提高供应链可持续性的三大策略

IBM 商业价值研究院 (IBV) 2022 年一项研究（《Sustainability as a transformation catalyst》）发现，只有三分之一的企业致力于提高整个供应链中商品和服务的环境影响的透明度。最具开拓精神的高管会与合作伙伴合作，共同执行其环境可持续发展战略。科技是弥合差距、为合作伙伴创造合作新机遇的关键。

考虑一下区块链技术如何提高供应链的透明度和效率，简化信息的交换和跟踪并增强信任。该技术创建了一条不可更改的永久性数字化交易记录，每个网络参与者都有一份数据副本。

例如，Farmer Connect 的移动应用程序利用 IBM Blockchain 追踪咖啡从咖啡豆到咖啡师的整个历程。最终消费者甚至可以扫描包装袋或杯子上的二维码，了解他们即将享用的咖啡豆的生产历程。

国际可再生能源领导者 Iberdrola 采用了另一种方法，即实施第三方工具来对供应商的可持续发展实践进行评分。对于不满足 Iberdrola 可持续发展标准的供应商，评分工具可以帮他们确定可以采取的改进措施。