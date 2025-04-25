生成式 AI 为企业带来了变革性机遇，但也引入了必须有效管控的严重安全风险。采用 AI 驱动技术加剧了人们对数据隐私、未经授权的访问、对抗性威胁以及治理复杂性的担忧。随着组织将 AI 集成到其工作流中，有必要采取一种结构化的安全方法，以在发挥 AI 优势的同时降低风险。

本文将从两个关键参考点审视 AI 安全：

强化生成式 AI 平台的安全性 ：这涉及应对采用生成式 AI 平台所固有的安全风险，明确关键利益相关方的安全职责，实施强大的云原生安全控制，并增强安全运营。

采用 AI 助力网络安全：AI 本身是提升安全态势的强大工具。从自动化威胁检测到改进漏洞管理，AI 正在重新定义企业应对网络安全挑战的方式。

深入了解这两个参考点有助于提供一个全面的指南，在利用 AI 增强网络安全防御的同时，降低生成式 AI 平台的安全风险。组织应采用多层安全策略，遵守法规要求，并利用 AI 驱动的自动化来保持对不断演变的网络威胁的弹性。