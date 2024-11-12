如何在 AI 时代驱动可持续发展与商业价值

从最广泛的意义上来说，可持续发展是指随着时间的推移努力保持持续运营；这项工作在挑战和机遇不断变化的环境中永远不会结束。
如今，企业领导者明白，AI 既是挑战，也是机遇。AI 正在加速拯救生命的药物和可持续材料的发现，优化供应 链和采矿作业，并支持向更可再生、去中心化的电网转型。然而，AI 的采用，如同其他重大变革一样，带来了新的环境挑战，迫使企业重新评估并调整其战略。
对于企业领导者而言，未来的任务是如何提高 AI 的商业价值——更好、更快、更高质量地交付客户所需的结果——同时降低其成本和对环境的影响。
来自 IBM 全球报告《2024 年可持续发展准备度状态》 的新数据显示，各组织理解 AI 如果实施得当，将在推动组织和环境可持续性方面带来巨大机遇。受访者中：
与此同时，报告显示仍有增长的空间和需求。超过一半 (56%) 的组织仍未积极利用 AI 促进可持续发展，48% 的组织表示可持续性 IT 投资是“一次性”的，而非来自常规运营预算。然而，仅有 50% 的受访领导者感到已准备好应对日益具有破坏性的气候风险。
成功实施可持续发展并不是一份年度报告，而是利用数据和技术，以明智的、战略性的、长期的方法来完成组织的核心使命。
数据显示，越来越多的企业开始、也必须以最广泛的意义来对待可持续发展，即利用一切可用工具来减轻气候威胁、支持更精简、更具成本效益的运营，并保持与同行的竞争力。
