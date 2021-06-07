ESG 报告已成为主流趋势。如今市场共识明确：ESG 风险本质上属于投资风险。在全球迈入低碳转型的关键阶段，评估并披露 ESG 表现已成为企业的核心要务。新冠疫情在全球造成数万亿美元损失，在此背景下，企业将可持续发展置于战略议程首位的必要性，比以往任何时候都更为迫切。贝莱德的 Larry Fink 将资本重新分配到专注于可持续发展的公司，这是一种“结构性转变”。

尽管所有 ESG 指标均至关重要，但其中的“环境 (E)”维度不仅构成最严峻的生存威胁，其量化与改善在技术层面也极具挑战性，同时也是最需要科技赋能的领域。据估算，21 世纪 20 年代全球可再生能源领域投资规模将达 3.4 万亿美元。企业对 ESG 指标表现的披露日益普遍，众多机构纷纷作出净零排放承诺。尽管这些举措方向正确，但公开承诺仅是整个进程中相对简单的一环。真正的挑战始于减排目标的落地执行。本文将聚焦可再生能源转型进程，剖析企业采购方可选择的各类路径，分析不同路径的优势与局限，并阐述软件技术如何为可再生能源的核算管理提供支持。