为了实现任务成功并与选民建立信任，政府机构应采取一系列战略：



1. 将数据视为战略基础设施：从一开始就使用保障隐私和主权的联合方法来构建系统，以实现互操作性、质量和治理。构建数据产品，而不是数据集，实现域驱动的数据所有权，标准化元数据和本体，强制执行数据质量自动检查，并在各机构之间构建具备互操作性的 API。



2. 从影响力大、面向公民的用例入手，例如应急响应、福利办理、许可申请和教育支持，这类用例可让公民直接体验到服务优化。



3. 在设计中嵌入治理和透明度：道德和合规仍然至关重要。您可以构建强大的治理框架，定义 AI 在哪些场景下需要人工监督、如何解释和审计决策、如何保护公民隐私、如何监控和缓解偏见。



治理必须通过编码嵌入在管道中，包括决策记录、模型可解释性 API、偏见检测和隐私控制。明确定义：

• 哪些决策可以自动化

• 哪些环节必须进行人工审查

• 如何向公民解释结果



3. 推动负责任的创新：通过建立防范道德违规、偏见和安全漏洞的机制，在速度与信任之间取得平衡。通过部署以下功能实现速度与信任的平衡：

• 安全的 AI 沙盒

• 红队演练和对抗性测试

• 与身份平台的零信任集成

• 持续漏洞扫描



4. 衡量信任指标：追踪公民满意度、服务可及性、透明度措施、置信度评分、解决时间差异和公平性结果，而不仅仅是运营效率。



5. 与经验丰富的 IT 咨询服务合作：政府的 AI 转型需要利用专业知识。合适的合作伙伴能提供政府领域的专业知识、人工智能与治理领域的深度技术知识、相似转型的实施经验、变革管理能力以及客观的视角。

