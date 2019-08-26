彻底变革垃圾供应链：区块链造福社会

从塑料银行将塑料垃圾转化为有价值货币，到 Twiga Foods 增加小农户获得小额融资的机会，IBM 正在努力应用区块链来实现联合国一些最关键的可持续发展目标。随着垃圾处理负担日益加重，回收问题演变为严峻的环境挑战，垃圾管理行业正处在区块链转型的关键节点。
区块链无法减少美国人每天产生的垃圾数量，但如果有一个系统可以在发送到垃圾填埋场的垃圾袋或回收品上使用射频识别和二维码，则能帮助简化该过程并使过程更加透明。可以充分利用这项技术，将回收公司与其他处理方案（而非垃圾填埋场）相关联，从而实现美国人所期望的垃圾管理的透明度和问责制。
垃圾管理问题形势严峻，尤其是在美国，美国人每天向垃圾填埋场投放 728,000 吨垃圾。2018 年以前，中国处理的塑料、纸张和金属出口垃圾量至少占全球的一半，但最近中国的法规更加严格，砍掉了对废塑料和混杂废纸等 24 类固体垃圾的处理。禁令包括下调对受污染材料的容忍度，许多美国回收公司无法达到这一严格标准。由于禁令的缘故，可回收材料让美国的回收公司不堪重负，他们不得不将无法处理的垃圾送回垃圾填埋场。
由此带来的挫败感催生了所谓的“愿景型回收”，即相信材料会被再利用，从而坚持对材料进行细致的回收分类，即使它们最终仍被送往垃圾填埋场。您可能会看到这种情况，或者自己亲身经历过，比如尽职尽责的办公室环保主义者回收咖啡杯，或者学生把披萨盒扔进宿舍的蓝色垃圾桶。很多人都担心自己的努力并没有发挥作用，而一个切实存在的危险是，日益蔓延的集体恐惧可能会导致公众完全停止回收垃圾，这意味着，即使未来相关问题得到解决，将来让您和其他人重新开始回收垃圾也将变得更加困难。
区块链应用可能是解决方案，它可以将回收公司与填埋场以外的其他处理方案相关联。当一家公司囤积大量可回收材料时，他们可以联系区块链网络，寻找另一位成员来处理剩余材料，而不是将剩余材料送往填埋场。通过创造更高效的通信方式，区块链可以连接各回收公司，以回收材料负荷的均衡分配。
现在大家普遍感觉，无论是对消费者还是公司，当前的垃圾管理体系均缺乏问责制，这导致人们在回收实践中屡屡受挫。目前还没有数字交易系统可以要求公司或个人对其产生且无法回收的垃圾负责。通过将生产者、消费者和垃圾管理运营商置于同一网络，区块链可以创建一个可访问且可见的垃圾供应链视图。区块链通过向网络中的每个成员展示个人行为带来的影响，为消费者和公司创造价值。
尽管传统观点认为减少填埋材料的责任应归于包装消费品生产商，区块链仍会在回收生命周期的每个成员之间建立责任共担体系。区块链凭借其去中心化和防篡改特性，成为产品生命周期的最佳追踪系统，这一点在多个行业中已有验证。如果能将其广泛用于整个回收过程，我们就能在每一个环节加强问责制，而不仅仅是让生产者承担责任。
使用联盟链将为垃圾管理和回收组织搭建一个平台，用于共享其数据，同时形成一个防篡改的分类账，记录垃圾的实际去向和回收的数量。这种无可争议的记录将使产业链上的每个成员都承担责任，而不是像传统做法那样只让生产者担责，从而使回收过程更加有效。
您每天使用的大部分科技产品（例如智能手机）都含有锂和钴等矿物，需要以负责任的方式进行处置；然而，消费者要么将旧智能手机卖给其他人，要么最终投放垃圾填埋场。这类旧产品非常有价值，只要构建起合适的参与方网络，消费者就能为电子垃圾找到有效的回收利用途径。
例如，含有钴等稀有矿物的智能手机可以重新用于制造新产品，而不是开采更多的矿物或从存在环境或社会风险的地区采购。电子垃圾面临的一个根本问题是，消费者根本不知道他们的科技产品是否可以回收利用，或者在哪里可以回收利用。因此，根据记录，只有 20% 的电子垃圾被记录为已回收或循环利用。有了区块链网络，生产者可以更轻松地响应消费者回收产品的意向，从而比从原始矿源开采更高效地获取矿物资源。
面对所有这些挑战，目前已有组织通过区块链解决方案应对废弃物危机，并为构建可规模化推广的区块链应用奠定基础，以期在全球范围内减轻废弃物负担。他们的目标是利用区块链来激励更好的回收和垃圾分类。
Agora Tech Lab 将政策理念与区块链技术相结合，携手荷兰鹿特丹港区，通过登记废弃物相关交易并整合 IoT 垃圾处理系统，构建了一套全程可监控、基于区块链的废弃物管理体系。他们的数字令牌可对回收利用行为予以奖励，可以兑换各类公共服务，以提高回收利用率和社区凝聚力。Swachhcoin 将区块链技术与大数据和 IoT 设备相结合，以奖励垃圾分类，它们充当技术开发者，使垃圾管理系统尽可能高效且强大，从而解决废弃物危机。
其他组织则致力于创建解决方案，以提高从生产者到垃圾填埋场的废弃物生命周期的可见性和透明度。法国 SCNF 旗下子公司 Arep 利用区块链跟踪每个车站的垃圾箱，实时更新每种垃圾的数量、回收者以及垃圾的流转轨迹。这使得车站管理人员能够对不同类型的废弃物进行精准分拣。荷兰基础设施部为其他希望改进垃圾管理流程的政府机构树立了榜样。该机构利用区块链提升垃圾管理行业对废弃物运输的透明度，开发定制解决方案，追踪废弃物从生产者到填埋场的全过程。
区块链简化了供应链，针对多种交易类型创建了更高效、透明且值得信赖的系统。通过将此项验证和跟踪技术应用于垃圾管理，我们有望看到一个对消费者、企业以及整个废弃物管理行业更具问责性的系统。有了这个系统，您扔进回收箱的咖啡杯或披萨盒就能真正让世界变得更清洁、更加可持续。
