总体而言，在增强气候弹性方面，高级管理层比副总裁和总监更加乐观。在全球范围内，67% 的受访高管认为他们在应对气候变化方面采取了积极主动的措施，而级别较低的决策者中只有 56% 这样认为。这种差距可能是因为整个组织在可持续发展目标上存在不一致。在某些情况下，这些可持续发展目标可能未融入组织的不同职能部门，导致决策时出现脱节。

这种差距涉及金融风险、实体基础设施风险和供应链风险，在地区层面也有所体现。一个有趣的异常值是澳大利亚。就感知到的气候风险准备情况而言，报告显示，在澳大利亚受访者中，副总裁决策者比高级管理层决策者更有信心。

在巴西、德国和印度，高级管理层比副总裁和董事更可能认为公司已做好充分准备来应对与财务相关的气候风险。相比之下，澳大利亚的副总裁和董事比高级管理层领导人更可能认为公司已做好充分准备来应对供应链气候风险。

在美国、英国、巴西、阿联酋和日本，高级管理层高管比副总裁和董事更可能认为公司投资于可持续发展是由机遇而非成本驱动的。在澳大利亚，情况正好相反，副总裁和董事比高级管理层高管更可能认为公司是由机遇而非成本驱动的。

在美国、加拿大、日本和澳大利亚，高级管理层比级别较低的决策者更可能认为其组织积极主动地开展了气候适应能力工作。

在美国、日本和澳大利亚，高级管理层比级别较低的决策者更可能认为其组织能够在未来 12 个月内报告范围 3 排放的情况。

CEO 和副总裁等决策者之间的认知差距不仅仅是意见分歧，它表明组织内部存在根本性脱节。当领导者在优先事项、挑战和优势方面没有妥善达成共识，或者没有在整个企业中有效实施时，可能会难以决定 IT 投资的方向和规模，更会加大确保业务战略与可持续发展计划保持一致的难度，从而无法推动产生实质性的影响。