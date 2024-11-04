从历史上看，FP&A 通过分析历史数据、创建预测以及使财务计划与长期目标保持一致，在企业决策中发挥了关键作用。它主要负责管理财务报告和确保预算纪律，是许多组织经济健康的支柱。

然而，对 FP&A 功能的要求已经发生了变化。企业在更加动荡的环境中运营，其中敏捷性和前瞻性战略对于成功至关重要。这意味着 FP&A 不能再只关注历史业绩。相反，它必须发展成为一极主动的职能，帮助制定更广泛的业务战略。

有几个因素正在推动这一转型，其中包括：