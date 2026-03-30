如何为 AI 就绪而实现集成架构现代化

第一杯咖啡还没喝完，警报就已响起：这里一个 API 调用失败，那里一次数据同步延迟，某个工作流因为两个系统依然“语言不通”而卡住。到了中午，您已经在忙于处理各种异常、修补脆弱的集成，并再次解释——为什么 AI 项目无法在碎片化系统之上扩展。

对许多 IT 领导者来说，这一挑战是日常现实——而这正是现代化集成架构成为 AI 就绪基础的原因。

经历了这样的上午，IT 领导者感到分身乏术也就不足为奇了。数据也证明了这一点：碎片化系统现已成为企业敏捷性的头号障碍，集成缺口和手动流程被指为 2025 年增长的关键阻碍因素。

这种碎片化并不是拖慢团队速度——而是阻碍 AI 项目、带来运营风险，并迫使 IT 部门花更多时间救火而非现代化。以下是关键的现代化步骤：