无缝云迁移和现代化：利用生成式 AI 资产和创新商业模式克服常见挑战

随着组织不断采用基于云的服务，将基础设施、应用程序和数据迁移到云端并使之现代化以保持竞争力就变得更加紧迫。传统的迁移和现代化方法通常涉及人工流程，导致成本增加、实现价值的时间延长和风险增加。

云迁移和现代化可能是一个复杂而耗时的过程，并且会带来独特的挑战；同时，生成式 AI 资产和助手以及创新的商业模式有很多优点。IBM Consulting® 的云迁移和现代化工厂还可帮助组织克服常见的迁移和现代化挑战，实现更快、更高效、更具成本效益的迁移和现代化体验。

IBM Consulting 利用推动市场变革的相同技术，可以在当下以未来企业所需的速度提供价值。这种转型始于顾问与代码之间的新关系，这种关系有助于更快、更稳定且更具成本效益地提供解决方案和价值。