技术人才短缺的原因在于：随着科技的快速发展，科技行业的高管需努力（ibm.com 外部链接）填补技能要求较高的职位。1对员工和潜在员工开展的培训、再培训和技能提升无法跟上需求的发展步伐。

可以肯定的是，尽管最近发生了备受瞩目的科技裁员问题2（ibm.com 外部链接），但对技术人才的需求依然很高。根据美国劳工统计局和 Lightcast3（ibm.com 外部链接）的说法，未来十年中，科技岗位的增长速度将是全美整体员工队伍增速的两倍。从银行到医疗保健，再从电信到运输，各行各业的企业均在进行数字化转型，而这需借助技能出众的科技工作者。

我们是如何走到这一步的？过去十年中，科技行业的招聘情况可谓时好时坏。科技领导者们一直在努力纠正新冠疫情期间的过度招聘问题；与此同时，则是继续借助自动化和 AI 来提高效率并降低成本。

生成式 AI 等新技术的采用正在改变公司招聘的角色类型和技能要求。过去存在的入门级职位如今已实现自动化，从而改变了年轻毕业生眼中的科技领域职业发展路径。4教育工作者正在竞相（ibm.com 外部链接）为学生做好进入新的工作场所所需的充分准备，并帮助他们熟悉人工智能 (AI) 工具。5

与此同时，很多技术员工在新冠大流行期间和之后选择辞职（ibm.com 外部链接）或跳槽。6科技工作者也更看重工作环境的灵活性，从而致使他们在接受工作邀请时更为挑剔。如此一来，就业市场便出现了巨大的人才缺口和技能短缺问题。