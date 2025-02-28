变革指南：成功实现业务转型

大多数转型都没有达到预期目标，这通常是由于员工的抵触情绪以及在扩展时难以获得价值。我们的研究表明，多达 70% 的数字化转型会失败，而 60% 的 ERP 转型无法达到预期结果。这些统计数据凸显了企业在适应不断变化的环境时所面临的更广泛问题，也解释了为什么许多企业在如此具有开创性的时代难以充分享受技术进步带来的好处。

正如我们在 IBM Consulting 发现的那样，无论部署何种技术，有四个因素会影响数字化转型的成功潜力：

1. 组织的准备程度

2. 员工体验的质量

3. 运营模式的契合度

4. 如何有效跟踪其价值的变化

通过调整这四个变量，开展广泛业务转型的客户所获得的价值是仅依靠任何技术转型所能获得价值的十倍。