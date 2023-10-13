实时响应动态市场变化

跟上市场的波动性绝非易事。当您自以为理解了变化时，次日醒来可能就会遭遇截然不同的状况。这些动态变化带来意外的干扰——例如需求水平的变动——影响您有效管理库存、满足客户需求的能力，并最终影响您的盈利底线。
在 IDC《2022 年全球供应链调研报告》中，他们指出“缺乏可视性与弹性，难以及时察觉必要变化并有效应对”是现代供应链管理与库存优化中最突出且尚未解决的缺陷。在您阅读此文时，客户需求与客户期望的变化正悄然发生，但缺乏可见的数据可能会阻碍您及时察觉这些变化并采取行动。
为应对这些频繁的需求变化，组织必须评估其商业模式并培养实时适应能力。具体而言，能够实施更具持续感知力、更动态且自动化的库存管理系统的企业，将创造显著的竞争优势以提升市场份额。
市场条件变化与库存之间的互动关系缺乏可视性，对供应链管理产生明确而显著的影响。它使您难以察觉跨销售渠道的需求变化，也无从判断当前库存水平与存放位置能否有效满足需求。此外，这还会对电子商务模式产生重大影响，阻碍您及时掌握供应变化并将其反映在线上库存中。
供应链团队通常能掌握全球供应链变化的全貌，但这些数据往往形成孤岛，其他团队成员难以获取。以财务分析师和产品经理为例——他们必须紧跟原材料价格变化以确保整体盈利能力和最优决策。但担任这些职务的人员往往对变化的感知滞后，且缺乏便捷方式来评估其对利润的最终影响（无论正面或负面）。这将引发多米诺骨牌效应：如果产品团队无法实时获取定价信息，市场战略团队就难以为潜在客户提供最新的产品信息。
即使业务团队能够获取实时事件，他们因缺乏编程训练而难以进行数据分析，这又构成了另一道壁垒。新技术不断涌现，但业务团队的技能水平往往跟不上这些变化的速度。
与其等待供应链团队转发包含运营数据的报告（通常耗时过长），如果您的财务分析师能直接洞察实时状况，他们就能做出更及时的运营决策。
试想这种情况：在与供应商完成谈判后，生产所用材料的价格却出现下跌。由于供应链团队仅按季度提供此类信息，您对此并不知情。若能访问实时定价数据，您将在价格下跌时立即收到通知并及早采取行动。例如，您可以重新谈判供应合同以降低企业库存成本。
借助 IBM Event Automation，分析师可通过无需编程的用户界面，利用实时事件识别业务状况。这将运营可视性提升至关键位置——即使非技术背景的业务部门团队也能察觉企业在生产材料上支付过高费用的情况。例如，您可以构建事件驱动流程，实时监测供应商价格是否低于已付价格的 10%。
此外，团队能够实时执行成本/价格分析，将这些变化转化为深度洞察。先前孤岛化的数据如今可用于优化组织定价策略、改善客户体验与满意度，并对利润率产生积极影响。
瞬息之间，这些分析师便能掌握组织内部的全貌——若无简便获取实时数据的途径，这是不可能实现的。仅列举部分可能性：它可提供重要指标与客户洞察，清晰描绘客户旅程，并帮助分析师紧跟不断变化的市场动态。
知识即是力量，但必须将其转化为优势，且行动速度需超越以往。我们的数字化经济需要速度：在正确时机利用正确信息。无法快速行动可能导致收入损失、机遇错失以及客户关系受损。
实时经济要求我们专注于当前业务状况。当下时刻蕴藏机遇，但遗憾的是这些机遇往往淹没在组织产生的海量数据中。不可预见的经济动荡、不断变化的市场趋势以及快速演变的客户行为，都可能对企业计划产生巨大影响——除非您能始终掌控全局。此外，数字化转型计划导致应用程序激增，进而形成了数据孤岛。
在我们日益数字化的世界中，客户期望已急剧攀升；客户清楚自己的需求，且要求即刻满足。为回应这些期望，必须将信息传递至市场调研与数据分析等急需数据的团队手中，使他们能够实时利用数据，构建真正以客户为中心的组织。
IBM Event Automation 旨在通过让业务事件直达需要使用的相关人员，帮助组织及利益相关方实现持续感知。它能使企业各部门用户都能即时识别业务状况并采取行动，帮助他们避免陷入算法、复杂代码或分散数据源的困境。通过 这段演示视频 了解其实际运作。
