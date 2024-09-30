近年来，全球对实现净零排放的关注度有所加强，而净零排放是指人为造成的温室气体排放与从大气中去除的等量相平衡。很多国家已承诺到 2050 年实现净零排放，而这与《巴黎协定》规定的将全球变暖幅度限制在 2 摄氏度以下的目标相一致。各个行业的企业均在制定严格的可持续发展目标、向可再生能源进行投资，并开发创新解决方案以减少碳足迹。这些努力通常是由利益相关者的期望、监管要求以及对可持续商业实践有助于提高利润这一认识来推动的。此外，它们还可推动经济增长：研究表明，到 2050 年，碳中性商品与服务市场可能会为全球经济带来 10.3 万亿美元的价值。1

为了实现净零排放，各组织将在 2024 年将可持续发展工作重点放在两条路径上：