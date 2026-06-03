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重新思考就绪状况：企业安全如何需要为前沿 AI 模型做好规划

By M.J. Vaidya
发布日期 2026年6月3日

风险变化的步伐已经改变。正如 IBM Consulting 网络安全服务管理合伙人 Mark Hughes 最近所概述的那样，网络安全是为一个不同的时代构建的——那个时代最初由以人类速度运作的人为驱动威胁所定义。这一基础现在正受到考验，其方式是企业安全的最初构建者们从未预料到的。

企业花费了数十年时间，不断完善针对人为驱动威胁的安全评估。这些框架围绕一种可预测的对手行为模型构建，植根于人类如何思考、探测和利用漏洞。但如今的攻击者已不再仅仅是 人类， 其 行动 也不再受人类局限的束缚。威胁形势已发生根本性变化，我们评估就绪状况的方法也必须随之改变。

前沿 AI 模型以 不同 的方式思考、观察和运作 。 因此，过时的就绪状况评估方法本身正在成为 风险源头，因为它们制造不确定性，而非降低风险敞口。

是 时候改进我们治理和评估企业就绪状况的方式了。

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为什么传统评估已不再足够

传统安全评估假设攻击者以线性、手动的方式 运作 。它们基于这一范式评估补丁级别、配置缺陷和流程成熟度，该范式要求对手耗费大量时间和精力才能发动攻击。

但前沿模型不会像人类那样进行侦察。它们可以吸纳庞大复杂的 IT 环境，映射关系，分析策略不一致性，并 识别出 人类分析师难以发现的复合漏洞。它们跨领域同步运作，将传统评估中通常保持割裂的信号关联起来。

这一发展导致差距日益扩大：企业在以人类视角评估自身，而对手则通过 机器速度、 机器规模 的模型进行扫描。组织可能基于传统安全指标认为自己很安全。然而，实际上由于可见性有限，从 AI 驱动攻击者的视角评估时，它们暴露程度极高。

前沿模型如何映射您的漏洞

随着智能体攻击的出现，最重要的不仅是存在哪些漏洞，而是 机器智能 系统如何感知这些漏洞。前沿模型能够：

  • 大规模识别 混合云和 多云 环境中的错误配置，检测细微的不一致以减少风险敞口。 
  • 映射造成权限提升路径的策略漏洞，揭示如何统一零散的管控。
  • 发现 特定于 AI 的 风险敞口和 数据驱动的 弱点，特别是在处理敏感数据的环境中。
  • 生成 端到端的 漏洞利用路径，将多个问题串联成一个可行的完整攻击策略。

这种情况并非假设。攻击者已经在利用这些功能。

构建 AI 驱动的企业风险与持续监控新分类法

如果组织希望保持领先，就必须采用为这一新现实而构建的评估方法。

IBM 针对前沿模型威胁的全新网络安全评估 ——AI 网络弹性， 正是行业发展方向的一个例证。它聚焦于深度可见性、 AI 特定 风险暴露、优先级缓解和业务风险量化，反映了理念上更广泛的转变。

目标不仅仅是以静态方式衡量风险，而是透过自主对手的视角持续量化风险，提供动态、实时的风险情报，从而支持真正明智的决策。这意味着从定期评估转向持续洞察，使组织不仅能够了解哪些存在漏洞，还能了解哪些漏洞眼下即可被利用，以及这在业务层面意味着什么。

这 正是 企业现在所需要的领导思维：就绪状态正从被动响应转向架构层面。从管理漏洞转向理解系统性风险暴露及其对业务的影响。从补丁周期转向 机器感知的 弹性。

如需了解此评估的更多信息，请在此处垂询

观看网络研讨会：向自主安全的转变——受管控的 AI 如何重新定义企业安全

作者

M.J. Vaidya

Partner & Offering Leader - Cyber Strategy & Risk

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