SaaS 为业务环境（传统模式）中的标准软件安装提供了颇具吸引力的替代方案；在传统模式下，企业必须构建服务器、安装应用程序并进行配置。而 SaaS 应用程序部署在远程云网络上，可以通过 Web 或 API 访问，其工作方式与租赁类似。您和您的组织有权在一段时间内使用软件，并为所用软件付费。

使用 SaaS 的五大优势如下：

1. 缩短实现优点的时间

软件即服务 (SaaS) 与传统模式不同，因为软件（应用程序）已安装并完成配置。您只需在云中为实例配置服务器，几小时后，应用程序即可投入使用。这可以减少安装和配置所花费的时间，并可以减少软件部署过程中可能出现的问题。

2. 降低成本

SaaS 可以有效节省成本，因为它通常部署在共享或多租户环境中，与传统模式相比，这些环境的硬件和软件许可成本较低。

另一个优势是，您可以快速扩大客户群，因为 SaaS 让中小型企业也会使用原本因许可成本高昂而不愿使用的软件。

维护成本也降低了，因为 SaaS 提供商拥有环境，且成本由所有使用该解决方案的客户分摊。

3. 可扩展性和集成

通常，SaaS 解决方案部署在可扩展并且与其他 SaaS 产品集成的云环境中。与传统模式相比，您不必购买其他服务器或软件。您只需启用新的 SaaS 产品，而服务器容量规划则由 SaaS 提供商负责。此外，您还可以根据特定需求灵活地扩大或缩小 SaaS 的使用规模。

4. 新版本（升级）

借助 SaaS，提供商可以升级解决方案供客户使用。与升级和发布新版本相关的成本和工作量比传统模式更低。传统模式通常要求您购买升级包进行安装（或为升级环境而支付专业服务费用）。

5. 轻松使用和执行概念验证

SaaS 产品易于使用，因为它们已经附带最佳实践和示例。用户可进行概念验证，提前测试软件功能或新版本功能。此外，您可以拥有多个具有不同版本的实例，并实现顺利迁移。即使对于大型环境，您也可以使用 SaaS 产品测试软件，然后再购买。

了解更多

IBM® Cloud 充分利用了软件即服务 (SaaS) 的优势，并构建了超过 100 个 SaaS 应用程序的组合，帮助解决客户的关键业务需求。深入了解针对业务和 IT 的 IBM® SaaS 应用程序。