到肺结核似乎无所不能，但实际上大多缺乏科学依据，有的甚至还掺杂了像吗啡和可卡因这样的有害物质。中国劳工将蛇油作为一种传统消炎药带到美国，却被一些美国商人偷梁换柱，用廉价的油，甚至鸦片来冒充。从此，“蛇油”就成了假药的代名词，“蛇油推销员”则成了兜售假冒伪劣产品的骗子的代名词。
这种不规范的环境为 Selfridge 和其他零售业的先驱者们，例如芝加哥的 Marshall Field 和费城的 John Wanamaker，创造了良机。他们通过专注于提升顾客满意度来建立自身的独特优势。
“顾客永远是对的”这一理念具有革命性意义，因为它标志着企业对待顾客方式的转变。Selfridge、Field 和 Wanamaker 明白，长期的成功取决于建立信任和忠诚，这意味着要解决顾客的投诉，并以尊严和尊重对待顾客，即使顾客的投诉似乎不合理。他们鼓励员工创造更温馨舒适的客户体验。这一转变有助于开创一个以信任和回头客为基础的商业新时代。
随着时间的推移，“客户至上”这一理念受到了不少质疑，因为它容易让一些顾客提出过分的要求，甚至做出不好的行为。现在，许多企业倾向于采用一种平衡的做法，强调“倾听顾客的声音”。这种理念既重视顾客的满意度，又兼顾了对员工的尊重，并为企业和顾客之间的互动划定了合理的界限。
“顾客永远是对的”这一规则忽视了在客户关系中建立清晰界限的重要性。当顾客认为自己永远正确时，他们有时会提出过分的要求，以此来占便宜。这些要求可能包括频繁退货、无理投诉或要求大幅折扣等。如果商家一味地满足所有要求，反而会使人对商家实际能够提供的服务产生困惑。
以下是“顾客永远是对的”并非总是合理的商业策略的几个原因：
当顾客不对时，以深思熟虑和建设性的方式妥善处理至关重要。以下是建议采取的一些步骤：
时代不同了。对现代企业而言，比“顾客至上”更有效的理念是“倾听顾客的声音”，或者更确切地说，“成功的商业交易需要相互尊重和协作”。
这种理念认为，重视并倾听顾客固然重要，但尊重员工的尊严和福祉也同样重要。企业应兼顾顾客需求和商业现实，寻求平衡之道。唯有如此，才能创造更积极的客户体验，培养忠诚满意的顾客群体，打造更快乐的员工团队，并最终建立更可持续发展的商业模式。
营造客户与员工建设性互动的环境，有助于企业改善客户体验，并增强信任度和责任感。
这种理念的核心是设身处地为客户着想。通过优先考虑客户的需求和感受，企业可以在妥善解决问题的同时，坚守自身的核心价值，并合理利用资源。授权员工与客户紧密协作，能够建立一种互助共赢的合作关系，从而共同寻求对双方都有利的解决方案。
为可接受的行为设定明确的界限，还有助于确保每个人都能感受到尊重，在保护企业诚信的同时培养忠诚的客户关系。这种公平对待客户但又有界限的平衡方法，能带来更好的结果和可持续发展的成功。
归根结底，成功的商业战略不仅要赢得每一位客户，更要赢得合适的客户。这关系到与欣赏和尊重企业专业知识的客户建立信任和持久关系。这关系到企业及其员工能否取得长期成功。有时，这意味着要优雅地承认，客户并不总是正确。
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