立于电子白板前沟通交流的两位职场人员的剪影，且白板上满是项目细节

如何为 AI 就绪而实现集成架构现代化

By Nishant Nair
发布日期 2026年3月30日

第一杯咖啡还没喝完，警报就已响起：这里一个 API 调用失败，那里一次数据同步延迟，某个工作流因为两个系统依然“语言不通”而卡住。到了中午，您已经在忙于处理各种异常、修补脆弱的集成，并再次解释——为什么 AI 项目无法在碎片化系统之上扩展。

对许多 IT 领导者来说，这一挑战是日常现实——而这正是现代化集成架构成为 AI 就绪基础的原因。

经历了这样的上午，IT 领导者感到分身乏术也就不足为奇了。数据也证明了这一点：碎片化系统现已成为企业敏捷性的头号障碍，集成缺口和手动流程被指为 2025 年增长的关键阻碍因素

这种碎片化并不是拖慢团队速度——而是阻碍 AI 项目、带来运营风险，并迫使 IT 部门花更多时间救火而非现代化。以下是关键的现代化步骤：

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为 AI 就绪而实现现代化的关键步骤

AI 的强大程度取决于支撑它的系统——而如今这些系统已不堪重负。实现集成架构现代化，成为 AI 就绪的真正基础：它消除了阻碍数据、工作流和智能以业务所需速度流动的摩擦。

以下三个步骤是 IT 团队打破这一循环、为可扩展的 AI 做好环境准备时效果最显著的步骤。

  1. 加强并标准化 API——将三个遗留的订单状态 API 合并为一个，可减少故障，并为 AI 提供单一可信源。标准化的 API 能减少团队间的重复工作，简化治理，并确保每个下游系统（包括 AI 模型）都使用一致、高质量的数据。这一基础可实现可靠的自动化和更快的交付周期。

  2. 简化并编排数据流——实时库存事件使 AI 能够即时检测异常，无需等待批量更新，同时降低点对点连接的脆弱性。事件驱动的数据流为分析、预测和异常管理提供了更清晰、更可预测的主干，使 IT 部门减少故障修复的工作量，腾出更多时间进行创新。

  3. 采用混合集成模式——例如，一家银行将本地交易数据开放给云端 AI 服务，既避免了昂贵的重写工作，又实现了现代智能。这种模式适用于各行业。混合集成能在保持遗留系统稳定的同时，让新的云能力快速扩展，使 IT 能够以业务可承受的速度进行现代化。
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利用混合云实现 AI 就绪

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建立集成平台基础

碎片化的集成方法和自定义脚本使得扩展 AI 驱动的工作流变得困难。统一的集成平台为 IT 提供了一致的方式。它可以集中管理系统连接，用可复用组件替代脆弱的自定义构建，并对每个 API、事件和工作流实施治理。这一重点体现在以下优先事项中：

  • 采用 iPaaS 来集中集成能力
  • 用可复用连接器替代脆弱的自定义集成
  • 实现集中治理、监控和生命周期管理

集成现代化为 IT 和业务带来切实的收益。更强的架构能减少异常、减少手动工作并提高系统可靠性，从而使团队从持续救火转向推动创新。借助更清晰的数据流和受管控的 API，AI 项目能够更快推进、更易扩展，并在各运营环节产生可衡量的价值。

最新的《Forrester Wave：集成平台即服务，2025 年第三季度》报告强化了这一转变，展示了统一、支持混合的平台如何在可靠性、可扩展性和价值实现时间上持续超越碎片化技术栈。现代化的集成基础使企业能够更快行动、更早适应、更智慧地竞争。

《Forrester Wave：集成平台即服务，2025 年第三季度》详细介绍了有助于组织减少碎片化、加强数据流并构建 AI 就绪基础的架构、能力和模式。阅读该报告，了解领先企业如何实现集成架构现代化——以及您的路线图下一步可以走向何方。

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Nishant Nair

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