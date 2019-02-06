容器化的优点及其对您的意义

IT 部门将继续面临巨大压力，需要提高敏捷性并加快向业务部门交付新功能的速度。一个特别的压力点在于，如何以典型的数字化转型所需的频率和即时性部署新的或改进的应用程序代码。实际上，这个问题并不简单，而且由于基础设施方面的挑战而变得更加复杂。例如，为开发团队提供一个平台需要多长时间，或者建立一个能够充分模拟生产环境的测试系统有多困难。容器便是解决方案！

容器化的优点

应用程序容器化带来了诸多好处，包括以下几点：

可在不同平台和云之间移植——真正实现了一次编写，随处运行。

通过使用比虚拟机少得多的资源提高效率，并实现更高的计算资源利用率——请参阅“容器与虚拟机：有什么区别？”进行全面比较。

敏捷性使开发人员能够将其与现有的开发运维环境集成。

提升增强功能的交付速度。使用微服务对单体应用程序进行容器化有助于开发团队创建具有自己的生命周期和扩展策略的功能。

通过将应用程序与主机系统以及相互隔离来提高安全性。

应用程序启动更快，扩展更轻松。

能够灵活地在虚拟化基础设施或 Bare Metal Server 上工作

由于 Kubernetes 平台内置了安装、升级和回滚流程，因此管理起来更加轻松。

什么是容器？

容器是一种轻量级软件组件，可将应用程序、其依赖项及其配置捆绑在单个映像中，可在传统服务器上的传统操作系统隔离用户环境中运行，也可在虚拟化环境中运行。

这里的关键词是“隔离”。隔离意味着速度——容器是比虚拟机更小的实体，因此部署速度更快。隔离意味着迅速响应——启动时间很短。隔离意味着多功能性——容器可以在不同平台和不同云供应商之间移植。这就是其优势所在！

为什么容器很重要？



容器化是云计算发展历程中的最新进展之一。许多组织，无论规模大小，都将容器视为一种手段，通过持续整合和持续交付等功能来改进应用程序生命周期管理。此外，容器的某些实现符合开源原则，这对于那些不愿被特定供应商锁定的组织来说很有吸引力。

容器也是私有云的基础，就像早期的云计算一样正在改变许多组织的格局。私有云成为提供所需安全性和控制的首选平台，同时还能支持多种云服务的使用。这是组织在云中运行现有的应用程序工作量和新的应用程序工作量的典型情况。

容器有助于满足三个主要用例，这些用例反映了企业在云端运行应用程序的需求：

对现有应用程序进行现代化改造。 创建新的云原生企业应用程序。 打开数据中心，使用云服务。

私有云平台

那么，私有云是什么样的？从 IBM 的角度来看，Docker 提供的容器和 Kubernetes 提供的容器编排构成了私有云平台的关键组件。基于以上考虑，我们根据这些组件和客户需求提供三种主要解决方案：

未来挑战的解决方案

认识到容器可以为开发人员、基础设施和运营团队带来真正的优势后，大大小小的组织都在深入了解容器化。这就是我们提供上述三种容器解决方案的原因。然而，挑战并不止于此。随着容器占用空间的增加，企业 IT 面临新的挑战。其中包括：

设计和维护容器模板

调整/扩展现有的治理模式和实践

符合安全政策和标准

与现有的开发运维环境集成

从数百个可用的开源工具中选择合适的工具

管理新的容器化环境所需的新技能或知识

当然，上述挑战会因缺乏技能或缺乏具备此类技能的资源而加剧。为了解决这些问题，IBM 还提供托管容器服务，使我们的客户能够专注于构建应用程序，同时让我们与现有的 IT 基础架构集成并管理堆栈。除了支持 IBM Cloud 之外，IBM 托管容器服务还适用于其他云供应商，例如 AWS、Azure 和 Google Cloud。

IBM 私有云服务 (ISPC) 采用研讨会

为了帮助您开启这段旅程，或者讨论您迄今为止的进展，IBM Cloud 咨询服务推出了 IBM 私有云服务 (ISPC) 采用研讨会。 本次研讨会为期两天，旨在帮助您制定迁移和实现应用程序现代化的路线图，并采用基于容器的私有云。在研讨会上，我们将与您一起选择两到三个应用程序进行容器化，并帮助制定计划来试点这些应用程序的迁移和/或现代化。我们还将帮助您深入了解将这些容器化应用程序作为托管服务进行托管的适用性。

有关 IBM Cloud 咨询服务的更多信息，请访问 https://www.ibm.com/cn-zh/consulting/cloud。