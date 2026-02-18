随着世界各地对公共机构的信任发生动摇，各国政府面临的预算压力日益增加，政府首席信息官 (CIO) 正处于关键时刻。他们的挑战是确定如何充分利用技术来满足并超越公民期望。将现有流程数字化是解决方案之一，但这并不能完全解决问题。真正全面的应对措施包括通过 AI 驱动的公民互动工具从根本上重构公共服务。
最近的研究表明了一个惊人的悖论：虽然只有三分之一的公民对中央政府表示高度信任，但超过一半的公民对 AI 赋能的公共服务充满信心。
这些发现表明，普通大众或许已经做好准备与国家和地方政府进行 AI 驱动的互动，但前提是这种互动在实施过程中具备透明度、安全性，并能真正做到及时响应。政府 CIO 拥有通过 IT 系统的战略现代化来重建公众信任的独特机会。但政府在部署、运营和采用方面面临着许多核心挑战，包括：
隐私信任问题
通过安全设计的 AI 治理实现零信任安全
弹性的事件响应能力
融合自动化（借助简易、不复杂的决策树）与人工支持的服务台支持
易于使用（尤其对于老年人和残障人士）
以经济实惠、灵活适配的方式，规模化构建企业级 AI/ML
政府 CIO 的战略要务很明确：将公共服务转变为个性化、开放、可靠的体验，以培养公民信任。这一转变包括四个关键组成部分：
让政府能够摆脱一刀切的做法。这一过程可通过运营统一的数据结构实现，该数据结构整合并统一不同系统中的结构化和非结构化数据，以根据个人需求定制服务。它还可以主动预测需求，并根据公民反馈模式优化资源分配，让公民能够按（年龄、性别、文化、语言）选择基于角色的互动。
包括以下能力：
• 知识图谱：对公民、服务、福利、事件和结果之间的关系进行建模
• ML 模型：基于历史服务使用情况、行为信号和人口统计指标进行训练，以便在公民提出正式请求之前提前预测公民需求
部署 AI 系统，提供随时可用的可访问性，自动处理日常查询，同时升级复杂案例，理解自然语言和上下文，并支持多种语言。会话式 AI 作为公民与政府之间的主要数字界面，既是互动层，也是智能路由机制。这包括：
• 基于语音交互的语音转文字和文字转语音管道
• 多语言支持，及文化自适应响应生成
通过实时分析与持续改进循环实现双向沟通：反馈指导服务优化、清晰传达公众意见如何影响政策制定，并在危机升级前主动识别问题。AI 赋能的互动平台必须支持持续的双向沟通，将公民反馈转化为可操作的智能，包括以下能力：
• 自然语言处理 (NLP) 管道：分析调查、社交媒体、通话记录和网络互动，以提取情绪、新出现的问题和服务缺口
• 异常检模型：识别不满或系统性故障的早期指标
搭建 AI 驱动式互动的基础平台兼安全的已治理数据系统，实现互操作性，同时保障隐私和信任。这种方案需要：
• 支持跨机构协作的联邦数据架构，无需集中管理敏感数据集
• 基于属性的访问控制 (ABAC) 和精细策略执行。
• 传输中数据和静态数据加密，并与主权身份框架集成
目前，只有 7% 的政府数据被 AI 系统主动使用，但如果处理得当，50%-80% 的数据可能极具价值，这代表着巨大的未开发潜力。
公民服务转型：根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的数据，66% 的政府机构正在积极试点或推行公民服务自动化，这是 AI 用例中采用率最高的领域。通过优先考虑面向公民的应用程序，从福利办理到应急响应，CIO 可以实现明显的改进，重建信任，同时为更广泛的 AI 采用奠定基础。
道德和监管框架：55% 的高管将治理结构列为优先事项，确保 AI 运行符合伦理框架、遵守法规并保持算法透明度。AI 的成熟度要求将治理直接嵌入系统架构中，而不是将其视为事后的合规性考量。
这种方案包括以下能力：
模型治理
• 从数据摄取到推理的完整沿袭跟踪
• 具有版本控制和审批工作流的模型注册表
• 支持审计和申诉流程的可解释性层
人工监督
• 定义触发人工干预的阈值
• 低置信度或高影响决策的升级通道
• 基于角色的自动决策审查
偏见和公平性控制
• 对受保护群体进行持续性偏见监测
• 在模型验证期间进行反事实测试
• 与服务交付指标相关联的公平性结果仪表板
基础设施和数据治理：构建数据质量、互操作性、计算能力和安全性等技术基础，支持 AI 负责任地进行扩展。
为了实现任务成功并与选民建立信任，政府机构应采取一系列战略：
1. 将数据视为战略基础设施：从一开始就使用保障隐私和主权的联合方法来构建系统，以实现互操作性、质量和治理。构建数据产品，而不是数据集，实现域驱动的数据所有权，标准化元数据和本体，强制执行数据质量自动检查，并在各机构之间构建具备互操作性的 API。
2. 从影响力大、面向公民的用例入手，例如应急响应、福利办理、许可申请和教育支持，这类用例可让公民直接体验到服务优化。
3. 在设计中嵌入治理和透明度：道德和合规仍然至关重要。您可以构建强大的治理框架，定义 AI 在哪些场景下需要人工监督、如何解释和审计决策、如何保护公民隐私、如何监控和缓解偏见。
治理必须通过编码嵌入在管道中，包括决策记录、模型可解释性 API、偏见检测和隐私控制。明确定义：
• 哪些决策可以自动化
• 哪些环节必须进行人工审查
• 如何向公民解释结果
3. 推动负责任的创新：通过建立防范道德违规、偏见和安全漏洞的机制，在速度与信任之间取得平衡。通过部署以下功能实现速度与信任的平衡：
• 安全的 AI 沙盒
• 红队演练和对抗性测试
• 与身份平台的零信任集成
• 持续漏洞扫描
4. 衡量信任指标：追踪公民满意度、服务可及性、透明度措施、置信度评分、解决时间差异和公平性结果，而不仅仅是运营效率。
5. 与经验丰富的 IT 咨询服务合作：政府的 AI 转型需要利用专业知识。合适的合作伙伴能提供政府领域的专业知识、人工智能与治理领域的深度技术知识、相似转型的实施经验、变革管理能力以及客观的视角。
政府机构面临的信任鸿沟真实存在。通过采用 AI 驱动的公民互动工具，以个性化、对话界面、真实反馈循环和开放数据平台为基础，CIO 可以将其机构转变为更智能、更高效、响应更迅速的机构。
问题不再是是否进行现代化改造，而是您愿意多大胆地引领变革。公民已做好准备。技术已得到验证。战略要务显而易见。
能够蓬勃发展的机构将是那些不是将技术本身视为目的，而是将其视为履行公共服务永恒使命——保护公民、服务公民、赋能公民——的手段。
凭借深厚的公共部门专业知识和经过验证的解决方案，IBM 可帮助您构建能够适应未来需求并降低复杂性的技术基础。IBM 是唯一一家提供端到端解决方案和咨询服务平台的科技公司。IBM 为公共部门客户提供了全面的专业知识以及最新的数据、AI、基础架构技术和合乎道德的实践，助力客户实现这一目标。
打造一个更智能、更高效、更能灵活适应的机构，让公民感受到公共服务的个性化、清晰度和可靠性，同时维持高水平的安全状况。
统一不同环境中的结构化和非结构化数据，加强治理，并使用 AI 驱动的加速器和深厚的行业专业知识来构建安全、可扩展的平台，从而提供敏捷性、合规和决策优势。这些方法可以为公民提供更快捷的解决方案、个性化的服务和清晰的流程。
了解更多关于面向全球政府的 IBM 解决方案与咨询服务。