利用数字劳动力重建和壮大员工队伍

自动化工具不再仅限于数据科学家。员工现在可以在企业范围内采用高级自动化工具。这项工作的未来要依靠数字员工——基于软件的劳动力，与人类员工协同工作。

人们现在想找由价值观驱动的工作，但是劳动力短缺问题继续使员工捉襟见肘，在日程安排、系统操作和数据电子表格整理等低价值任务上花费了太多时间。数字员工可以提供这种支持，处理市场营销、销售、财务和人力资源等多项繁琐、重复且可编程的任务。

获得的这些时间可以让员工更加专注于高价值的工作，例如客户服务关系、复杂的头脑风暴和战略合作。

