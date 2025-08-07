六大战略转变：采用小型、快速、开放模型构建 agentic AI

让我们从任何应用程序的核心开始，即应用程序背后的模型。但是，并非每个 AI 问题都需要具有数千亿参数的模型。在特定任务上，针对领域进行调整的小型模型通常可与通用大型模型相媲美甚至更胜一筹，它们能够以极低的成本提供同等水平的精度，并加快推理速度。通过聚焦文本摘要与分析、代码生成、文档质量保证或其他范围明确的问题，开发团队可以：

降低每次查询的推理成本，使模型对大型代理机群而言更经济可行

将延迟缩短至亚秒级响应，这对于交互式工作流和人机回圈流程来说至为关键

在混合或边缘环境中部署，可避免云出口费用，同时保障数据主权与合规性

选择正确的模型并不是要追求最大的参数规模，而是要从一开始就评估每次使用成本、价值实现延迟以及与任务指标的适配度。