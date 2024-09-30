近年来，全球对实现净零排放的关注度有所加强，而净零排放是指人为造成的温室气体排放与从大气中去除的等量相平衡。很多国家已承诺到 2050 年实现净零排放，而这与《巴黎协定》规定的将全球变暖幅度限制在 2 摄氏度以下的目标相一致。各个行业的企业均在制定严格的可持续发展目标、向可再生能源进行投资，并开发创新解决方案以减少碳足迹。这些努力通常是由利益相关者的期望、监管要求以及对可持续商业实践有助于提高利润这一认识来推动的。此外，它们还可推动经济增长：研究表明，到 2050 年，碳中性商品与服务市场可能会为全球经济带来 10.3 万亿美元的价值。1
为了实现净零排放，各组织将在 2024 年将可持续发展工作重点放在两条路径上：
今年可能是可持续性发展报告规模最大的一年。欧盟的企业可持续性发展报告指令 (CSRD) 于 1 月生效，该指令要求欧洲及其他地区的公司就其业务活动的环境和社会影响提交年度报告。除了 CSRD 之外，加州还有新的强制性报告规则将于 2024 年生效，而世界各个国家或地区也即将实施自己的非财务披露和文件要求。
投资者、监管机构和利益相关者越来越多地要求公司披露其所面临的气候相关风险，如对化石燃料的依赖性或对天气事件的脆弱性。通过强制报告和自愿披露，公司可以确定和管理气候相关风险，并向投资者和其他利益相关者提供有价值的信息，以提高透明度。
报告对于企业社会责任计划也变得至关重要。随着越来越多的公司设定广泛的环境、社会和治理 (ESG) 目标，找到跟踪和准确记录进展的方法变得越来越重要。定期和全面的报告可提供相应的透明度，这种方式有助于避免漂绿或有关可持续性和环境影响的误导性陈述。借助规范化的文件，消费者、政府和其他利益相关者可以根据可信的信息做出更好的决策。
但是，遵守全球广泛的强制性报告规则可能会令人感到困惑和复杂。一项调查发现，81% 的公司正在设立新的角色和职责，以适应日益增多的披露要求，而 99% 的公司表示，它们有可能或非常有可能投资于更多与环境、社会和治理报告相关的技术和工具。2例如，一些公司正在转向软件解决方案，来更轻松地捕获、管理和报告环境、社会和治理数据。
俭以防匮：旨在最大限度减少不必要的浪费并充分利用资源的循环经济模式正在蓬勃发展。它不将物品视为一次性物品，而是鼓励对产品进行再利用和回收。有研究预计，到 2030 年，向循环经济过渡可产生 4.5 万亿美元的经济收益。3
通过在整个产品生命周期中重新设计产品以使其更耐用、可重复使用或可回收，从而减少资源消耗和浪费，企业在促进循环经济方面发挥着至关重要的作用。零售商（尤其是时尚行业的零售商）正越来越多地开始采用循环商业模式：租赁与转售计划可提供增长机会，而维修服务则可提供垃圾填埋处理的替代方案。通过提供用于延长产品寿命的途径或是回收或翻新计划，其他企业也正参与其中。
生物多样性丧失是气候变化和生态系统破坏所产生的影响之一，同时它对地球的未来构成了重大威胁。世界经济论坛的《全球风险报告》将生物多样性丧失列为未来十年人类将面临的五大威胁之一，而半数以上的全球 GDP 均中度或高度依赖于大自然。4
2022 年 12 月，各个国家或地区在联合国 COP15 峰会上签署了全球生物多样性框架，保护生物多样性和自然资源的努力获得了进一步的推动。全球范围内的政府、企业和非营利组织正在实施各种举措，例如建立保护区、恢复退化的生态系统以及促进可持续农业和林业实践。
他们也在转向一种新的视角：“自然向好”。与排放背景下的“碳中和”类似，“自然向好”指的是停止、避免和扭转对环境的破坏。这可以通过衡量树木覆盖率、栖息地完整性和物种数量等指标来量化，并以可持续发展原则为指导。目标是到 2030 年让自然环境比现在更适宜，这意味着要在 2024 年采取切实可行的措施。
随着人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和许多其他先进技术的蓬勃发展，2024 年有望成为技术驱动型可持续性发展的一年。当公司考虑来年的气候影响时，多种工具和能力可以帮助指导关键的可持续性发展目标：
展望 2024 年，这些可持续性发展趋势将影响全球应对气候行动和环境影响等紧迫挑战的方式。通过了解这些关键的可持续性发展趋势，组织可以更好地走向更具可持续性的未来。
1 一份新报告发现，到 2050 年，绿色转型将为全球经济创造 10.3 万亿美元的机会（ibm.com 外部链接），2023 年 1 月
2 可持续发展行动报告（链接位于 ibm.com 以外），Deloitte，2022 年 12 月
3 循环经济可释放 4.5 万亿美元的经济增长幅度（ibm.com 外部链接），Accenture，2015 年 9 月
4 2020 年全球风险报告（ibm.com 外部链接），世界经济论坛，2020 年 1 月
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