负责任的 AI 是一种竞争优势

IBM AI 伦理委员既认可人工智能带来的各类机遇，也通过建立完善的安全防护机制，防范技术滥用风险。负责任的 AI 战略是这种方法的核心：

人工智能伦理委员会发布的白皮书《基础模型：机遇、风险与缓释策略》指出，基础模型在应对高难度复杂问题的能力上实现了显著提升。在 AI 和数据治理的支持下，基础模型的价值可通过负责任的方式充分释放，包括提升生产效率（拓展企业内部人工智能的应用场景边界）、支持多类型数据任务处理（如自然语言、文本、图像及音频等），以及通过将预训练基座模型迁移至新任务（而非针对该任务重新训练全新人工智能模型）来降低企业成本。

基础模型是生成式的，为 AI 提供在工作流中自动执行日常和繁琐任务的机会，让用户可以将更多时间分配给创造性和创新性工作。也可通过 IBM watsonx AI 风险图谱获取基础模型白皮书的互动版本。

考虑到人工智能可能带来的生产力提升，委员会在《增强人类智能》白皮书中强调，将 AI 有效整合到现有工作实践中，可使 AI 辅助工人提高工作效率和准确性，从而促进企业的竞争力。

通过承接日常性事务，AI 能够为企业吸引并留存人才。具体而言，既可为员工提供技能升级通道以转型至全新职业路径，也能支持员工在现有岗位上聚焦更具创造性与复杂性的工作（这类工作需运用批判性思维与专业领域专长）。

今年早些时候，IBM AI 伦理委员会强调，以人为本的 AI 方法需要提高 AI 的能力，同时采用道德实践和满足可持续发展需求。创造 AI 需要大量的能源和数据。IBM 2023 年报告显示，其总电力消耗中 70.6% 来自可再生能源，其中数据中心的可再生能源使用率达 74%，这些数据中心是 AI 模型训练与部署的核心基础设施。

IBM 还专注于开发高能效的方法来培训、调整和运行 AI 模型。与大型模型相比，IBM Granite 模型尺寸更小、效率更高，因此对环境的影响更小。随着 IBM 将 AI 融入各种应用程序，我们致力于满足股东、投资者和其他利益相关者对负责任地使用 AI 日益增长的期望，包括考虑 AI 对环境的潜在影响。

AI 为解决社会诸多紧迫挑战提供了令人振奋的机遇。在这个 AI 感恩日，诚邀您与 IBM AI 伦理委员会一同践行承诺，推动这一变革性技术的负责任发展。