当董事会询问首席信息官人工智能治理是什么样的，答案通常是一份政策文件、一个伦理框架或一系列原则。很少会是一套采购标准。这个缺口正是真正的风险所在。
部署 AI 系统总是一个关键决策。然而，这个决策是由开发者、有时由供应商做出的，很少由对结果负责的人做出。这个决策就是：我们在使用什么类型的 AI？在今天的大多数企业中，诚实的答案是：我们常常不知道——而且我们缺乏弄清答案的语言。
选择 AI 架构并非技术偏好。它是一个经过风险校准的治理决策，决定了可审计性、问责制和后果。这个决策不仅决定了系统行为，还决定了当它失败时，谁在法律上和运营上负责。
这种方法应该改变。您的用例风险应该决定您部署的 AI 形式，而您的采购语言必须反映这一点。
如今走进任何一场企业技术对话，您都会听到 AI 被描述得好像它是一个单一的类别。组织谈论“部署 AI”、“治理 AI”、“审计 AI”——仿佛这个词指代的是一种具有一致属性的统一技术。实际上，并非如此。
目前 AI 市场至少包含三种架构截然不同的系统类型，每种在治理、可解释性和问责制方面都有根本不同的特性：
• 概率型 AI：统计模式识别引擎（大多数大语言模型、生成式 AI、大多数现代 ML）。相同的输入可能在多次运行中产生不同的输出。可解释性是部分的，且依赖于模型。因果归因困难。
• 带上下文编排（和控制）的概率型 AI：概率模型在定义的数据源和策略路由逻辑内运行。您可以控制模型基于什么进行推理。无法保证在相同条件下产生相同的输出。
• 确定型 AI：受逻辑控制、基于规则或本体驱动的系统。每个结果都可以根据定义的逻辑进行验证。输出是一致的、可复现的，并且通过设计可实现完全追溯：什么数据、哪些规则、为何得出该结果。
在实践中，大多数企业部署将这些架构组合在一起——一个概率模型置于确定型路由层内，带有检索管道和策略护栏。治理的义务是了解哪些组件在哪些属性下运行，并要求每个组件遵守其风险级别所要求的控制措施。
这三种类型的治理含义并不相同。然而，大多数 AI 采购却将它们视为等同。
当一个系统在相同条件下对同一个问题可以产生两个不同的答案——并且两者都可以被采纳——这就表明存在问题。它并未在重大决策所需的严谨性水平上运行。
使用概率型 AI 本身并非治理失败。然而，当组织不顾用例风险而使用它，然后试图将治理强加到一个并非为此设计的系统上时，这就成了问题。
正确的顺序是相反的。从清晰评估用例的风险等级开始。然后在您的需求、合同和架构评审中明确说明该等级所要求的可解释性、可追溯性和问责制水平。然后据此进行采购。
架构这一栏不是建议。而是要求。高风险用例——涉及关于人员的重大决策、高财务风险或难以逆转结果的用例——要求确定型级别的可解释性。这些级别可以通过确定性设计或严格约束的混合控制来实现。
人工监督是使人工智能治理落到实处的一层。但只有当它被构建为切实有效时才如此。
考虑一下，人工审核员需要对 AI 输出进行有意义的监督，需要具备什么。我们以可信赖的标准来要求同事——可信度、可靠性、利益一致性以及长期的诚信。AI 领域已为系统中相应的属性开发了特定的词汇。他们需要能够审视四个方面：
• 透明度是关于模型的问题：使用了什么数据、什么方法，以及这些方法对于此用例而言是否是经过验证的正确选择？
• 可解释性是关于输出的问题：不是模型通常如何运作，而是它为何对此特定个体产生了此特定决策。
• 可观测性是关于智能体随时间推移的行为的问题：随着条件变化、数据偏移以及与其他系统交互，系统是否仍在正确运行？
• 对抗攻击的鲁棒性是关于网络安全的问题：在您上次评估之后，是否有人篡改了模型？它是否仍在其原始设计和授权范围内运行？
您当前的 AI 架构是否让人工审核员能够获知上述任何信息？如果系统是概率型的，审核员对数据血统、推理轨迹和一致性保证都没有可见性——那他们究竟在审核什么？
在大多数部署中，答案是输出。他们在审核一个数字、一个建议或一个标记。他们不是在审核推理过程。他们不是在审核证据。在任何有意义的意义上，他们并未真正参与其中。
您衡量什么行为，就会得到更多这种行为。如果您的人工审核员是按处理量而非监督质量来衡量，您就设计了一个橡皮图章——并称之为治理。
这种做法就是责任洗白的表现。流程中安排了一个人。他们的签字被记录在案。问责制的复选框被打上了勾。但真正监督所需的条件——架构透明度、培训、叫停的权力、反馈机制——并未建立起来。
解决办法是构建使真正的人工监督具有意义的架构，并选择具备领域专业知识的人员来理解此 AI 在其环境中如何被使用。然后用正确的指标来衡量这些人员。
采购和治理语言是大多数组织的短板——不在于他们对技术的理解。能把这件事做好的组织，将是那些建立起专门的词汇和合同约束力，以明确他们对 AI 系统需求的组织。
有四件事需要改变：
1. 在每一次 AI 采购中要求进行架构披露。应要求供应商明确其系统是概率型、确定型还是混合型——以及每个组件的可解释性属性是什么。
他们还必须允许通过审计、测试和持续监控进行独立验证。“AI”不足以作为采购决策的分类。“概率型语言模型，采用检索增强生成”才是。
2. 在选定架构前，将用例映射到风险等级。并非每个 AI 用例都需要确定型架构。一个低风险的内容摘要工具，与一个做出信贷决策或进行患者分诊的 AI 系统有不同的要求。
风险评估应在供应商选择之前进行，而非部署之后。并且，所要求的架构——连同其可解释性和问责制属性——应写入需求，而不是任由供应商自行决定。
3. 将原则落实为功能性和非功能性需求，而非意图声明。“我们致力于可解释的 AI”是意图声明。“在‘警戒’级别，系统必须为每项输出提供完整的审计追踪，包括具有记录来源和出处的源数据、经过验证的测试或复测可靠性，以及确保解释与证据记录绑定的控制措施。”
这一规格是功能性需求。差异在于可执行性。这类需求应写入合同。另一类只适合出现在新闻稿中。
4. 在部署前建立结果基线。除非您在部署 AI 系统前先建立基线，否则无法衡量该系统是否造成危害。没有部署前的结果数据，您可以观察输出，但无法归因变化——您无法区分系统的效果与原本就会发生的情况。
每次 AI 部署都应要求一份其意在影响的结果的书面基线，并据此持续衡量部署后的表现。如果基线不存在，建立基线就是先决条件——而不是后续任务。
这些标准并非愿景。在多个运营管辖区内，它们已经是法律或有约束力的指导方针。《欧盟 AI 法案》（第 9 条）要求高风险 AI 系统在部署前拥有书面的风险管理系统——包括人工监督措施和准确性要求。
在美国，联邦 AI 招聘指导方针于 2025 年 1 月被撤回。但《民权法案》第七章和《美国残疾人法案》所规定的根本义务仍然可执行，雇主因歧视性 AI 结果而承担的法律责任正在联邦法院积极诉讼中。美联储的 SR 11-7 模型风险指引对金融服务决策中使用的 AI 模型施加了持续的验证和治理义务。
在这些管辖区运营的组织并非在选择是否严格治理 AI。而是在选择是主动治理，还是应执法行动而被动应对。
仅存在于政策文件中的人工智能治理止步于愿景。真正的治理内建于所采购、部署和衡量的架构中。
大多数组织拥有一份 AI 伦理政策。但拥有能够履行其已承担问责义务的 AI 系统的组织则少得多——这些义务面向客户、监管机构以及受这些决策影响最深的人群。
风险应决定架构。架构应写入需求。需求应具有合同约束力。
未来五年将在人工智能治理上领先的组织，不是那些拥有最复杂伦理框架的组织。而是那些已将这些框架转化为采购、架构和衡量语言，并以此要求其供应商的组织。
这项工作的起点是学会提出正确的问题：不是“我们有人工智能治理吗？”而是“我们的 AI 架构是否支持我们已承诺的问责制？”