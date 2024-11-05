网络安全专家指出，事件响应专家是减轻泄露影响最关键的角色之一。IBM 2020 与 2022 年度报告明确指出，快速检测、遏制和缓解泄露事件的能力能显著降低损失，这一结论至今依然适用。

虽然拥有多元技能的全能型安全团队仍是大多数企业的理想配置，但对许多组织而言仍难以实现。

随着越来越多的组织将数据迁移到云端，云安全专业技能也越来越受到重视。

同时，具备安全开发与自动化能力的编程高手同样供不应求。熟练掌握安全信息事件管理（SIEM）工具和威胁狩猎技术，则能有效提升威胁检测与响应速度。

专业技术固然重要，软技能同样具有出乎意料的关键价值。当然，最重要的软技能当属沟通能力。网络安全专业人员需要能够向非安全领域的技术人员和非技术人员解释复杂的安全概念、流程和威胁。

在事件响应场景中，保持沉着冷静并迅速做出明智决策，往往决定着事件能否被控制在萌芽阶段，或是演变成全面爆发的数据泄露。当团队遇到不熟悉的威胁时，解决问题的能力也至关重要，需要创造性地思考来制定定制的遏制战略。