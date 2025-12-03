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在 AI 时代重新思考治理、风险与合规 (GRC)：面向实时风险与合规管理的务实转型

发布日期 2025年12月3日
四个立方体连接以完成数据处理
By Amit Sharma

治理、风险与合规 (GRC) 历来是组织的安全网。它确保政策得到贯彻执行、风险得到记录留存，并且合规报告能够按时提交。在 AI 驱动的世界中，这已经不够了。

随着组织在各部门迅速采用 AI 工具，风险态势正在发生变化。以往可预测、以政策为核心的流程，如今已成为一项实时动态的挑战，对响应速度、可视性与战略前瞻性提出了更高要求。

本分析探讨了 AI 如何不仅改变 GRC 团队的工作内容，更从根本上重塑其运作模式。

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为什么传统的 GRC 方法不再适用

首先显而易见的一点是：变革的速度早已超出了静态框架所能适应的范围。

  • 流程孤岛化与人工化：传统的 GRC 工作高度依赖电子表格、电子邮件以及相互孤立的系统。这种碎片化模式会导致工作重复、风险遗漏以及响应速度迟缓。
  • 无法扩展以应对复杂性：监管政策更新、网络威胁以及全球业务运营的发展速度过快，传统 GRC 系统已难以应对。这些工具无法提供当今复杂环境所需的实时可见性或可扩展性。
  • 缺乏实时洞察分析和自动化：没有自动化和实时数据，组织只能事后应对风险。决策效率下降，防范问题的时机也随之错失。

当今的风险环境十分复杂。AI 驱动的 GRC 体系，将陈旧系统升级为更智能、更高效、更具前瞻性的风险与合规运营模式。

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AI 如何改变 GRC 游戏规则

1. GRC正在实时化

AI 支持对风险与控制措施进行持续监控，推动 GRC 工作从定期审计转向全天候实时监管，具体包括：

  • 实时检测策略违规
  • 控制失效即时预警
  • 随着条件变化自动更新风险登记册

相较于按季度审查访问控制违规情况，AI 可实时识别权限提升、异常登录行为等异常事件并发出提示。

2. AI 实现预测性风险管理

机器学习模型甚至可以在合规问题发生之前，识别新出现风险的早期指标。它们通过以下方式提供进一步的防护：

  • 预测模型可对高风险第三方供应商进行预警识别
  • 行为分析技术能够识别潜在的内部控制违规行为
  • 自然语言处理 (NLP) 工具可解读新法规并自动将其映射到相关控制措施

这种转变将风险管理从被动管理转变为主动管理。例如，预测模型可以检测到特权账户活动中的异常激增，从而在潜在内部威胁升级之前发出预警。

3. 自动化正在消除人工合规工作

无需再为审计手动收集证据或手动更新政策登记册。

AI 驱动的系统现在可以：

  • 自动扫描文档中是否存在合规漏洞
  • 为不同监管机构生成定制的审计报告
  • 将监管变化动态映射到内部控制和政策

其结果是大幅节省时间并减少人为失误——而人为失误至今仍是合规工作中的主要风险之一。例如，AI 可在外部审计开展前，扫描数千份政策文件，精准定位不合规条款。

GRC 团队在 AI 世界中的新角色

随着 AI 承担更多手动工作，GRC 专业人员必须转变其角色。未来需要的是：

  • 战略思维：工作重心将从流于形式的合规勾选，转向评估业务脆弱环节，并在多变的环境中管理风险敞口。
  • 技术素养：虽然 GRC 负责人无需掌握编程技能，但了解 AI 系统的工作原理（及其失效机制），对实施监督与治理至关重要。
  • 跨职能协作：GRC 团队必须与法律、IT、安全、产品和 AI 团队携手合作，将治理原则嵌入到系统设计和部署中。

关键在于：AI 本身也需要治理

AI 在推动 GRC 体系的同时，也带来了全新的治理挑战。

GRC 部门必须解决的问题包括：

  • 当 AI 系统做出错误决策时，应由谁承担责任？
  • 能否向审计师和监管机构解释 AI 驱动的决策？
  • 我们如何识别和缓解 AI 模型中的偏见？

为应对这些挑战，组织必须在传统 GRC 体系的基础上，建立专门针对 AI 的治理框架。这种方法包括：

  • 模型风险管理政策
  • 合乎道德的 AI 使用原则
  • 透明度和可审计性标准
  • AI 生命周期治理

GRC 应作为赋能者，而非把关者

AI 不仅仅是企业工具，它是一种力量倍增器。但如果缺乏适当的治理，它很快就会成为一种负担。

积极拥抱 AI 的 GRC 团队既将其视为风险，也视作工具，更能实现高效运转、智慧运营，并赋能创新而非阻碍创新。

GRC 的未来并非为了管控而管控，而是成为战略合作伙伴，在企业范围内规模化推广可信 AI。

作者

Amit Sharma

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