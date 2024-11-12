Sustainability Artificial Intelligence

如何在 AI 时代驱动可持续发展与商业价值

行驶在绿色森林中的红色汽车

从最广泛的意义上来说，可持续发展是指随着时间的推移努力保持持续运营；这项工作在挑战和机遇不断变化的环境中永远不会结束。

如今，企业领导者明白，AI 既是挑战，也是机遇。AI 正在加速拯救生命的药物和可持续材料的发现，优化供应 链和采矿作业，并支持向更可再生、去中心化的电网转型。然而，AI 的采用，如同其他重大变革一样，带来了新的环境挑战，迫使企业重新评估并调整其战略。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

AI 在可持续发展方面的未开发潜力

对于企业领导者而言，未来的任务是如何提高 AI 的商业价值——更好、更快、更高质量地交付客户所需的结果——同时降低其成本和对环境的影响

来自 IBM 全球报告《2024 年可持续发展准备度状态》 的新数据显示，各组织理解 AI 如果实施得当，将在推动组织和环境可持续性方面带来巨大机遇。受访者中：

  • 十分之九相信 AI 有潜力为可持续发展成果做出贡献。
  • 61% 的人从机遇和增长的角度看待可持续性 IT 投资，而非成本削减。
  • 88% 计划增加对可持续性 IT 的投资。

与此同时，报告显示仍有增长的空间和需求。超过一半 (56%) 的组织仍未积极利用 AI 促进可持续发展，48% 的组织表示可持续性 IT 投资是“一次性”的，而非来自常规运营预算。然而，仅有 50% 的受访领导者感到已准备好应对日益具有破坏性的气候风险。

Mixture of Experts | 12 月 12 日，第 85 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看 Mixture of Experts 所有剧集

现在是时候将可持续性嵌入商业战略了

成功实施可持续发展并不是一份年度报告，而是利用数据和技术，以明智的、战略性的、长期的方法来完成组织的核心使命。

数据显示，越来越多的企业开始、也必须以最广泛的意义来对待可持续发展，即利用一切可用工具来减轻气候威胁、支持更精简、更具成本效益的运营，并保持与同行的竞争力。 
相关解决方案
IBM Envizi ESG Suite

了解 Envizi 如何利用 ESG 数据帮助您解决最紧迫且复杂的挑战，并实现可持续发展目标。

 

 探索 IBM Envizi ESG Suite
可持续发展解决方案

将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。

 深入了解可持续发展解决方案
可持续发展咨询服务

利用 IBM 的可持续发展咨询服务，将可持续发展愿景转化为行动，成为一家更负责任、更具盈利能力的企业。

 深入了解可持续发展咨询服务
采取后续步骤

利用 IBM 提供的开放式人工智能驱动解决方案和平台以及深厚的行业专业知识，规划可持续且盈利的发展道路。

         深入了解可持续发展解决方案 了解 Envizi ESG Suite