组织越来越多地转向容器化，以创建更具可扩展性、更高效和敏捷的基础设施。容器化涉及将软件代码与运行代码所需的库和依赖项打包在一起。这将创建可以在任何基础设施（例如桌面、本地部署 IT 或云原生）上运行的自包含代码。

随着组织需要便携且资源高效的技术，容器变得越来越重要，成为现代云原生应用程序的实际计算单元。据CIO 报道，Gartner 预测，到 2026 年，全球 90% 的企业将使用容器化应用程序，五分之一的应用程序将在容器中运行。

容器的普及率和采用率自 2013 年 Docker 发布以来不断提高，Docker 是一个用于构建、部署和管理容器化应用程序的开源平台。