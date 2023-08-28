SIEM 和威胁情报：及时了解常见威胁

随着数据泄露的平均成本飙升至 2023 年的 445 万美元的历史新高，组织面临着日益增长的网络安全威胁。这些威胁可能包括勒索软件攻击、钓鱼活动和内部威胁，从而可能导致数据泄露。随着网络罪犯变得更加复杂，计策更加多样化，企业必须采用先进的安全措施来保护其敏感数据和数字资产。现代网络安全武器库中的两个关键工具分别是安全信息和事件管理 (SIEM)解决方案以及威胁情报。通过利用这些资源，组织能及时了解最新威胁，并主动防御潜在攻击和对手。
安全信息和事件管理 (SIEM) 解决方案在维护组织的网络安全态势方面发挥着关键作用。这些解决方案可从组织 IT 基础设施中的各种来源收集并分析与安全相关的大量数据。实时收集、关联和分析来自用户、端点、应用程序、数据源、云工作负载和网络的事件日志数据，以及来自安全硬件和软件（例如，防火墙或防病毒软件）的数据。通过集中和关联这些信息，SIEM 解决方案可提供组织安全状态的全面视图。
威胁情报是指有关针对组织的网络安全威胁的数据和洞察分析。它涉及收集、分析和传播有关当前与潜在网络安全威胁的信息。这些信息可能包括网络罪犯使用的入侵指标 (IoC)、计策、技术和程序 (TTP)，以及软件或系统中的漏洞。威胁情报团队会持续监控各种来源，包括论坛、暗网市场和恶意软件样本，以为组织提供近乎实时的新兴威胁洞察分析。根据 Gartner 进行的研究，利用威胁情报可通过提高警报质量、缩短调查时间以及增加对最新攻击和对手的覆盖范围来增强安全团队的检测与响应能力。
SIEM 解决方案旨在对多个来源的日志数据执行规则匹配。通过整合威胁情报，SIEM 解决方案可领先于新出现的威胁和建议一步。让我们深入了解在 SIEM 平台中整合威胁情报的部分优点：
在威胁不断演变的数字环境中，组织必须保持警惕，并能灵活调整网络安全战略。SIEM 解决方案和威胁情报是保持领先地位的重要工具，而它们可提供必要的洞察分析。通过利用这些技术所支持的实时威胁检测、主动防御功能以及增强的事件响应，企业可加强防御并保护其敏感数据免受网络世界永远存在的危险的侵害。对于所有重视网络安全的组织，采用 SIEM 和威胁情报已不再是一个选项，而是一种必要举措。
