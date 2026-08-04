人工监督是使人工智能治理落到实处的一层。但只有当它被构建为切实有效时才如此。



考虑一下，人工审核员需要对 AI 输出进行有意义的监督，需要具备什么。我们以可信赖的标准来要求同事——可信度、可靠性、利益一致性以及长期的诚信。AI 领域已为系统中相应的属性开发了特定的词汇。他们需要能够审视四个方面：



• 透明度是关于模型的问题：使用了什么数据、什么方法，以及这些方法对于此用例而言是否是经过验证的正确选择？

• 可解释性是关于输出的问题：不是模型通常如何运作，而是它为何对此特定个体产生了此特定决策。

• 可观测性是关于智能体随时间推移的行为的问题：随着条件变化、数据偏移以及与其他系统交互，系统是否仍在正确运行？

• 对抗攻击的鲁棒性是关于网络安全的问题：在您上次评估之后，是否有人篡改了模型？它是否仍在其原始设计和授权范围内运行？



您当前的 AI 架构是否让人工审核员能够获知上述任何信息？如果系统是概率型的，审核员对数据血统、推理轨迹和一致性保证都没有可见性——那他们究竟在审核什么？



在大多数部署中，答案是输出。他们在审核一个数字、一个建议或一个标记。他们不是在审核推理过程。他们不是在审核证据。在任何有意义的意义上，他们并未真正参与其中。



您衡量什么行为，就会得到更多这种行为。如果您的人工审核员是按处理量而非监督质量来衡量，您就设计了一个橡皮图章——并称之为治理。



这种做法就是责任洗白的表现。流程中安排了一个人。他们的签字被记录在案。问责制的复选框被打上了勾。但真正监督所需的条件——架构透明度、培训、叫停的权力、反馈机制——并未建立起来。



解决办法是构建使真正的人工监督具有意义的架构，并选择具备领域专业知识的人员来理解此 AI 在其环境中如何被使用。然后用正确的指标来衡量这些人员。

