对于零售商而言，迈入 2025 年就像打开了一扇通往全新篇章的大门。去年的经营虽有起起落落，但你已整装待发，迎接全新开端。当你推开门店大门，货架早已备货充盈，灯光依旧明亮温暖，然而空气中，却弥漫着一种别样的气息。
今年，你不愿再只是按部就班，你渴望的是蓬勃发展！是时候将生意推向新高度了。复盘过往的成功经验，汲取失利的宝贵教训，立下足以驱动长期成功的新年目标。
对于零售商来说，只要解决了库存管理的复杂问题，就能高枕无忧。你必须在最大限度减少浪费、匹配库存与需求以及保持货架满但不库存积压之间取得平衡。
以食品杂货零售商为例，其必须统筹管理多渠道业务，包括线下门店销售、线上订单履约、电商平台运营及第三方物流履约。这种多渠道协同管理能有效避免到店顾客与线上配送订单对同一批有限库存的争抢，进而防止商品缺货及货架空置问题的发生。
尽管如此，仍有 45% 的网购者发现自己选择的商品缺货，这让杂货店损失近 8% 的收入。此外，52% 的受访高管表示，生鲜食品尤其容易因变质和配送延误造成损失，这一问题已导致行业每年损失高达 182 亿美元。
AI 可以帮助你更清晰地了解库存缺口，并指导更智能的减少浪费的战略，尤其是通过智能安全库存，通过实时需求信号来管理库存水平。
零售商需要能够管理供应链复杂性、提供实时库存可见性并简化补货的系统。通过运用 AI 驱动工具及协同规划方案，你不仅能实现及时高效的库存管理，更能在保障货架备货充足以满足顾客需求的同时，最大限度减少损耗——如此一来，你便能安枕无忧，夜间睡得更踏实。
新的一年，不妨引入专业工具与优化策略，为退换货流程“减负”——将原本繁琐耗时的环节，升级为高效顺畅的标准化体系。零售商往往深受退换货带来的财务损耗与环境影响困扰，但通过采用循环经济模式，便能将这些挑战转化为兼具可持续发展价值与盈利空间的新机遇。
退货会带来巨大的财务和环境成本。据估计，通过专注于降低回报，零售业每年可以节省 1250 亿美元。2022 年，美国退货商品中超过 40 亿吨被送往垃圾填埋场，而运输这些商品还产生了 2400 万吨二氧化碳排放。
零售商可借助先进技术能力实现优化——优先配送尾货商品，而非直接从仓库库存中调拨，进而提升运营效益。通过回收退货商品和使用即将降价的商品，零售商可以减少浪费，降低逆向物流成本，使产品远离垃圾填埋场。
AI 还能基于退货概率预测优化退货商品的处理地点，确保退货商品以最低成本快速重新入库，并以盈利差价实现二次销售。这种方法还能加快时间敏感型货物的再流通，并优化剩余库存的处理。
新的一年，不妨以真诚联结为核心，筑牢客户服务的成功根基。门店员工的一抹微笑、客服人员的一句暖心回应，都能凭借人与人之间的情感联结之力，为顾客打造更具温度的消费体验。
对于零售商而言，客户服务不仅仅意味着回答问题。这意味着要提升响应时效、提高服务精准度，并为客户服务中心人员配备必要的洞察工具与信息支持，助力他们与顾客建立个性化互动。这有助于将每次互动转化为长期稳定的关系。而这些长期稳定的客情关系至关重要。数据显示，93% 的顾客在获得优质客户服务后，更倾向于再次购买。
借助生成式 AI 与人工代理的协同运作，零售商迎来了独特机遇，能够打造动态化、个性化的消费体验，进而重新定义客户互动模式。据 IBM 商业价值研究院调研显示，65% 的客户服务负责人预计，生成式 AI 将显著提升客户满意度。
通过将预构建的生成式 AI 与企业数据集成，零售商可以简化运营，缩短代理培训时间，加快订单查询解决速度。
例如，客户服务中心人员借助 AI 助理，可即时核实优惠券是否可追溯应用于过往订单，并无需人工干预即可自动完成优惠券核销。最终，尖端科技与人性化的无缝融合才能培养客户忠诚度并推动长期业务成功。
新的一年，不妨将“降本增效”列为核心优先级，借助 AI 工具优化履约流程，既能有效压缩成本，又能实现效率最大化。对于希望提升盈利能力的零售商来说，今年是减少昂贵的季末产品折扣、避免因缺货导致的销售失利以及优化配送履约以提升速度和利润率的好时机。
这一战略尤为关键，因为虽然销售额可能在增长，但利润率不一定会增长。一项针对 50 家美国上市零售商的近期研究显示：2012 年至 2022 年间，尽管线上销售额占比从 9.4% 增至 25.6%，但企业盈利能力却从 13.8% 降至 8.3%。
通过采用基于 AI 的订单承诺与履约解决方案，零售商能够以盈利为核心视角分析各类库存场景，进而战略性平衡降价清货、商品缺货等高昂成本因素与准时配送服务，实现效益最大化。
事实上，57% 的零售行业高管反馈，AI 不仅推动企业年收入实现增长，还助力运营成本降低超 15%。这意味着采用 AI 工具的零售商可以节省更多成本，更好地管理库存水平，并规划盈利的未来。
2025 年是彻底改变零售业务物流，开启新征程的一年。为了保持竞争力，零售商必须拥抱创新，并调整战略以满足客户的期望。
客户要求比以往任何时候都更快、更方便的服务，因此对更快交付的迫切性空前高涨。事实上，68% 以上的线上购物者表示，更短的配送时效是其决定下单的关键因素。
绿色配送也是许多消费者最关心的。事实上，69% 的消费者表示，可持续配送方式曾影响过往的购买决策；另有 76% 的购物者愿意为更具可持续性的配送服务额外支付 5% 的费用。
随着“最后一公里”履约策略的兴起（包括黑暗商店、交叉配送等创新模式），零售商已实现革命性突破，能够以高性价比的快速配送服务满足消费者对时效与可持续性的双重期待。通过优化本地配送流程、缩短配送时效，这些策略不仅能提供更快捷高效的服务，还能在提升客户满意度、精准控制成本的同时，帮助品牌扩大当日达服务覆盖范围，吸引更多潜在客户。
实现这些目标的核心关键，在于一套灵活适配、组件化架构且具备可扩展性的订单管理系统：既能轻松应对季节性订单峰值，又能持续驱动企业盈利能力与成功。IBM® Sterling Order Management 可以帮助企业优化库存、减少错误并加快履行速度，同时快速适应市场变化和季节性变化。坚守新年愿景，助力业务再攀高峰。
