治理、风险与合规 (GRC) 历来是组织的安全网。它确保政策得到贯彻执行、风险得到记录留存，并且合规报告能够按时提交。在 AI 驱动的世界中，这已经不够了。

随着组织在各部门迅速采用 AI 工具，风险态势正在发生变化。以往可预测、以政策为核心的流程，如今已成为一项实时动态的挑战，对响应速度、可视性与战略前瞻性提出了更高要求。

本分析探讨了 AI 如何不仅改变 GRC 团队的工作内容，更从根本上重塑其运作模式。