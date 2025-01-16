勒索软件现状：将披露规则武器化及其他

时至 2024 年末，勒索软件依然是针对所有组织的主要且不断演变的威胁。网络犯罪分子比以往更加狡猾且富有创造性。他们整合新技术，利用地缘政治紧张局势，甚至将法律法规转化为自身优势。

这种曾看似具有破坏性但相对直接的犯罪行为，已演变成持续威胁企业与政府的多层次全球性挑战。

让我们审视当前勒索软件的发展态势。重点关注网络犯罪分子如何改变策略、依赖 AI 技术、利用法律框架及其他手段。