阅读时长 2 分钟
商业环境日新月异，传统的财务规划和分析 (FP&A) 已远远不够。FP&A 曾经主要被视为通过预算和预测来保管财务健康，但现在它面临着适应技术进步、地缘政治动荡以及日益严重的环境、社会和治理 (ESG) 问题的挑战。FP&A 学科需要迫切且必不可少的转型需求，以帮助财务专家驾驭这场变革之风。
从历史上看，FP&A 通过分析历史数据、创建预测以及使财务计划与长期目标保持一致，在企业决策中发挥了关键作用。它主要负责管理财务报告和确保预算纪律，是许多组织经济健康的支柱。
然而，对 FP&A 功能的要求已经发生了变化。企业在更加动荡的环境中运营，其中敏捷性和前瞻性战略对于成功至关重要。这意味着 FP&A 不能再只关注历史业绩。相反，它必须发展成为一极主动的职能，帮助制定更广泛的业务战略。
有几个因素正在推动这一转型，其中包括：
FP&A 的转型不仅是必要的，更是战略要务。通过采用数据分析、AI、自动化和跨职能协作，FP&A 可以从被动、数字处理的角色发展成为推动业务发展的战略合作伙伴。转型的关键领域包括：
不断发展的 FP&A 态势的特点是向整合的业务计划 (IBP) 转变。有效的规划和决策不再能孤立地在财务职能内部进行。相反，领导者必须优先考虑整体观点，将财务目标与整个组织的功能和战略目标结合起来。
FP&A 具有独特的优势，可以通过促进跨职能协作来引领这一转型。通过打破数据孤岛和鼓励透明度，FP&A 使不同部门能够朝着共同的业务目标合作。扩展规划和分析 (xP&A) 的实施更进一步，整合了整个企业的运营和财务规划。这种调整可帮助组织迅速适应市场变化，抓住新机遇。
要实现这种程度的整合，不仅需要正确的思维方式，还需要正确的技术。投资 IBM Planning Analytics 等数字骨干，对于实现实时协作、提供跨部门统一的指标和 KPI 至关重要。FP&A 的转型并非奢望，而是当今快节奏、不可预测世界的必然选择。随着新技术的进步和跨职能协作，FP&A 可以发展成为推动长期成功的战略业务合作伙伴。
随着 FP&A 新态势的形成，组织必须接受这些变化，以保持竞争力、敏捷性并为未来做好准备。FP&A 不再只是处理数字。它是通过明智的决策、整合计划和数字技术的战略性使用来引导业务向前发展。
与我们的 AI 专家一起保持领先。每周获取有关最新 AI 新闻、趋势和创新及其对业务影响的洞察。
在生成式 AI 时代克服障碍，以勇气和信念向前迈进。
通过了解推动生成式 AI 计算成本的因素，CEO 可以做出更明智的投资决策，设定战略重点，使创新和转型更具成本效益。
Audi AG 通过使用 IBM Power Systems 加速其获取新业务洞察分析之路。