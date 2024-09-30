容器利用操作系统 (OS) 虚拟化并利用操作系统内核（例如 Linux 命名空间和 cgroup、Windows 孤岛和作业对象）来隔离进程，并控制这些进程可以访问的 CPU、内存和磁盘量。
容器的开发速度使组织能够快速构建、部署和扩展新的业务服务。它们与虚拟机的不同之处在于，它们会利用主机操作系统的功能和资源，而不是在每个实例中都需要客户操作系统。
随着组织采用微服务、无服务器和开发运维 (DevOps) 等现代开发技术，它们变得越来越重要，所有这些技术都以小增量方式利用常规代码部署。
微服务架构可将应用程序分割成多个小的自治服务。容器和微服务是两个不同的概念，可以单独使用，但在容器中部署微服务非常常见。容器化可帮助开发运维 (DevOps) 团队避免将软件从测试转移到生产时出现的复杂情况。
组织需要监控其容器化应用程序的运行状况并跟踪性能问题，就像对任何其他软件一样。保持容器可见性并跟踪综合容器指标使组织能够降低成本并更好地管理跨用例的软件生命周期。
容器监控是应用程序监控和应用性能管理 (APM) 的一个方面，它为组织提供了多种好处，包括跟踪性能指标和提高容器效率、缩短平均修复时间 (MTTR) 和提高工作负载可靠性的能力。为了实现这一目标，组织可以利用容器监控解决方案，为组织提供对容器性能的实时可见性。容器监控有助于实现可观察性，并最终确保 IT 服务的可用性。
必须能够跟踪整个应用程序的运行情况，并能看到每个特定的组件和层，以便团队能够全面了解整个容器化环境。
全面的容器监控策略要求在一开始就设置 KPI，以确保其与业务目标保持一致。组织可能对其容器策略有不同的需求和目标，并且必须使其衡量标准与这些目标保持一致。
对于单个 KPI，需要关注三个关键领域：
容器监控工具应与 Prometheus、JMX 和 statsD 等开源容器化工具集成，以便组织能够深入了解其环境。此外，容器监控工具应能提供对主机、操作系统、Java 虚拟机 (JVM)、Cassandra 节点和 MySQL 等依赖关系的可见性。IBM® Instana Observability 平台使用动态图对组织的应用程序进行建模，以了解组件的所有物理和逻辑依赖关系。
仪表板是基础设施监控和评估容器健康状况的关键组件；员工需要了解容器环境中发生的情况，以便在发生问题时能够进行干预。
现代容器监控工具可创建仪表板，开发运维 (DevOps) 团队可以在其中查看汇总的容器数据以及显示特定数据的单个可视化图表。Instana 通过动态图形和上下文指南提供上下文的可见性。这些功能可帮助用户查看各应用程序之间的关系、诊断问题并确定其影响。
很多组织使用容器编排，从而通过 Kubernetes 等开源工具自动配置、部署和管理容器化应用程序。Kubernetes 容器化环境使用自动化来执行部署、负载均衡和扩展等任务，无需人工干预。然而，监控仍然至关重要，以便组织可以查看每个 Kubernetes 集群。容器产生大量的性能数据，可以帮助改进编排流程，而监控有助于确保编排正常工作。
自动化是容器监控的重要组成部分。设置特定的自动化工作流程可最大限度地减轻开发运维 (DevOps) 团队的压力，通过最大限度地减少人为错误来帮助促进容器的健康和效率，并允许系统比人工更快地进行干预。
需要异常检测功能来快速诊断和解决容器内的性能问题。容器监控解决方案必须在事件发生时记录事件，以便开发运维 (DevOps) 团队和站点可靠性工程师可以单独处理这些事件并进行故障排除，或者确定它们是否需要根本原因分析和更全面的响应措施。
随着组织越来越多地转向容器化，创建强大且规范的容器监控实践将变得更加重要，这可确保正常运行时间、卓越的服务交付和增强的用户体验。
在容器化环境中，可见性和监控不仅对于维护应用程序健康至关重要，而且对于最大限度地提高敏捷性和效率也至关重要，从而使您对容器化应用程序的投资获得全部回报。
使用 IBM Instana Observability 的容器监控解决了这些挑战，并提供了带完整上下文的连续自动可见性，涵盖所有技术层，包括主机、容器、中间件和正在运行的微服务。监控仪表板可自动观察每个容器、在容器内部运行的完整技术堆栈以及在其上运行的应用程序。
深入了解 Instana Observability