六大战略转变：采用小型、快速、开放模型构建 agentic AI

传统的企业软件开发规则，比如六到十二个月的路线图、庞大的前期基础设施和单体式发布，已经跟不上新一代人工智能驱动的世界的步伐了。是时候摒弃旧规则、革新开发方法并重新思考应用程序构建方式了。请遵循以下六大原则：
让我们从任何应用程序的核心开始，即应用程序背后的模型。但是，并非每个 AI 问题都需要具有数千亿参数的模型。在特定任务上，针对领域进行调整的小型模型通常可与通用大型模型相媲美甚至更胜一筹，它们能够以极低的成本提供同等水平的精度，并加快推理速度。通过聚焦文本摘要与分析、代码生成、文档质量保证或其他范围明确的问题，开发团队可以：
选择正确的模型并不是要追求最大的参数规模，而是要从一开始就评估每次使用成本、价值实现延迟以及与任务指标的适配度。
生成式 AI 的成功不仅仅取决于模型的选择。需要为任务选择合适的模型，并围绕任务构建相应的工具、平台和开发实践，才能将 AI 转化为真正的业务成果。开发人员及其管理人员应推动对以下方面的投资：
这种模块化、开放式方法可将试点计划缩短到数周而不是数月，使团队能够在几分钟内创建新代理，并在整个企业范围内充分释放生成式 AI 的变革潜力。
要打造真正负责任的 AI，不能事后才考虑，而是要融入到开发的每个阶段。构建这些应用程序意味着，开发人员需要持续关注以下几点：
通过在源头实现治理标准化，开发团队可减少偏见、保护隐私并建立信任，从而为可持续、可扩展的生成式 AI 部署奠定基础。
在打好基础后，包括建立快速高效、适合业务的模型、模块化管道以及负责任的开发实践，下一个合乎逻辑的步骤就是通过智能体来实现 AI 运营化。这项举措很可能成为贵组织内部积极讨论的话题，也是理论转化为切实影响的关键所在。
AI 智能体是半自主的“工作人员”，能够审核输入、推理任务并采取行动，而且通常与人类和其他智能体合作。将这些智能体集成到企业工作流中，可以显著提高生产力。
以下是生命周期的各个阶段：
让智能体大规模发挥作用的关键在于如何有效地将它们与为企业构建的快速模型相结合，从而使智能体的生命周期不仅成为可能，而且富有成效。这种方法需要精心设计、编排和衡量，以确保技术组件与业务成果保持一致。以下是让这种整合发挥作用的方法：
当一个快速且紧凑的模型的成本只占大型语言模型的一小部分时，增加额外的智能体就成为一项边际支出。这种扩散型经济模式意味着：
利用这种规模优势，公司可以更快地从概念验证扩展到企业级生产。这一举措可充分解锁生成式 AI 的生产力优势，包括降低成本、加快上市时间、提高质量、促进决策以及提升团队效率。
践行这六条原则不仅仅是为了构建更好的 AI，更是为了重塑创新产生方式以及智能技术在企业内部的定位。
企业从实验阶段步入转型阶段。开发周期从数月缩短至数周。AI 智能体从充满潜力的原型发展为对业务运营至关重要的力量。创新变得可预测，不再是偶然的幸运事件，而是植根于每一次产品迭代和业务决策中的可重复过程。
企业 AI 将通过以下方式引领未来发展方向：
企业 AI 正在从“登月计划”式的集中性宏大实验迈向分散式的日常应用，不再依赖单一的庞大模型，而是让多个大小合适的模型嵌入到各个职能部门中。要想获得成功，组织不仅要构建更智能的模型，还要构建更智能的系统、团队和战略。
借助 IBM watsonx.ai 开发平台，让开发人员能够构建、部署和监控 AI 代理。
借助在业界首屈一指的全面功能，帮助企业构建、定制和管理 AI 智能体和助手，从而在提高生产力方面取得突破性进展。
借助专为提高开发人员效率而设计的 Granite 小型开放式模型，可实现 90% 以上的成本节约。这些企业就绪型模型可根据安全基准提供卓越的性能，且适用于多种企业任务，包括网络安全、RAG 等。
