治理、风险与合规 (GRC) 历来是组织的安全网。它确保政策得到贯彻执行、风险得到记录留存，并且合规报告能够按时提交。在 AI 驱动的世界中，这已经不够了。
随着组织在各部门迅速采用 AI 工具，风险态势正在发生变化。以往可预测、以政策为核心的流程，如今已成为一项实时动态的挑战，对响应速度、可视性与战略前瞻性提出了更高要求。
本分析探讨了 AI 如何不仅改变 GRC 团队的工作内容，更从根本上重塑其运作模式。
首先显而易见的一点是：变革的速度早已超出了静态框架所能适应的范围。
当今的风险环境十分复杂。AI 驱动的 GRC 体系，将陈旧系统升级为更智能、更高效、更具前瞻性的风险与合规运营模式。
1. GRC正在实时化
AI 支持对风险与控制措施进行持续监控，推动 GRC 工作从定期审计转向全天候实时监管，具体包括：
相较于按季度审查访问控制违规情况，AI 可实时识别权限提升、异常登录行为等异常事件并发出提示。
2. AI 实现预测性风险管理
机器学习模型甚至可以在合规问题发生之前，识别新出现风险的早期指标。它们通过以下方式提供进一步的防护：
这种转变将风险管理从被动管理转变为主动管理。例如，预测模型可以检测到特权账户活动中的异常激增，从而在潜在内部威胁升级之前发出预警。
3. 自动化正在消除人工合规工作
无需再为审计手动收集证据或手动更新政策登记册。
AI 驱动的系统现在可以：
其结果是大幅节省时间并减少人为失误——而人为失误至今仍是合规工作中的主要风险之一。例如，AI 可在外部审计开展前，扫描数千份政策文件，精准定位不合规条款。
随着 AI 承担更多手动工作，GRC 专业人员必须转变其角色。未来需要的是：
AI 在推动 GRC 体系的同时，也带来了全新的治理挑战。
GRC 部门必须解决的问题包括：
为应对这些挑战，组织必须在传统 GRC 体系的基础上，建立专门针对 AI 的治理框架。这种方法包括：
AI 不仅仅是企业工具，它是一种力量倍增器。但如果缺乏适当的治理，它很快就会成为一种负担。
积极拥抱 AI 的 GRC 团队既将其视为风险，也视作工具，更能实现高效运转、智慧运营，并赋能创新而非阻碍创新。
GRC 的未来并非为了管控而管控，而是成为战略合作伙伴，在企业范围内规模化推广可信 AI。
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