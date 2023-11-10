利用 AI 和互操作性减轻医疗保健行业的管理负担

每天，都有数以万计的患者为治疗新发或现有病症而寻求医疗服务。在幕后，一个由健康记录、福利计划、承保范围、资格认定、授权许可及其他方面构成的复杂信息网络，对患者将接受何种治疗方案以及在处方药上花费的金额，起着至关重要的决定作用。这意味着每秒都会生成、存储并交换大量的数据，而由于医疗数据互操作性标准的实施方式并不一致，导致了患者、医疗服务提供方与支付方之间的流转也存在效率低下和断层现象。在美国，这些效率低下的问题导致医疗保健系统浪费情况不断增加（ibm.com 外部链接），并为提供具有成本效益的优质护理带来了挑战。
20 多年来（ibm.com 外部链接），业界一直在讨论如何应对这一挑战，但一直没有明确的解决方案。就在 2020 年，医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 发布了一项医疗保健系统规则（ibm.com 外部链接），根据该规则，患者、医疗服务提供方和支付方必须能够轻松交换信息。该规则制定了一条支持支付方与医疗服务提供方之间无缝数据交换的互操作性发展路径，从而为未来功能的实现及技术用例的逐步拓展奠定基础。医疗保险公司（也称为支付方）负责设定服务费率、收取保费、处理理赔和支付医疗保健提供方理赔，自 2021 年以来，它们也有义务遵守 2020 年制定的互操作性要求。这些要求使得医疗保健支付方和提供方之间能够交换重要的数据。
建立明确的互操作性框架是实现行政简化（ibm.com 外部链接）的基础，这是 1996 年《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 的五项规定之一。该条款旨在减少文书工作，简化医疗保健系统的业务流程，利用技术节省时间和金钱。63% 的医生报告有职业倦怠迹象（ibm.com 外部链接），47% 的临床医生计划在未来两到三年内离职（ibm.com 外部链接），因此，这一规定再及时不过，也再贴切不过了。
当与人工智能 (AI) 相结合时，可互操作的医疗保健数据平台有可能为美国医疗保健体系带来历史上最具变革性的变化之一，该体系当前以天、周或月为度量单位理解医疗事件，未来将转变为一个实时互联的生态系统。
简而言之，一个所有利益相关者都可以轻松交换信息的医疗保健生态系统可以使支付方和医疗服务提供方更好地合作，提供高质量和具有成本效益的医疗服务。凭借效率提升、不必要的医疗支出减少以及会员体验评分改善所带来的收益，一家拥有 300 万会员的中型支付方，其投资回报 (ROI) 可达数亿美元。
然而，要让医疗生态系统中的各利益相关者切实实现该商业案例的效益，可能是一项艰巨的任务，尤其考虑到需要评估和遵从的大量要求与标准，其中包括用于交换医疗保健信息的快速医疗互操作性资源 (FHIR) 标准的实施。CMS 认识到 FHIR 在推进互操作性和国家标准以减少管理负担（ibm.com 外部链接）方面的重要性。
由于医疗保健提供方与支付方正各自评估采用 FHIR 所需的能力、成熟度与架构模式，并权衡实施成本以及对现有业务流程和分析系统的影响，IBM 观察到行业内各机构的采用进度不一，且企业架构的实施模式也存在巨大差异。
在我们看来，要实现 CMS 和其他实体提出的目标，需要一个灵活的模块化功能框架，该框架支持以下能力：首先集成来自不同医疗保健来源的数据，然后以通用的规范格式对这些信息进行整合、标准化并建立关联。数据一旦以通用规范格式持久保存，便可通过 API 以标准化格式提供给下游用户。如下图所示，每一层或“环”都支持一系列新的用例、数据扩展和新技术。
第 1 环是互操作性平台的基础，它提供了从不同来源采集、标准化和整合数据以创建初始纵向患者记录 (LPR) 所需的功能。解决方案的这一“环”包括数据采集、术语标准化、患者匹配（主数据管理）以及以 FHIR 格式持久保存数据的关键组件。
第 2 环扩展了 FHIR 数据平台的功能，使其能够执行质量指标数据交换 (DEQM) 的计算。这些能力对于实现患者归属认定、识别存在医疗缺口的个体患者，以及通过必要的干预措施更新患者护理计划以应对其风险与医疗缺口，都不可或缺。这一环还支持将可操作的洞察分析和护理计划更新直接插入电子病历 (EMR) 中的医疗保健提供方护理流程。
第 3 环使用第 1 环和第 2 环的功能，包括该平台用于术语标准化和人员匹配的数据整合能力。这将打破美国医疗保健系统中现有的孤岛：身体健康和行为健康孤岛。FHIR 提供了一个单一标准，它有助于将两个孤岛结合起来，并了解健康状况、目标、护理需求和社会经济条件。由此产生的结果是可以制定出满足“全人健康”需求的护理计划。
第 4 环支持改善健康信息交换的五项关键条款，以确保患者、医疗保健提供方和支付方能够适当且必要地访问完整健康记录，包括当前手动流程的自动化，这将极大地受益于 AI 等新兴技术。这些条款在拟议的 CMS 规则（ibm.com 外部链接）中阐明：推进互操作性和改进预先授权流程 (CMS-0057-P)。
下一步，但也是互操作性旅程中最重要的步骤之一，是利用数据提供更具成本效益和高质量的患者护理，同时不会造成不必要的管理复杂性。
这正是互操作性对于改造预先授权流程至关重要的原因，该流程由医疗支付方在“使用管理”计划中实施，旨在管控高成本的医疗程序与药物。在此流程中，医疗保健提供方必须证明其为患者提供的诊疗既具有医疗必要性，又符合最新的循证临床质量指南。为了在不影响患者护理的情况下实现这一目标，支付方和医疗保健提供方需要实时交换信息。
然而，整个医疗保健行业对互操作性标准的采用进度参差不齐，另外，因获取必要治疗审批延迟所导致的医师职业倦怠与不良后果发生率，这些因素都在患者、支付方、医疗保健提供方及监管机构之间引发摩擦。
这也导致了市场上单点解决方案的激增，推动了创新。其中许多解决方案都利用 AI，特别是机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP)，来实现智能工作流，该工作流可根据从医疗保健提供方提交的文档中提取或通过与电子健康记录 (EHR) 系统的互操作性获得的患者临床数据，自动验证医疗必要性以及是否符合临床质量指南。生成式 AI 的引入进一步提升了这一解决方案模式，尤其是能够更好地处理非结构化数据。
归根结底，尽管技术与互操作性标准足以实现实时信息交换，以自动完成预先授权，但其价值仍受制于两大根本性挑战：临床数据如何采集与存储，以及医疗必要性判定标准与临床质量指南如何制定与存放。
以端到端方式改造互操作性与事前授权流程，说来容易做来难。支付方和医疗保健提供方需要适当地结合人员、流程和技术来执行这项计划。在资源有限且风险较高的环境中，与一家具备 IBM 同等广度与深度能力的系统集成商及流程集成商合作，其价值无可替代。
因此，IBM 制定了全面的战略和方法，指导医疗保健客户通过真正的端到端数字化转型推动实现价值，并将市场上的最优资源与我们的差异化技术和咨询能力结合起来。
IBM 的独特之处在于，我们能够充分利用客户对 IBM 技术的现有投资和我们全球一流的软件开发能力，去填补那些无法通过现成解决方案满足的缺口。这使我们的客户能够获得协同优势，从而将 IBM 技术与咨询的力量汇聚一体，全方位服务于客户需求，从战略咨询到方案实施，再到运营落地。
