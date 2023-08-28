SIEM 和威胁情报：及时了解常见威胁

安全信息和事件管理 (SIEM) 解决方案在维护组织的网络安全态势方面发挥着关键作用。这些解决方案可从组织 IT 基础设施中的各种来源收集并分析与安全相关的大量数据。实时收集、关联和分析来自用户、端点、应用程序、数据源、云工作负载和网络的事件日志数据，以及来自安全硬件和软件（例如，防火墙或防病毒软件）的数据。通过集中和关联这些信息，SIEM 解决方案可提供组织安全状态的全面视图。

威胁情报是指有关针对组织的网络安全威胁的数据和洞察分析。它涉及收集、分析和传播有关当前与潜在网络安全威胁的信息。这些信息可能包括网络罪犯使用的入侵指标 (IoC)、计策、技术和程序 (TTP)，以及软件或系统中的漏洞。威胁情报团队会持续监控各种来源，包括论坛、暗网市场和恶意软件样本，以为组织提供近乎实时的新兴威胁洞察分析。根据 Gartner 进行的研究，利用威胁情报可通过提高警报质量、缩短调查时间以及增加对最新攻击和对手的覆盖范围来增强安全团队的检测与响应能力。