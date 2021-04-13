青少年 STEM 计划以科技赋能未来，构筑多元思维

通过将科学、技术、工程和数学 (STEM) 作为中学学术培训的组成部分，我们不仅能帮助更好地保障孩子们的未来，还能提升这些领域内思想和视角的多样性。

当我有机会教我侄女的整个五年级班级如何构建网页时，我第一次意识到我多么喜欢教孩子们和青少年学习技术。他们的兴奋感显而易见——当他们意识到自己能够编写代码时，我能看到他们脑中亮起的灯泡。他们甚至主动要求布置家庭作业，渴望了解接下来能做什么。

由于 COVID-19 疫情限制，今年早些时候 ADP 正在寻找虚拟志愿者活动时，IBM 正在为其技术之路早期大学高中学校 (P-TECH) 项目寻找参与者，他们联系了我们。我认为这是完美的契合。