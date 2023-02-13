提高供应链可持续性的三大策略

完美的供应链并不存在。其中的关键问题在于：您正在采取哪些措施来不断提升产品的可持续性？
可持续供应链需要将环境、社会和治理 (ESG) 最佳实践融入到原材料采购、产品加工以及市场交付的各个环节中。其中涵盖的问题十分广泛，包括水资源安全和森林砍伐等环境和社会挑战，以及人权和公平的劳工条件。更复杂的是，公司需要确保其供应商和销售商以及整个网络都遵守类似的承诺。
这可能具有挑战性，公司在实现可持续发展目标时应避免偷工减料。许多公司在 ESG 报告中虚假宣传自己的环保成效，但只要深入了解，就会发现这些努力实际上毫无意义。公司应追求透明度和信任，尤其是现有科技还能帮您实现。
领导者应关注三大常见的供应链挑战，并提出高级解决方案，推动组织实现可持续发展目标并提高 ESG 评分：
全球供应链的本质决定了其涉及复杂的跨国生产和运输网络。主要供应商可能会将部分大订单分包给其他公司。由于企业通常不会直接与供应链中的所有供应商打交道，因此很难实现端到端的可追溯性。系统中的每个参与者仅跟踪自己负责的那一小段旅程，用来记录数据的系统也是相互独立的。
当产品信息很零散时，有些问题就很难回答，比如所有部件的采购和制造都是为循环经济服务的吗？每一个环节的劳工都公平吗？从管道中获取可靠数据像是一项艰巨而繁琐的任务。
IBM 商业价值研究院 (IBV) 2022 年一项研究（《Sustainability as a transformation catalyst》）发现，只有三分之一的企业致力于提高整个供应链中商品和服务的环境影响的透明度。最具开拓精神的高管会与合作伙伴合作，共同执行其环境可持续发展战略。科技是弥合差距、为合作伙伴创造合作新机遇的关键。
考虑一下区块链技术如何提高供应链的透明度和效率，简化信息的交换和跟踪并增强信任。该技术创建了一条不可更改的永久性数字化交易记录，每个网络参与者都有一份数据副本。
例如，Farmer Connect 的移动应用程序利用 IBM Blockchain 追踪咖啡从咖啡豆到咖啡师的整个历程。最终消费者甚至可以扫描包装袋或杯子上的二维码，了解他们即将享用的咖啡豆的生产历程。
国际可再生能源领导者 Iberdrola 采用了另一种方法，即实施第三方工具来对供应商的可持续发展实践进行评分。对于不满足 Iberdrola 可持续发展标准的供应商，评分工具可以帮他们确定可以采取的改进措施。
根据 IBV 的这项研究，约 57% 的 CEO 表示，可持续发展工作面临的最大挑战之一是难以定义和衡量投资回报率和经济效益。例如，如果高管不知道如何衡量效益，公司为供应商制定社会和环境目标的计划可能会遇到阻碍。CEO 们或许雄心勃勃，但却难以证明这些抱负带来的种种后果是合理的。
企业逐渐意识到，他们可以通过差异化在市场上脱颖而出，吸引到比以往任何一代都更注重可持续发展和影响力的消费者群体。IBM 与欧洲一家消费品包装 (CPG) 品牌合作，在包装上添加了二维码。人们可以扫描二维码了解产品的生产历程，这样可以将销售额提升 8%。
可持续供应链还可以帮助公司吸引最优秀的人才。在 IBV 2021 年进行的一项名为《Sustainability at a turning point》的全球调查中，71% 的员工和求职者表示，对环境和社会负责的组织是更具吸引力的雇主，近一半的受访者会接受较低的薪资来这些公司工作。
还有一些公司尚未接受这种理念。根据 Own your impact 研究，大约 29% 的 CEO 只是在遵守法规。还有 15% 的受访者尚未进行任何可持续发展投资。
以价值观为导向的购买行为正在增长。消费者有了更多选择，希望支持商业实践与其信念相匹配的品牌。那些目前未实施可持续发展计划或举措的公司，面临着落后于竞争对手的风险，随着时间的推移，缩小差距也会变得很困难。
有关碳排放等方面的法规也在不断增加，监管机构对企业的行动要求也变得越来越大胆。例如，德国的《供应链尽职调查法》规定，拥有 3000 名或以上员工的公司必须采取适当措施，确保其供应链中的人权和环境得到尊重。该法律将于 2023 年生效，届时将进行审计，违规者将面临高额罚款和业务中断。
供应链的可持续发展是使让业务适应未来的一种方式。如果您决心要承担责任，那就向世界证明您有能力负责。如今的技术，比如区块链和 AI，可以帮您清晰地了解供应链情况。
