SaaS 为业务环境（传统模式）中的标准软件安装提供了颇具吸引力的替代方案；在传统模式下，企业必须构建服务器、安装应用程序并进行配置。而 SaaS 应用程序部署在远程云网络上，可以通过 Web 或 API 访问，其工作方式与租赁类似。您和您的组织有权在一段时间内使用软件，并为所用软件付费。
使用 SaaS 的五大优势如下：
软件即服务 (SaaS) 与传统模式不同，因为软件（应用程序）已安装并完成配置。您只需在云中为实例配置服务器，几小时后，应用程序即可投入使用。这可以减少安装和配置所花费的时间，并可以减少软件部署过程中可能出现的问题。
SaaS 可以有效节省成本，因为它通常部署在共享或多租户环境中，与传统模式相比，这些环境的硬件和软件许可成本较低。
另一个优势是，您可以快速扩大客户群，因为 SaaS 让中小型企业也会使用原本因许可成本高昂而不愿使用的软件。
维护成本也降低了，因为 SaaS 提供商拥有环境，且成本由所有使用该解决方案的客户分摊。
通常，SaaS 解决方案部署在可扩展并且与其他 SaaS 产品集成的云环境中。与传统模式相比，您不必购买其他服务器或软件。您只需启用新的 SaaS 产品，而服务器容量规划则由 SaaS 提供商负责。此外，您还可以根据特定需求灵活地扩大或缩小 SaaS 的使用规模。
借助 SaaS，提供商可以升级解决方案供客户使用。与升级和发布新版本相关的成本和工作量比传统模式更低。传统模式通常要求您购买升级包进行安装（或为升级环境而支付专业服务费用）。
SaaS 产品易于使用，因为它们已经附带最佳实践和示例。用户可进行概念验证，提前测试软件功能或新版本功能。此外，您可以拥有多个具有不同版本的实例，并实现顺利迁移。即使对于大型环境，您也可以使用 SaaS 产品测试软件，然后再购买。
IBM® Cloud 充分利用了软件即服务 (SaaS) 的优势，并构建了超过 100 个 SaaS 应用程序的组合，帮助解决客户的关键业务需求。深入了解针对业务和 IT 的 IBM® SaaS 应用程序。
免费试用 IBM API Connect，或咨询我们的专家讨论您的需求。无论您已准备好优化 API 管理还是希望了解更多，我们都将随时为您的数字化转型提供支持。
AI 驱动的自动化可在 API、应用程序、事件、文件和 B2B/EDI 方面扩展敏捷性。
通过 IBM 集成解决方案，连接应用程序和系统以快速安全地访问关键数据，从而释放业务潜力。
利用 IBM 的云咨询服务解锁新功能并促进业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加速数字化转型并优化绩效。