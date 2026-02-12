从能源电网到医疗体系等关键服务，正日益成为 AI 驱动威胁与恶意行为者的攻击目标，其攻击速度已超越传统防御体系的能力范围。更严峻的是，量子威胁已迫在眉睫，可能导致现有加密技术彻底失效。IBM 商业价值研究院内部研究显示，截至 2024 年，政府行业已发生约 60 起网络安全事件。同期，私营机构的相关数据中位数为 49.5。
网络攻击频次持续攀升，响应延迟会引发重大安全风险暴露。研究显示，直到 2024 年，政府相关人员仍需 180 天才能发现网络安全事件。因此，后量子安全与 AI 驱动智能并非未来需求，而是当下的迫切需求。
AI 驱动的自动化攻击比人工响应更快，实时威胁情报与自动化事件响应已成为安全防护的核心要素。为保障安全，必须采取全面方案，涵盖网络战略与风险管控、AI 驱动威胁检测响应、零信任安全框架、合规所需的数据沿袭与加密，以及事件响应自动化。下面我们详解这些核心要素的作用。
有效的网络安全防护，始于完善的战略规划。网络战略与风险 (CSR) 服务采用主动防护模式，助力组织有效执行网络安全合规与监管风险管控，为首席信息安全官 (CISO)、监管机构及审计机构提供定制化治理服务。其实现路径为制定风险降低策略与集中管理指标。
AI 已重塑网络安全防护格局。AI 驱动的威胁检测系统持续监控网络流量与用户行为，识别可能预示潜在漏洞的异常行为。该类系统实时分析海量数据，让政府安全团队能够迅速且果断地采取行动。例如，AI 可通过标记异常登录模式或访问请求，检测针对政府基础设施的身份型攻击，在强化安全的同时提升安全分析师的工作效率。
遵循“永不轻信，始终验证”原则的零信任模型，尽管并非全新概念，但仍是主流的网络安全框架。这种方法可确保对所有访问请求进行严格审核，无论请求来源如何。
通过部署零信任框架，政府可落实严格的访问控制、监控用户操作，并实时响应威胁。借助 AI 和机器学习，零信任框架可提供对数据访问的全面可见性，助力识别并缓解潜在威胁。针对所有网络位置的访问请求，均执行“永不轻信，始终验证”的核心原则，进一步完善可视管控能力。AI 可在授权访问前，动态评估身份、设备及应用程序的风险评分。
对于政府机构等管理关键基础设施的组织而言，满足监管要求是一项重大挑战。数据沿袭与加密是完善合规方案的核心组成部分。
数据沿袭可跟踪数据在组织内的流转过程，清晰记录数据的来源、流转与存储信息。
加密技术可保障数据在传输中与静态存储时的安全，防范未授权访问，并确保符合 FISMA、FedRAMP、GDPR 等法规要求。端到端跟踪数据来源，满足审计要求并快速隔离受损数据集。对静态存储与传输中的数据采用抗量子算法（如基于格的加密技术）。
在发生网络安全事件时，快速且协同的响应至关重要。事件响应自动化借助 AI 与机器学习技术，简化并提速响应流程。IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一项研究显示，2024 年每个政府组织平均有 10 个网络安全漏洞未被发现。
自动化系统可实时检测并响应威胁，从而缩短遏制与修复事件的耗时。标准化运行手册可在数分钟内自动完成事件遏制、修复与记录，将 IRA 与 ZTA 管控整合，立即吊销已泄露凭据并重新认证用户身份。
采用 AI 驱动、跨平台的网络安全解决方案，与您的现有生态整合，保护机构 IT 环境与公众安全。依托成熟的 AI 能力实现自动化，同时符合各项标准与法规要求。部署 AI 驱动爬虫，持续扫描地下论坛，排查泄露的政府凭据与漏洞利用代码。当检测到信息泄露时，自动执行强制密码重置并启用多因素认证。
凭借深厚的公共部门专业积淀与成熟解决方案，我们可助力政府机构搭建适配未来需求、简化复杂流程的安全基础。IBM 是唯一提供端到端解决方案与咨询服务平台的科技企业，为公共部门客户输出专业能力，依托最新的数据、AI、基础设施技术与合规实践落地相关方案。
IBM 零信任方案通过整合数据、威胁管理与身份管控，打造了一体化解决方案，可提升可视性与管控能力。同时，IBM CSR 方案可保护关键数据，提升组织抗风险能力。
选用最适配的网络安全解决方案，搭配高效咨询服务，无需担心供应商锁定，为您的现代化工作搭建安全基础。您将获得可量化成果，保障 IT 生态系统、员工及公众数据安全。
