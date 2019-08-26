彻底变革垃圾供应链：区块链造福社会

垃圾管理问题形势严峻，尤其是在美国，美国人每天向垃圾填埋场投放 728,000 吨垃圾。2018 年以前，中国处理的塑料、纸张和金属出口垃圾量至少占全球的一半，但最近中国的法规更加严格，砍掉了对废塑料和混杂废纸等 24 类固体垃圾的处理。禁令包括下调对受污染材料的容忍度，许多美国回收公司无法达到这一严格标准。由于禁令的缘故，可回收材料让美国的回收公司不堪重负，他们不得不将无法处理的垃圾送回垃圾填埋场。

由此带来的挫败感催生了所谓的“愿景型回收”，即相信材料会被再利用，从而坚持对材料进行细致的回收分类，即使它们最终仍被送往垃圾填埋场。您可能会看到这种情况，或者自己亲身经历过，比如尽职尽责的办公室环保主义者回收咖啡杯，或者学生把披萨盒扔进宿舍的蓝色垃圾桶。很多人都担心自己的努力并没有发挥作用，而一个切实存在的危险是，日益蔓延的集体恐惧可能会导致公众完全停止回收垃圾，这意味着，即使未来相关问题得到解决，将来让您和其他人重新开始回收垃圾也将变得更加困难。

区块链应用可能是解决方案，它可以将回收公司与填埋场以外的其他处理方案相关联。当一家公司囤积大量可回收材料时，他们可以联系区块链网络，寻找另一位成员来处理剩余材料，而不是将剩余材料送往填埋场。通过创造更高效的通信方式，区块链可以连接各回收公司，以回收材料负荷的均衡分配。