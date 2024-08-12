无缝云迁移和现代化：利用生成式 AI 资产和创新商业模式克服常见挑战

随着组织不断采用基于云的服务，将基础设施、应用程序和数据迁移到云端并使之现代化以保持竞争力就变得更加紧迫。传统的迁移和现代化方法通常涉及人工流程，导致成本增加、实现价值的时间延长和风险增加。
云迁移和现代化可能是一个复杂而耗时的过程，并且会带来独特的挑战；同时，生成式 AI 资产和助手以及创新的商业模式有很多优点。IBM Consulting® 的云迁移和现代化工厂还可帮助组织克服常见的迁移和现代化挑战，实现更快、更高效、更具成本效益的迁移和现代化体验。
IBM Consulting 利用推动市场变革的相同技术，可以在当下以未来企业所需的速度提供价值。这种转型始于顾问与代码之间的新关系，这种关系有助于更快、更稳定且更具成本效益地提供解决方案和价值。
生成式 AI 资产和助手正在彻底改变云迁移和现代化环境，为克服常见的迁移挑战提供了一种更高效、自动化和更具成本效益的方法。这些工具充分利用机器学习和人工智能来自动化人工流程，从而减少对人工干预的需求，并将出错和返工的风险降至最低。
IBM Consulting 助手是一个基于角色的 AI 助手库，这些助手基于 IBM 专有数据进行训练，以支持关键的咨询项目角色和任务。通过基于对话的界面，我们实现了顾问使用助手的民主化，创造了一种体验，让我们的员工能够更快地找到、创建和不断完善助手，以满足客户的需求。
IBM Consulting 助手使我们的顾问能够从最适合解决您业务挑战的模型中进行选择。这些模型包含预先设计的提示和输出格式，以便我们的员工可以获得针对其查询的定制化输出，例如创建详细的用户画像或针对特定语言和功能的代码。这样您就能更快地获得更有价值的工作成果。
我们的创新商业模式，例如云迁移服务，为将应用程序和数据迁移到云端并进行现代化改造提供了一种灵活且经济高效的方式。我们的定价模式旨在帮助组织降低成本、提高投资回报率，同时促进顺畅且成功的迁移体验。
作为混合云转型服务的领先提供商，IBM 在帮助组织应对常见的迁移和现代化挑战方面拥有丰富的专业知识。我们的专家开发了生成式 AI 工具和创新的商业模型，以确保成功实现云迁移和现代化改造。
IBM Consulting 的云迁移和现代化工厂使客户能够利用预构建的迁移模式和自动化迁移方法更快地实现商业价值。这意味着组织可以更快地实现部署和启动，更快地进入市场和实现业务优势。
借助 IBM Consulting 的云迁移和现代化服务，客户可以实现：
云迁移和现代化是一个复杂的过程，但借助生成式 AI 资产和助手的功能以及创新的商业模式，组织可以克服常见的迁移挑战，实现更快、更高效、更具成本效益的体验。通过实现人工流程自动化、减少人工干预需求，并最大限度地降低出错和返工的风险，生成式 AI 工具可以帮助组织显著节约成本并提高投资回报率。
