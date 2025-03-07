销售生产力是指销售团队在最大限度减少输入的同时实现业务输出最大化。通常，提高销售生产力是提高转化率和增加收入的关键因素。

为了提高生产力，销售主管需要优化时间、资源和流程，以缩短销售周期并吸引高价值客户。自动化和人工智能 (AI) 等技术通过减少手动任务、重构工作流和提供数据驱动的洞察分析，在提高销售生产力方面发挥着至关重要的作用。

近年来，人工智能驱动的销售生产力工具已用于强化各种销售活动并减轻管理负担。例如，通过识别优质潜在客户，执行潜在客户开发活动、转录销售电话、衡量团队绩效、自动执行初步推广以及与潜在客户进行高度个性化的沟通。

但是，尽管这些技术已得到广泛应用（尤其是自生成式 AI 热潮以来），销售代表仍有三分之二的时间流向了非销售活动。1 这一现状促使研究人员和企业重新思考，如何才能利用技术最有效地提高销售生产力并构建更通用的组织模式，从而创造更多价值。

越来越多的顶尖研究人员和商界领袖认为，提高生产力往往需要依靠目的导向型技术与前瞻性管理实践的战略组合。2