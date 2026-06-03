风险变化的步伐已经改变。正如 IBM Consulting 网络安全服务管理合伙人 Mark Hughes 最近所概述的那样，网络安全是为一个不同的时代构建的——那个时代最初由以人类速度运作的人为驱动威胁所定义。这一基础现在正受到考验，其方式是企业安全的最初构建者们从未预料到的。

企业花费了数十年时间，不断完善针对人为驱动威胁的安全评估。这些框架围绕一种可预测的对手行为模型构建，植根于人类如何思考、探测和利用漏洞。但如今的攻击者已不再仅仅是 人类， 其 行动 也不再受人类局限的束缚。威胁形势已发生根本性变化，我们评估就绪状况的方法也必须随之改变。

前沿 AI 模型以 不同 的方式思考、观察和运作 。 因此，过时的就绪状况评估方法本身正在成为 风险源头，因为它们制造不确定性，而非降低风险敞口。

是 时候改进我们治理和评估企业就绪状况的方式了。