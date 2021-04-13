青少年 STEM 计划以科技赋能未来，构筑多元思维

通过将科学、技术、工程和数学 (STEM) 作为中学学术培训的组成部分，我们不仅能帮助更好地保障孩子们的未来，还能提升这些领域内思想和视角的多样性。
当我有机会教我侄女的整个五年级班级如何构建网页时，我第一次意识到我多么喜欢教孩子们和青少年学习技术。他们的兴奋感显而易见——当他们意识到自己能够编写代码时，我能看到他们脑中亮起的灯泡。他们甚至主动要求布置家庭作业，渴望了解接下来能做什么。
由于 COVID-19 疫情限制，今年早些时候 ADP 正在寻找虚拟志愿者活动时，IBM 正在为其技术之路早期大学高中学校 (P-TECH) 项目寻找参与者，他们联系了我们。我认为这是完美的契合。
IBM 的 P-TECH 模式涵盖 9 至 14 年级，主要使来自资源不足背景的学生通过六年制课程，同时获得高中文凭和 STEM 学科的无偿副学士学位。该项目有助于确保对技术感兴趣的孩子获得机会并掌握职业准备所需的技能组合。
学生学到的关键技能之一是解决问题。因此当 IBM 提出让 ADP 和 Panther Academy 的 P-TECH 项目学生参与设计思维会议（这完全关乎解决问题）的想法时，这是一个理想的选择。目标：设计一款新的移动应用程序。
十七岁的孩子已经非常熟悉技术。当他们在设计思维会议中开始收集想法并将其塑造成移动应用程序时，他们专注于自己感兴趣的主题。最终，他们提出了一款用于财务规划的应用程序，这在我他们那个年龄时甚至从未考虑过。
像 ADP 与 IBM 之间这样服务于弱势儿童的合作至关重要。我从这次经历中获得的两个重要启示是：第一，通过参与此类会议投资儿童的未来。这对未来产生重大影响，不仅对孩子们，对更广泛的人群也是如此，因为我们都将从他们的想法和他们创建的应用程序中受益。第二，通过提供这些机会，我们从孩子们独特的视角中获得思想多样性，这将催生更好的应用程序、软件工具和技术。
作为 P-Tech 的一员，看到孩子获得这样的机会，有助于激发我的教学热情。在我的职业生涯中，我希望能够帮助更多的孩子获得学习机会，并为他们铺就通往大学和科技行业工作的道路。与此同时，我为能在 ADP 这样的公司工作而感到自豪，因为它让员工有时间去影响贫困儿童的生活。这一点非常重要，因为他们的未来就是我们的未来。
观看 ADP 与 IBM 如何帮助资源不足的儿童获得技术专长以把握职业机遇：
ADP 帮助资源不足的儿童获得技术专长以把握职业机遇