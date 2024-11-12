如何在 AI 时代驱动可持续发展与商业价值

从最广泛的意义上来说，可持续发展是指随着时间的推移努力保持持续运营；这项工作在挑战和机遇不断变化的环境中永远不会结束。

如今，企业领导者明白，AI 既是挑战，也是机遇。AI 正在加速拯救生命的药物和可持续材料的发现，优化供应 链和采矿作业，并支持向更可再生、去中心化的电网转型。然而，AI 的采用，如同其他重大变革一样，带来了新的环境挑战，迫使企业重新评估并调整其战略。