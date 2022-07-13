利用数字劳动力重建和壮大员工队伍

自动化工具不再仅限于数据科学家。员工现在可以在企业范围内采用高级自动化工具。这项工作的未来要依靠数字员工——基于软件的劳动力，与人类员工协同工作。
人们现在想找由价值观驱动的工作，但是劳动力短缺问题继续使员工捉襟见肘，在日程安排、系统操作和数据电子表格整理等低价值任务上花费了太多时间。数字员工可以提供这种支持，处理市场营销、销售、财务和人力资源等多项繁琐、重复且可编程的任务。
获得的这些时间可以让员工更加专注于高价值的工作，例如客户服务关系、复杂的头脑风暴和战略合作。
阅读《数字工作者、聊天机器人以及机器人有什么区别？》，了解更多关于数字工作者的信息。
人工智能 (AI) 让数字员工能够自信地发现所需的适当技能，从而确保任务按指令执行。
数字员工利用自然语言处理 (NLP) 和机器学习 (ML) 等人工智能能力进行交互和沟通，对技能进行动态排序，并通过留存过往交互的工作记忆将这些技能应用到具体场景中。
知识工作者可以指挥、培训数字员工，并将工作委托给它们。委托的工作既包含简单任务的自动化与加速执行，也包括协助进行更复杂的决策。
IBM® watsonx Orchestrate 荣获 2022 年 CES 创新奖。只需简单询问，它就能在业务专业人员已经使用的工具中为他们的独特工作提供支持。watsonx Orchestrate 自带预构建技能，可快速上手。
访问 watsonx Orchestrate 网站，查看我们的演示，并了解 Orchestrate 如何帮助业务专业人士更快地完成更多工作。
