无缝云迁移和现代化：利用生成式 AI 资产和创新商业模式克服常见挑战

瀑布式云

随着组织不断采用基于云的服务，将基础设施、应用程序和数据迁移到云端并使之现代化以保持竞争力就变得更加紧迫。传统的迁移和现代化方法通常涉及人工流程，导致成本增加、实现价值的时间延长和风险增加。

云迁移和现代化可能是一个复杂而耗时的过程，并且会带来独特的挑战；同时，生成式 AI 资产和助手以及创新的商业模式有很多优点。IBM Consulting® 的云迁移和现代化工厂还可帮助组织克服常见的迁移和现代化挑战，实现更快、更高效、更具成本效益的迁移和现代化体验。

IBM Consulting 利用推动市场变革的相同技术，可以在当下以未来企业所需的速度提供价值。这种转型始于顾问与代码之间的新关系，这种关系有助于更快、更稳定且更具成本效益地提供解决方案和价值。 

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

生成式 AI 资产和助手的力量

生成式 AI 资产和助手正在彻底改变云迁移和现代化环境，为克服常见的迁移挑战提供了一种更高效、自动化和更具成本效益的方法。这些工具充分利用机器学习和人工智能来自动化人工流程，从而减少对人工干预的需求，并将出错和返工的风险降至最低。

IBM Consulting 助手是一个基于角色的 AI 助手库，这些助手基于 IBM 专有数据进行训练，以支持关键的咨询项目角色和任务。通过基于对话的界面，我们实现了顾问使用助手的民主化，创造了一种体验，让我们的员工能够更快地找到、创建和不断完善助手，以满足客户的需求。

IBM Consulting 助手使我们的顾问能够从最适合解决您业务挑战的模型中进行选择。这些模型包含预先设计的提示和输出格式，以便我们的员工可以获得针对其查询的定制化输出，例如创建详细的用户画像或针对特定语言和功能的代码。这样您就能更快地获得更有价值的工作成果。

AI 学院

利用混合云实现 AI 就绪

本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。
转到视频集

实现迁移和现代化的创新商业模式

我们的创新商业模式，例如云迁移服务，为将应用程序和数据迁移到云端并进行现代化改造提供了一种灵活且经济高效的方式。我们的定价模式旨在帮助组织降低成本、提高投资回报率，同时促进顺畅且成功的迁移体验。

IBM Consulting 的云迁移和现代化工厂

作为混合云转型服务的领先提供商，IBM 在帮助组织应对常见的迁移和现代化挑战方面拥有丰富的专业知识。我们的专家开发了生成式 AI 工具和创新的商业模型，以确保成功实现云迁移和现代化改造。

IBM Consulting 的云迁移和现代化工厂使客户能够利用预构建的迁移模式和自动化迁移方法更快地实现商业价值。这意味着组织可以更快地实现部署和启动，更快地进入市场和实现业务优势。

借助 IBM Consulting 的云迁移和现代化服务，客户可以实现：

  • 更快地实现商业价值：IBM Consulting 的云迁移和现代化工厂利用预构建迁移模式和自动化方法加快商业价值的实现。这使得组织能够更快地部署和启动，更快地进入市场和实现优势。
  • 规模化自动化：IBM Consulting 的云迁移和现代化工厂利用基于云的指标和关键绩效指标 (KPI) 来实现规模化自动化，确保多次迁移过程中质量和结果的一致性。自动化方法降低了人为错误、人工测试和验证的风险，从而提升了效率、质量和投资回报率。
  • 提高效率和结果质量：通过利用我们的生成式 AI 资产，客户可以自动化迁移和现代化流程，减少人工工作量并最大限度地减少错误。IBM Consulting 云迁移和现代化工厂提供预构建迁移模式库，使客户能够根据其特定需求和用例选择合适的方法。
  • 节省成本：IBM Consulting 的云迁移和现代化工厂利用预构建迁移模式和自动化方法，最大限度地减少人工工作量和错误，从而降低总拥有成本并提高投资回报率。

克服常见的迁移挑战

云迁移和现代化是一个复杂的过程，但借助生成式 AI 资产和助手的功能以及创新的商业模式，组织可以克服常见的迁移挑战，实现更快、更高效、更具成本效益的体验。通过实现人工流程自动化、减少人工干预需求，并最大限度地降低出错和返工的风险，生成式 AI 工具可以帮助组织显著节约成本并提高投资回报率。

了解有关 IBM Consulting 的云迁移和现代化工厂如何帮助您实现这些优势的更多信息。

作者

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting
Overhead view of mixed race businessman using cell phone in office courtyard

不容错过的洞察分析。订阅我们的时事通讯。

借助有关 AI、量子计算、云技术、安全等方面的专家新闻进行宣传。

立即订阅

资源

开启云迁移之旅

查看 IBM 的最新报告，获取有关云迁移的重要洞察分析。了解每个技术领导者都需要了解的 10 大事实。
了解 IaaS、PaaS 和 SaaS：选择合适的云解决方案

了解基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 之间的主要区别。深入了解每种云模型如何提供不同级别的控制措施、可扩展性和管理能力，以满足不同的业务需求。
应用程序迁移：迈向未来

了解跨平台或跨环境进行应用程序迁移，同时确保最大限度减少中断并优化性能的流程。了解迁移旧版及现代应用程序的策略、用例和阶段。
通过直接迁移轻松完成云迁移

了解如何采取直接迁移策略来快速将应用程序转换到云端，并在保留现有基础设施的同时获得云带来的优势。深入了解让这一方法成为众多企业首选方法的优势、VMware 工作负载和用例。
轻松将 VMware vSphere 迁移到 IBM Cloud

使用提供自动迁移功能的自助服务迁移工具 RackWare Management Module (RMM)，将 VMware vSphere 工作负载迁移到 IBM Cloud。
使用 IBM Turbonomic 优化云迁移

使用 IBM Turbonomic 高效规划并加速完成云迁移项目。获得对应用程序工作负载切实可行的洞察分析，优化性能并节省成本，同时确保无缝转换到云。

相关解决方案
云迁移 - IBM Instana Observability

Instana 通过提供全面的监控和切实可行的洞察分析，简化企业的云迁移之旅。

 探索 Instana
迁移至 IBM Cloud

利用可定制的解决方案和工具迁移到 IBM Cloud，加速迁移之旅。

 深入了解云迁移
云迁移咨询服务

IBM Cloud Migration Services 可帮助管理企业的云迁移，实现数字化转型。

 云迁移服务
采取后续步骤

借助 IBM 的专家咨询服务，加速您的云迁移之旅。您可以了解我们的解决方案如何帮助您高效转换到云，也可预约实时演示，了解 IBM Turbonomic 在实际应用中的优势。

 深入了解 IBM 云迁移服务 预约实时演示