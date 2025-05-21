系统集成商：数字化转型的强力粘合剂

系统集成商游刃于两个截然不同的世界之间。一端是技术供应商——这些软件服务创造者才华横溢却常显孤傲。另一端是企业客户——目标明确、要求严苛，且对容器编排层等技术细节兴趣索然。而居中协调者？正是系统集成商。

集成商介入其中，将这些通用的工具塑造、连接起来，往往还要重新创造，使其成为真正顺手的工具。有时，这项工作非常人性化，例如专业服务和咨询，但慢慢地，它开始包括自动化、托管服务和数字化运营。