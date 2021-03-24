可持续农业带来的好处以及我们如何实现可持续发展目标

人们集中力量实现农业现代化，而数据驱动的天气情报是实现可持续发展的关键所在。农业决策过程的管理一直很复杂，因为有很多不同的限制性因素不在农民的控制范围内。天气本身就是其中的主要因素。

大数据已经存在，我们正在利用它来推动现代农业的发展，从而减少对手动输入的依赖，而是更多地依赖数据驱动的分析。我们知道，在全球人口继续增长、农业压力继续增大的情况下，依靠直觉和传统科技是不切实际的。因此，我们正在开发农业解决方案，使用自动数据收集、预测性分析 和 AI 驱动的洞察分析作为可持续农业的基石。

可持续农业的愿景需要整个行业中不同角色的人员共同参与。我们将深入了解我们是如何得出这一点的，以及为什么现代农业实践是世界繁荣发展的必然后续步骤。