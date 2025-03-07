销售生产力是指销售团队在最大限度减少输入的同时实现业务输出最大化。通常，提高销售生产力是提高转化率和增加收入的关键因素。
为了提高生产力，销售主管需要优化时间、资源和流程，以缩短销售周期并吸引高价值客户。自动化和人工智能 (AI) 等技术通过减少手动任务、重构工作流和提供数据驱动的洞察分析，在提高销售生产力方面发挥着至关重要的作用。
近年来，人工智能驱动的销售生产力工具已用于强化各种销售活动并减轻管理负担。例如，通过识别优质潜在客户，执行潜在客户开发活动、转录销售电话、衡量团队绩效、自动执行初步推广以及与潜在客户进行高度个性化的沟通。
但是，尽管这些技术已得到广泛应用（尤其是自生成式 AI 热潮以来），销售代表仍有三分之二的时间流向了非销售活动。1 这一现状促使研究人员和企业重新思考，如何才能利用技术最有效地提高销售生产力并构建更通用的组织模式，从而创造更多价值。
越来越多的顶尖研究人员和商界领袖认为，提高生产力往往需要依靠目的导向型技术与前瞻性管理实践的战略组合。2
如今，许多组织都采取了循序渐进的方法来减少销售流程中的低效率问题，例如，使用 AI 执行曾由销售人员管理的单一任务。根据 IBM 商业价值研究院的研究，92％ 的高级管理层预计明年将推行工作流数字化和应用人工智能驱动的自动化。但正如该报告所发现的，虽然增强单个任务的技术可以改进流程、减少浪费，但它们无法像更具战略性的技术转型那样大幅提升生产力。
虽然销售效率和销售生产力这两个词经常互换使用，但二者在衡量价值时略有不同。销售效率衡量的是销售活动和销售额每小时所产生的收入，而销售生产力的提高则可最大限度地发挥销售输出的效用和价值。在数字化集成的背景下，这可能是利用自动化工具改进单个任务与重构端到端销售流程、创造新的工作方式以及提高整体销售绩效之间的区别。
一个高效且深度协作的销售团队可以简化销售流程，增加收入并与潜在客户建立互信的全渠道关系。通过以流程为导向的销售战略和关键技术整合，销售人员可以减少在重复性任务上耗费的时间，从而将创造性劳动集中于高价值互动上。提高销售生产力的优点包括：
更高的团队生产力可以减少非创造性任务，使销售代表和领导者能够专注于推动业务增长的核心事务。借助简化的流程和解决复杂问题的能力，员工在完成自己的职责时会更加投入、更有动力和满足感，从而降低倦怠感并提高留任率。此外，更好的员工体验还有助于吸引和留住最优秀的人才。
借助清晰且有据可查的销售流程和行之有效的培训工具，新员工可以更快上岗并为企业的发展做出贡献。提高生产力有助于确保入职培训、销售培训和销售赋能的结构化并实现数据驱动，从而最大限度地减少学习曲线。
当销售团队利用自动化和 AI 工具来处理日常任务或进行研究时，他们就可以自由地建立更牢固的以人为本型客户关系。通过明智地部署数据工具和分析，销售人员可以将关键信息应用于销售线索和潜在客户，从而提供更加个性化且即时的客户体验。
这些技术可以实现更准确的销售预测，帮助企业更有效地规划和分配资源。企业还可以利用销售团队生成的数据，并借助分析来预测客户未来可能需要的产品或服务，从而制定创新的销售战略或方法。
高效的销售团队可以快速适应市场变化，利用新机遇从容应对越来越多的客户。通过优化工作流和使用数据工具，企业通常可以扩大或缩小运营规模，而不会对资源造成相应的影响。高生产力还能培养持续改进的文化，以便团队定期分析绩效指标，并完善其销售战略。自动化、AI 驱动的洞察分析和流程优化有助于消除效率低下问题，随着时间的推移提高工作流的效力和销售胜率。
自动化和其他技术最大限度地减少了对手动数据输入和行政任务的需求，从而降低了管理成本。高效、创意和统一的销售流程也可以带来更高的转化率并增加收入。通过限制由训练有素的销售专业人员执行基本任务，组织可以更有效地管理资源，并专注于高优先级的创收活动。
当销售团队在手动流程上花费的时间减少时，他们就能抽出更多的时间来进行战略思考。这使其能够尝试新的销售计策，制定创新的用户参与战略并主动解决复杂的业务挑战。
利用分析工具，销售经理可以优先处理更有可能转化的潜在客户和销售机遇。这为更准确的时间管理实践铺平了道路，减少了繁琐的工作，并确保销售部门能优先瞄准价值最高的客户。
销售效率和生产力通常由一组常见指标来衡量。根据个别销售组织的目标，某些特定的关键绩效指标 (KPI) 可能更有用。但通过持续跟踪和响应一组预定义的关键指标，企业就能充分释放其生产力，同时实现更广泛的业务目标。
销售代表人均收入：此基本指标可衡量每个销售代表创造的总收入。
平均交易规模：与销售代表人均收入类似，平均交易规模可量化单个销售人员的绩效。
转化率：转化率可跟踪潜在客户转化为付费客户的百分比。
销售周期长度：该指标可评估从初次接触到最终成交所需的平均时间。
用户留存率：该指标可评估销售团队与客户维持长期关系的能力。
情绪分析：一些 AI 工具会分析客户在沟通期间的情绪，为销售电话或其他通信方式的实施提供有价值的洞察分析。
客户关系管理 (CRM) 软件：CRM 工具可帮助销售团队管理客户互动、跟踪交易和衡量绩效。这些工具通常具备提供转化率、交易速度和用户参与度洞察分析的功能。
销售绩效管理 (SPM) 软件：SPM 工具可帮助销售主管根据既定目标衡量个人和团队绩效。这些工具通常设有仪表板、KPI 跟踪和激励薪酬管理。
销售分析和报告工具：此类工具可分析销售数据以识别趋势、机遇和瓶颈。它们能提供可视化和预测性分析，从而改进决策。
通信和协作工具：这些平台有助于简化内部通信和客户互动，并促进团队协作。
自动化和销售参与软件：这些工具可自动执行重复性任务，如电子邮件跟进、潜在客户评分和预约安排。它们通过减少手动工作来提高效率。
潜在客户管理和发掘工具：这些工具有助于寻找、筛选和跟踪潜在客户，以确保有效发掘潜在客户。
如果没有一个结构良好的标准化销售流程来适应不断变化的态势，团队可能就会出现效率低下的问题。销售周期各阶段以及销售和营销团队之间缺乏协调，就会导致错失最佳行动时机，最终与机遇失之交臂。专为配合业务目标而构建的工作流，以及在组织内推行单一可信信息源的技术整合，有助于统一销售和营销团队。
无论是在内部和外部，消息传递的透明度都是提高销售生产力的关键。当销售团队无法获取统一的内容和沟通指南时，潜在客户就会收到与企业产品和价值主张不吻合的信息。为了解决这些问题，企业领导者应主动传达信息标准并定期重申组织的销售目标。此外，一些 AI 工具可以根据设定的参数来生成面向客户的材料，以便跨渠道和设置快速创建内容。
许多组织使用预测性分析来预测客户需求并制定个性化销售计策。仪表板可提供实时销售和绩效跟踪，AI 生成的洞察分析则可优化定价和用户参与战略。快速、数据驱动的预测有助于更精确地分配资源，帮助领导者设定切合实际的目标并制定增长计划。
销售部门部署的技术应与其他业务领域无缝集成，以实现跨职能协作。这就意味着要将销售团队与财务和产品团队联系起来，或确保集成 CRM、营销自动化和客户支持工具，以实现统一的工作流。借此，销售流程的实时可视化将变得更加强大，同时可提供整个周期的全面概览。此外，它还能帮助领导者从整个企业的数据点，而非一个孤立的部门中获取洞察分析。
有时，习惯于现有工作流的员工会抵制企业推行新的销售工具或流程。通常，积极的工作环境、简化的工作流和减轻的行政负担有助于提高销售团队的积极性和参与度。随着“增效”工作流的落地实施，持续吸引和激励员工应用这一新工作流就变得至关重要。企业应培养拥抱变革的文化，保持管理层决策透明，使员工在变革中持续提升效能，最终推动生产力和销售业绩增长。
组织可以借助人工智能驱动的客户关系管理 (CRM) 工具来分析客户互动并预测销售机遇。此外，他们还可以利用虚拟助理来处理初始客户咨询，或使用人工智能驱动的潜在客户评分工具来确定最值得开发的潜在客户。在这种情况下，至关重要的是选择那些能解决事先定义的实际问题，并与长期业务目标相一致的技术。
在数据工具的帮助下，高效的销售团队可专注于销售线索和潜在客户，以实现创收和长期增长。通过数据驱动的洞察分析、潜在客户评分和客户细分，销售代表可以最有效地分配时间，专注于高潜力客户，而非在低价值潜在客户身上浪费精力。
即使是最有经验的销售专业人员也需要持续培训，许多销售生产力提升计划都能显著改变团队的工作流。随着销售部门逐渐接受新的技术和工作方式，组织的角色将不可避免地发生变化。投资持续、多样化的培训和发展计划，可确保销售代表掌握新技术并了解其使用方法。定期进行指导和辅导，并针对不同学习风格提供资源，有助于提高团队成员的技能。通常，有效的培训计划不仅要向员工说明如何使用给定的工具，还要引导其把握时机，从而让这些工具发挥最佳效果。
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1. How top performers outpace peers in sales productivity, 麦肯锡，2023 年 7 月 6 日
2. Integrating digital tools into every stage of your sales strategy, Frank V. Cespedes 和 Georg Krentzel，《哈佛商业评论》，2024 年 3 月 7 日