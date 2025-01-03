路由器现状调查：86% 的默认密码从未更改过

路由器支持多台设备使用同一互联网连接。这是通过引导流量来实现的，即内部设备沿着最有高效的路径路由到面向外部的服务，传入的数据被发送到相应的端点。

如果攻击者设法破坏了路由器，他们就可以控制网络的输出和输入。这会带来以下风险：

路由器攻击的性质也使得这类攻击难以检测。这是因为网络犯罪分子并没有强行进入路由器或采取迂回路线来逃避安全防御。相反，他们是利用被忽视的薄弱环节直接访问路由器，这意味着他们不会引起警示信号。

设想有一台路由器，其登录名是“admin”，且没有密码。攻击者只需进行一些简单的猜测就能进入路由器设置，不会触发安全响应，因为他们没有入侵网络服务或破坏应用程序。相反，他们访问路由器的方式与员工和 IT 团队是相同的。