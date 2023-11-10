利用 AI 和互操作性减轻医疗保健行业的管理负担

在我们看来，要实现 CMS 和其他实体提出的目标，需要一个灵活的模块化功能框架，该框架支持以下能力：首先集成来自不同医疗保健来源的数据，然后以通用的规范格式对这些信息进行整合、标准化并建立关联。数据一旦以通用规范格式持久保存，便可通过 API 以标准化格式提供给下游用户。如下图所示，每一层或“环”都支持一系列新的用例、数据扩展和新技术。

第 1 环是互操作性平台的基础，它提供了从不同来源采集、标准化和整合数据以创建初始纵向患者记录 (LPR) 所需的功能。解决方案的这一“环”包括数据采集、术语标准化、患者匹配（主数据管理）以及以 FHIR 格式持久保存数据的关键组件。

第 2 环扩展了 FHIR 数据平台的功能，使其能够执行质量指标数据交换 (DEQM) 的计算。这些能力对于实现患者归属认定、识别存在医疗缺口的个体患者，以及通过必要的干预措施更新患者护理计划以应对其风险与医疗缺口，都不可或缺。这一环还支持将可操作的洞察分析和护理计划更新直接插入电子病历 (EMR) 中的医疗保健提供方护理流程。

第 3 环使用第 1 环和第 2 环的功能，包括该平台用于术语标准化和人员匹配的数据整合能力。这将打破美国医疗保健系统中现有的孤岛：身体健康和行为健康孤岛。FHIR 提供了一个单一标准，它有助于将两个孤岛结合起来，并了解健康状况、目标、护理需求和社会经济条件。由此产生的结果是可以制定出满足“全人健康”需求的护理计划。

第 4 环支持改善健康信息交换的五项关键条款，以确保患者、医疗保健提供方和支付方能够适当且必要地访问完整健康记录，包括当前手动流程的自动化，这将极大地受益于 AI 等新兴技术。这些条款在拟议的 CMS 规则（ibm.com 外部链接）中阐明：推进互操作性和改进预先授权流程 (CMS-0057-P)。