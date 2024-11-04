重塑 FP&A: 引导转型需求和新的 FP&A 态势

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Artificial Intelligence Business automation

2024 年 11 月 4 日

阅读时长 2 分钟

作者

Deepak Joshi

Finance and Supply Chain Transformation Leader, IBM Consulting

商业环境日新月异，传统的财务规划和分析 (FP&A) 已远远不够。FP&A 曾经主要被视为通过预算和预测来保管财务健康，但现在它面临着适应技术进步、地缘政治动荡以及日益严重的环境、社会和治理 (ESG) 问题的挑战。FP&A 学科需要迫切且必不可少的转型需求，以帮助财务专家驾驭这场变革之风。

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超越 FP&A 的传统角色

从历史上看，FP&A 通过分析历史数据、创建预测以及使财务计划与长期目标保持一致，在企业决策中发挥了关键作用。它主要负责管理财务报告和确保预算纪律，是许多组织经济健康的支柱。

然而，对 FP&A 功能的要求已经发生了变化。企业在更加动荡的环境中运营，其中敏捷性和前瞻性战略对于成功至关重要。这意味着 FP&A 不能再只关注历史业绩。相反，它必须发展成为一极主动的职能，帮助制定更广泛的业务战略。

有几个因素正在推动这一转型，其中包括：

  • 技术进步：AI、机器学习 (ML) 和生成式 AI 正在成为业务规划不可或缺的一部分。这些技术使 FP&A 团队能够预测未来趋势、对场景进行建模并推荐战略行动，从而将重点从事后诸葛转变为先见之明。
  • 地缘政治和市场波动：随着企业面临的全球环境日益不稳定，FP&A 必须提供战略洞察分析，帮助组织迅速应对外部压力。
  • ESG 以及可持续发展：环境、社会和治理问题不再是边缘问题。它们是业务增长和可持续发展的核心。现在，FP&A 在根据可持续业务实践评估财务战略方面发挥着作用。
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转型的关键领域

FP&A 的转型不仅是必要的，更是战略要务。通过采用数据分析、AI、自动化和跨职能协作，FP&A 可以从被动、数字处理的角色发展成为推动业务发展的战略合作伙伴。转型的关键领域包括：

  • 战略整合：FP&A 现在是整合的业务计划 (IBP) 的催化剂。这意味着打破孤岛并促进跨部门协作，以帮助确保财务目标与运营和战略目标紧密结合。例如，敏捷团队创建动态、灵活的运营模式，可以快速适应新的挑战和机遇。
  • 增强决策：通过集成 AI、ML 和生成式 AI，FP&A 可以超越传统分析。这些技术使组织能够预测趋势和各种模型场景，并推荐战略性行动，帮助企业实时做出明智的决策。
  • 卓越运营：自动化和实时数据处理正在改变 FP&A 的运营效率。日常任务现在可以实现自动化，从而使 FP&A 团队能够专注于高价值的战略工作。这减少了财务规划周期的时间，并提高了预测的准确性和相关性。
  • 风险管理和合规：除了识别增长机会外，FP&A 现在还负责管理风险。积极主动地识别和降低风险，特别是在财务和法规合规方面，对于保护组织至关重要。
  • 可持续性和 ESG：将可持续性发展纳入 FP&A 后，可让企业领导者从可持续发展的角度来评估财务战略。ESG 指标日益成为业务战略的关键驱动因素，将其整合到财务规划中有助于确保与长期增长和可持续发展目标保持一致。

新的 FP&A 态势

不断发展的 FP&A 态势的特点是向整合的业务计划 (IBP) 转变。有效的规划和决策不再能孤立地在财务职能内部进行。相反，领导者必须优先考虑整体观点，将财务目标与整个组织的功能和战略目标结合起来。

FP&A 具有独特的优势，可以通过促进跨职能协作来引领这一转型。通过打破数据孤岛和鼓励透明度，FP&A 使不同部门能够朝着共同的业务目标合作。扩展规划和分析 (xP&A) 的实施更进一步，整合了整个企业的运营和财务规划。这种调整可帮助组织迅速适应市场变化，抓住新机遇。

要实现这种程度的整合，不仅需要正确的思维方式，还需要正确的技术。投资 IBM Planning Analytics 等数字骨干，对于实现实时协作、提供跨部门统一的指标和 KPI 至关重要。FP&A 的转型并非奢望，而是当今快节奏、不可预测世界的必然选择。随着新技术的进步和跨职能协作，FP&A 可以发展成为推动长期成功的战略业务合作伙伴。

随着 FP&A 新态势的形成，组织必须接受这些变化，以保持竞争力、敏捷性并为未来做好准备。FP&A 不再只是处理数字。它是通过明智的决策、整合计划和数字技术的战略性使用来引导业务向前发展。

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