在 IBM，我们相信科技，尤其是 AI，在帮助企业以高效且经济可行的方式实现可持续发展目标方面发挥着至关重要的作用。可持续发展已成为全球企业战略不可或缺的一部分，我们不仅在客户身上看到了这一点，而且在更广泛的范围内——76% 的高管同意可持续发展是其业务的核心。然而，全球各地的认知和优先级并不相同。
《2024 年可持续发展准备工作状态》报告是由 Morning Consult 近期独立开展的一项综合调研，由 IBM 赞助、分析和发布。该报告揭示了不同地理区域是如何应对可持续发展挑战的，以及如何将 IT 应用于可持续发展投资。
《2024 年可持续发展准备工作状态》报告分析了来自 9 个主要经济体（包括美国、加拿大、巴西、英国、德国、阿联酋、印度、日本和澳大利亚）的 2790 多名企业领导者的回复。报告发现，几乎所有地区的高级管理层与副总裁决策者在可持续发展目标和期望方面存在差距。我们来看看报告发现的三个关键洞察分析。
总体而言，在增强气候弹性方面，高级管理层比副总裁和总监更加乐观。在全球范围内，67% 的受访高管认为他们在应对气候变化方面采取了积极主动的措施，而级别较低的决策者中只有 56% 这样认为。这种差距可能是因为整个组织在可持续发展目标上存在不一致。在某些情况下，这些可持续发展目标可能未融入组织的不同职能部门，导致决策时出现脱节。
这种差距涉及金融风险、实体基础设施风险和供应链风险，在地区层面也有所体现。一个有趣的异常值是澳大利亚。就感知到的气候风险准备情况而言，报告显示，在澳大利亚受访者中，副总裁决策者比高级管理层决策者更有信心。
在巴西、德国和印度，高级管理层比副总裁和董事更可能认为公司已做好充分准备来应对与财务相关的气候风险。相比之下，澳大利亚的副总裁和董事比高级管理层领导人更可能认为公司已做好充分准备来应对供应链气候风险。
在美国、英国、巴西、阿联酋和日本，高级管理层高管比副总裁和董事更可能认为公司投资于可持续发展是由机遇而非成本驱动的。在澳大利亚，情况正好相反，副总裁和董事比高级管理层高管更可能认为公司是由机遇而非成本驱动的。
在美国、加拿大、日本和澳大利亚，高级管理层比级别较低的决策者更可能认为其组织积极主动地开展了气候适应能力工作。
在美国、日本和澳大利亚，高级管理层比级别较低的决策者更可能认为其组织能够在未来 12 个月内报告范围 3 排放的情况。
CEO 和副总裁等决策者之间的认知差距不仅仅是意见分歧，它表明组织内部存在根本性脱节。当领导者在优先事项、挑战和优势方面没有妥善达成共识，或者没有在整个企业中有效实施时，可能会难以决定 IT 投资的方向和规模，更会加大确保业务战略与可持续发展计划保持一致的难度，从而无法推动产生实质性的影响。
除了认知差距外，报告还揭示了一些关于将 AI 应用于可持续发展的有趣洞察分析。全球 90％ 的人认为 AI 可以对可持续发展目标产生积极影响。但组织积极运用 AI 的全球平均水平仅为 44%。印度的平均水平为 64%，高于任何其他受访国家或地区。
在日本，企业领导者似乎正面临 AI 瘫痪的问题。目前只有 31% 的日本公司将 AI 应用于可持续发展，虽然 83% 的领导者预计 AI 可以对实现组织的可持续发展目标产生积极影响。
关于是否有能力使用数据跟踪可持续发展目标，报告显示，在巴西，七成受访企业对利用数据跟踪可持续发展目标非常有信心。这远高于全球平均水平。
相比之下，在德国，只有四成受访企业对使用数据跟踪可持续发展目标充满信心，这表明德国在这方面的成熟度低于全球平均水平。
无论组织在高级管理层和副总裁决策者之间存在认知差距，还是认为他们在使用数据跟踪可持续发展目标方面不够成熟，整体视角都至关重要。组织必须确定公司内部哪些方面有效，哪些方面无效，才能成功实现可持续发展目标。
《2024 年 IBM 可持续发展准备工作状态报告》为渴望应对可持续发展挑战的企业领导者和组织提供了重要建议。该报告概述了人工智能驱动的工具带来的机遇。例如，这些工具可以帮助模拟气候风险场景，例如天气或当地灾害。这种方法可以提供应对气候影响所需的洞察分析，并将可持续发展目标转化为实际行动。
显然，与数据相关的挑战依然存在，必须解决这一挑战，才能为可持续发展转型奠定基础，并充分解锁 AI 的潜力。该报告建议利用数据缩小高级管理层与级别较低的决策者之间的认知差距。随着可持续发展面临的主要挑战不断变化，组织应从业务各部门收集数据，以更好地理解高级管理层与级别较低的决策者之间的认知差异。
使用数据分析和报告工具可以发现盲点，在整个组织内保持可见性和一致性。
将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。
利用 IBM 的可持续发展咨询服务，将可持续发展愿景转化为行动，成为一家更负责任、更具盈利能力的企业。