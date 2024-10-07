可再生能源的优点是多方面的，一些优点比其他优点更明显。

取之不尽、用之不竭

太阳能、风能和水能等可再生能源的主要好处之一是，永远不会耗尽。相比之下，不可再生资源不仅是有限的，而且随着可用性的下降，成本更高，并且需要更极端的开采方法，对环境的影响更大。

无碳能源发电

清洁能源转型的目标是脱碳。到 2022 年，仅石油一项的二氧化碳排放量就将达到 11.2 千兆吨 (Gt)，而可再生能源发电为家庭、汽车和企业供电时几乎不排放碳。

更清洁、更健康的环境

燃烧煤炭等化石燃料会释放氮氧化物和二氧化硫等空气污染物，而开采这些资源会导致水污染并破坏动物栖息地。使用可再生能源代替化石燃料，可以减少这些污染物并有助于减轻对人类健康和自然环境造成的风险。

能源独立

可再生能源为国内能源生产开辟了新的机遇，减少了对外国能源供应的依赖，提供更高的能源安全性。例如，自俄罗斯入侵乌克兰以来，欧洲国家一直试图减少从俄罗斯进口石油和天然气。2023 年，欧盟国家可再生能源发电量占欧盟电力结构的 44%，创历史新高，同时，从俄罗斯的进口量下降，有助于建立更稳定、更具弹性的电网。

减少维护

对于某些类型的可再生能源，其基础设施所需的维护很少，维护成本也极低。例如，太阳能光伏系统通常没有活动部件，可持续使用 25 年或更长时间，几乎不需要维护。水力发电厂的运营成本通常较低，几乎不需要维护，设备经久耐用，可以使用数十年。

经济实惠的能源

在成本方面，与化石燃料相比，可再生能源一度处于不利地位。但随着化石燃料价格的上涨，可再生能源已成为一种经济实惠的替代能源选择。据估计，96% 的新建公用事业规模太阳能和风能发电项目的发电成本低于新建煤炭和天然气发电厂。随着越来越多的可再生能源被并入电网，企业也在实施能源管理计划，以优化能源使用并降低总体能源成本。

创造就业机会

虽然，近年来清洁能源和化石燃料行业的就业都出现了增长，但清洁能源的增长速度明显更快。因此，清洁能源岗位目前占全球能源行业 6700 万个就业岗位的一半以上。这种增长推动了对更多工人的需求，以及对现有化石燃料工人进行再培训的需求，以转换到可再生能源行业。