可持续农业带来的好处以及我们如何实现可持续发展目标

人们集中力量实现农业现代化，而数据驱动的天气情报是实现可持续发展的关键所在。农业决策过程的管理一直很复杂，因为有很多不同的限制性因素不在农民的控制范围内。天气本身就是其中的主要因素。
大数据已经存在，我们正在利用它来推动现代农业的发展，从而减少对手动输入的依赖，而是更多地依赖数据驱动的分析。我们知道，在全球人口继续增长、农业压力继续增大的情况下，依靠直觉和传统科技是不切实际的。因此，我们正在开发农业解决方案，使用自动数据收集、预测性分析 和 AI 驱动的洞察分析作为可持续农业的基石。
可持续农业的愿景需要整个行业中不同角色的人员共同参与。我们将深入了解我们是如何得出这一点的，以及为什么现代农业实践是世界繁荣发展的必然后续步骤。
耕地面积很可能保持不变。随着人口稳步增长，我们需要利用现有资源生产更多农作物。到 2050 年，地球上的人口将达到 90 亿。为了养活不断增长的人口，粮食产量必须至少提高 70%。
农业如果不跳出传统战略的框架，我们的子孙后代将无法生产和利用我们的耕地。过去，农业的重点是充分利用可用土地，种植尽可能多的农作物。既不关注可持续作物生产，也不关注土地保护。从财务角度来看，既没有聚焦盈利能力，也没有兼顾土地与资源的保护。而它们本应是相辅相成的。
致力于发展以技术为导向的农业实践确实有好处，而先进的天气数据和分析将帮助我们实现这一目标。我们的目标是帮助种植户和企业根据天气数据做出更好的决策，从而继续推进可持续农业建设，发挥其显著效益：
通过采用可持续实践，农民将减少对非可再生能源的依赖，减少化学品使用，并节省稀缺资源。考虑到不断增长的人口和粮食需求，保持土地健康且肥力充足可以长期产生显著效益。
更智能地耕作，更高效地将食品从农场运搬上餐桌，农业行业中的每一个人都将受益。从播种机、喷雾器和撒肥机到无人机、卫星图像和土壤等，在各种物体上安装传感器，从中采集物联网 (IoT) 数据，几乎可以消除各种意外状况。
正如我们所解释的，预期的人口增长令人担忧。今天，我们有机会从纯粹的生产角度开发农业实践，而可持续农业是机会最多的途径。
The Weather Company 专注于最大限度提高粮食产量，同时最大限度减少对环境的影响并限制必要的运营成本。实现农业实践现代化绝非短期任务，但通过资深行业领导者的经验、IBM 数十年的研究、人工智能、分析和预测性洞察分析，以及独特的物联网 (IoT) 数据，我们希望能够引领现代农业实践的演变。
