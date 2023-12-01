供应链优化：业务场景与架构

新冠疫情将供应链推至聚光灯下，各组织意识到动态供应保障是企业不可或缺的关键能力。首席供应链官 (CSCO) 及其他高管正寻求通过注入 AI、升级技术架构以及落实可持续发展目标来优化供应链。

未来十年内，CSCO 需要解决这些关键行业挑战：气候事件导致的供应链中断；乌克兰或中东等地区冲突；消费者对便捷性与个性化的需求；对消费环境影响的认知提升；履约交付期望；对贸易中断与成本波动的担忧。所有这些挑战都能通过构建更互联、更敏捷、更可持续的供应链得以解决。

积极主动应对行业挑战的企业，通常能在库存管理上获得如下成效：缺货导致的销售额损失减少 4-8%、库存周转率提升、产品风险/易腐性/时效性管理改善，同时加强前置期管理（库存过剩的主要指标）并缩短库存持有天数。此外，还能获得财务收益，例如解决方案成本节约 10%、持有成本降低以及毛利率投资回报率提升。最后，他们还能获得面向客户的益处，包括退货率下降、应对天气或自然灾害等异常供应链中断事件的能力增强，以及客户满意度的整体提升。

为帮助组织应对这些行业挑战，IBM 和 Red Hat 团队通过 IBM 技术学院行业联盟计划共同撰写了这份白皮书及相关资料。