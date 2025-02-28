变革指南：成功实现业务转型

大多数转型都没有达到预期目标，这通常是由于员工的抵触情绪以及在扩展时难以获得价值。我们的研究表明，多达 70% 的数字化转型会失败，而 60% 的 ERP 转型无法达到预期结果。这些统计数据凸显了企业在适应不断变化的环境时所面临的更广泛问题，也解释了为什么许多企业在如此具有开创性的时代难以充分享受技术进步带来的好处。
正如我们在 IBM Consulting 发现的那样，无论部署何种技术，有四个因素会影响数字化转型的成功潜力：
1. 组织的准备程度
2. 员工体验的质量
3. 运营模式的契合度
4. 如何有效跟踪其价值的变化
通过调整这四个变量，开展广泛业务转型的客户所获得的价值是仅依靠任何技术转型所能获得价值的十倍。
随着 AI 颠覆企业环境，企业比以往任何时候都更加清楚地认识到，企业需要有效、全面的组织变革管理系统，来跟上发展的步伐，同时获得可观的回报。这意味着从将新技术作为单一的临时举措采用，转变为将技术深深融入企业，作为成功的平台。这也意味着围绕人而不是特定工具设计战略转型计划。
要成功管理变革，领导者必须在愿景上达成高度一致，同时也要做好准备，在出现模糊不清的情况时能够灵活应对。他们必须努力营造一种重视用户行为和持续改进的文化。他们应该始终专注于吸引员工，激发一种拥抱新工作方式的文化。
无论您的业务经历何种转型，这些变革管理计策都可以帮助您的组织取得成功。
当今的许多领导者仍然高度关注技术挑战，而没有看到大局。渐进式技术转型可能感觉更容易管理，但在一个颠覆是唯一不变的世界里，它们是不可持续的。而在整个企业中采用新的工作方式所带来的回报也是巨大的。我们发现，有效的变革管理可以使收入增长高达 22%。
这意味着在变革发生之前主动应对变革，并优先考虑组织准备的实践 – 这种实践有利于员工的自我指导和投入，认识到所需的新技能以及如何发展这些技能，允许领导者满怀信心地委派任务，并重视持续的创新。
将变革管理置于企业战略的核心地位，贯穿于技术项目的三个阶段：项目规划、技术实施和技术采用。
例如，在项目规划阶段，这意味着组织设计路线图，明确解决如何最好地吸引员工、客户和其他利益相关者参与转型。它还可以确定公司内部的特定角色，进行变革影响和准备情况评估，以确定如何帮助每个角色以最佳方式参与新角色。
在技术实施阶段，有效的变革管理计划将包括优先考虑未来运营所需的技能并同时设计下一代组织架构。
随着转型的采用和规模化，领导者专注于提高用户对新流程的舒适度。通过主动应对变革并将其置于战略的中心，企业可以最大限度地减少未来的运营中断，并创建高度敏捷的团队。
最有效的企业并非自上而下的，而是共同创造的。要真正拥抱变革，关键利益相关者、员工和高管必须齐心协力，步调一致。正如我们所发现的那样，许多企业在向员工传达变革信息时缺乏一致性，无论是部门之间还是不同组织之间都存在这个问题。
及时、便捷的沟通活动有助于培养主人翁意识和明确的期望，尤其是当这些活动通过各种渠道动态地接触到员工时。此外，为了营造透明的工作场所，领导者不仅应该准备好传达期望，还应该准备好传达为什么设定特定的期望。这有助于为员工队伍树立变革的基调，并让整个企业对新举措产生主人翁意识。
实际上，这可能意味着在规划过程的早期就制定详细的沟通策略，并定期跟踪员工沟通的结果，以保持员工队伍的势头。我们发现，组建一支由高级领导组成的跨职能团队作为转型倡导者，可以为工作场所提供清晰度和凝聚力。这种领导层面的参与会提高整个组织的绩效，而积极的倡议则会通过组织推动变革，促进更顺畅的执行。
如果没有技能娴熟且积极投入的员工，即使是最严格周密的领导计划也会失败。我们发现，当员工参与度成为转型设计的核心时，员工采用新业务技术和结构的可能性会高出 34%。因此，企业积极推动员工技能发展和保障员工福祉至关重要。
这通常意味着要打造以员工为中心的体验，例如个性化课程或量身定制的个性化员工参与体验。采用适合不同学习风格和偏好的多样化方法，有助于确保没有利益相关者被落下。研讨会、导师指导和辅导活动可以针对员工的偏好传递信息，而奖励和表彰计划则有助于培养员工的自豪感。随着员工更加积极进取，无论未来如何，组织都可以建立一种支持新举措的文化。
在广泛的业务转型过程中，多个变化同时发生，使得企业中的任何一个部门都无法有效衡量进展情况。因此，开发能够持续衡量战略发展和影响的系统极其关键。
如今，了解员工队伍的势头、情绪和参与度比以往任何时候都更容易。我们建议采用数据驱动的结构化方法来衡量正在进行的变革举措的价值。
衡量转型需要采用混合方法，同时收集定性和定量数据。这可能包括通过调查来评估员工的情绪，或通过焦点小组促进关于变革计划的公开讨论。通过挖掘系统日志并分析结果，一些企业能够在变革过程的早期阶段跟踪采用情况，或者深入了解员工队伍如何以及何时使用新工具。这样可以提供实时反馈，用于衡量变革管理流程的有效性，识别阻力点或沟通差距。而且，借助 AI 助理等技术，组织现在可以积极倾听员工的反馈，同时收集可操作且便于分析的数据。
这些数据点结合在一起，形成了一种不断发展的迭代变革管理战略，以满足每位员工的需求。通过对利益相关者的持续支持和数据驱动的监控，企业可以减少阻力，确保整个业务的顺利过渡。
有效的组织变革管理实践比任何单一技术更能决定企业未来的成功。在不断变化的环境中，无论出现什么不确定性，培养正确的心态和全企业的行为都可以最大限度地减少干扰。这涉及到企业将变革管理放在首位的范式转变。通过关注用户和员工体验、传达明确的领导支持以及使用技术不断衡量计划的成功，领导者可以投资于长期持续积累的价值。
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