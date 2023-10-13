实时响应动态市场变化

跟上市场的波动性绝非易事。当您自以为理解了变化时，次日醒来可能就会遭遇截然不同的状况。这些动态变化带来意外的干扰——例如需求水平的变动——影响您有效管理库存、满足客户需求的能力，并最终影响您的盈利底线。

在 IDC《2022 年全球供应链调研报告》中，他们指出“缺乏可视性与弹性，难以及时察觉必要变化并有效应对”是现代供应链管理与库存优化中最突出且尚未解决的缺陷。在您阅读此文时，客户需求与客户期望的变化正悄然发生，但缺乏可见的数据可能会阻碍您及时察觉这些变化并采取行动。

为应对这些频繁的需求变化，组织必须评估其商业模式并培养实时适应能力。具体而言，能够实施更具持续感知力、更动态且自动化的库存管理系统的企业，将创造显著的竞争优势以提升市场份额。