对于零售商来说，只要解决了库存管理的复杂问题，就能高枕无忧。你必须在最大限度减少浪费、匹配库存与需求以及保持货架满但不库存积压之间取得平衡。

以食品杂货零售商为例，其必须统筹管理多渠道业务，包括线下门店销售、线上订单履约、电商平台运营及第三方物流履约。这种多渠道协同管理能有效避免到店顾客与线上配送订单对同一批有限库存的争抢，进而防止商品缺货及货架空置问题的发生。

尽管如此，仍有 45% 的网购者发现自己选择的商品缺货，这让杂货店损失近 8% 的收入。此外，52% 的受访高管表示，生鲜食品尤其容易因变质和配送延误造成损失，这一问题已导致行业每年损失高达 182 亿美元。

AI 可以帮助你更清晰地了解库存缺口，并指导更智能的减少浪费的战略，尤其是通过智能安全库存，通过实时需求信号来管理库存水平。

零售商需要能够管理供应链复杂性、提供实时库存可见性并简化补货的系统。通过运用 AI 驱动工具及协同规划方案，你不仅能实现及时高效的库存管理，更能在保障货架备货充足以满足顾客需求的同时，最大限度减少损耗——如此一来，你便能安枕无忧，夜间睡得更踏实。