凭借数百个涵盖 SAP ERP 应用程序及基础架构现代化的 S/4HANA 项目成功案例，IBM 拥有一套成熟的方法论——Rapid Discovery。该方法有助于明确 SAP ERP 现代化的内容、原因与方式，且对基础架构类型不受限制。无论 SAP ERP 部署在 AIX、IBM i、Linux® 还是 Windows 平台，该方法均保持一致。IBM 跨职能专家团队利用创新工具与框架，构建由六大关键要素组成的转型基础：

企业能力模型——就业务流程层级达成共识，明确 ERP 实施范围，同时定义未来业务流程中的业务需求 治理模式——建立清晰的结构、框架与运营模式，涵盖项目监督与执行，包括关键角色、职责及决策权限 商业价值——通过财务分析量化转型变革所带来的实际收益，并将其与实施成本进行对比，从而清晰呈现项目的商业价值 实施路线图——清晰描绘关键架构决策、服务范围、数据战略及转型实施路线图 高管调整——确保企业各部门高管在目标、优先级、推进路径、职责及转型带来的业务收益上保持一致 可持续发展框架— 将可持续发展目标融入整体 ERP 战略，为满足监管要求提供单一可信数据源的访问渠道

作为 Rapid Discovery 方法的一部分，我们还协助客户解决与以下关键驱动因素相关的问题：

现代企业架构 —设计未来状态的企业架构，包括应用程序优化的战略方向以及 RISE 或非 RISE 云策略。

数据和分析 —评估当前数据准备情况,并制定优化的数据与分析战略,以支持并充分利用向 SAP S/4HANA 的迁移。

安全与控制 —在评估现有成熟度水平后,制定安全与控制架构方案。

变革管理—识别并分析与 ERP 转型相关的组织变革管理机会及影响,并制定高层方法以促进用户采纳并实现价值落地。

这一成熟的 SAP ERP 现代化发现流程可帮助企业评估现有 ERP 全景，明确未来状态，并在业务案例、运营模式及现代企业架构方面达成一致。如欲了解更多信息，可深入了解 IBM Cloud for SAP ERP 现代化解决方案。