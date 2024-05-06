为 SAP ERP 现代化奠定基础
发布日期 2024年5月6日
要想成功实施 SAP ERP 现代化改造计划，先要保证组织在期望结果和预期的商业价值、端到端范围和路线图方面明确一致。对于长期依托 SAP ECC 运行核心业务的企业而言，实现这种一致性至关重要。它帮助企业明确现代化工作的起点，并指导其如何进行优先级排序、组织与规划，从而切实体现投资价值。
为了制定这一战略计划，企业需要建立事实基础，从而在人员、流程、企业架构及下一代技术等方面，推动以 SAP S/4HANA 为核心的关键转型决策。
凭借数百个涵盖 SAP ERP 应用程序及基础架构现代化的 S/4HANA 项目成功案例，IBM 拥有一套成熟的方法论——Rapid Discovery。该方法有助于明确 SAP ERP 现代化的内容、原因与方式，且对基础架构类型不受限制。无论 SAP ERP 部署在 AIX、IBM i、Linux® 还是 Windows 平台，该方法均保持一致。IBM 跨职能专家团队利用创新工具与框架，构建由六大关键要素组成的转型基础：
作为 Rapid Discovery 方法的一部分，我们还协助客户解决与以下关键驱动因素相关的问题：
这一成熟的 SAP ERP 现代化发现流程可帮助企业评估现有 ERP 全景，明确未来状态，并在业务案例、运营模式及现代企业架构方面达成一致。如欲了解更多信息，可深入了解 IBM Cloud for SAP ERP 现代化解决方案。