从炒作到高影响力：企业领导者如何通过 AI 智能体实现投资回报率

在白板上使用即时贴的专业人员

作者

Robert Wilmot

Managing Partner, Canada

IBM Consulting

AI 智能体已不再是试验品——它们已进入运营阶段。但对许多高管而言，其结果并未达到预期。根据 2025 年 IBM 商业价值研究院高管研究，仅 25% 的 AI 举措实现了预期投资回报，仅有 16% 在整个企业范围内实现了规模化。这些数字揭示了雄心与执行之间的关键差距。

问题不在于 AI 本身——而在于其部署方式。AI 智能体的成功仅凭热情远远不够。它需要一种结构化、透明且与业务目标一致的方法，以平衡实验与治理、成本节约与长期增长。

那么，高管们如何能将 AI 智能体从试点项目转变为真正的商业价值？首先应树立正确心态，将战略立足于节约成本的用例，并构建具备可扩展性和灵活性的架构。

从成本入手，继而实现增长规模化

高管们最常犯的错误之一，便是从一开始就采用了错误的投资回报率视角。许多领导者从第一天起就追求变革性的营收增长，但最成功的 AI 实施往往始于成本节约。

为何如此？因为成本效益更易于衡量、更快实现，并且能为规模化提供必要的商业案例基础。

例如，某工业公司管理着数百万份非结构化文档。通过部署 AI 智能体来分析这些联合且分散的数据，他们可以减少高薪分析师的手工工作量并改进决策。

这一流程有望降低成本、提高收入，并使分析师能专注于更高价值的工作。再以某公司使用 AI 智能体实现索赔处理工作流自动化为例。该公司可以实现更快速的赔付、提升客户满意度，并具备在不增加人手的情况下扩展业务的能力。

这些案例并非遥不可及的登月计划。它们都是务实、以投资回报率为导向的用例，能为更广泛的企业全域转型积攒动能。

为帮助指引您的 AI 战略并确保达成预期投资回报率，以下提供四个可操作的步骤供您参考。

第 1 步：确定合适的用例

切忌在全企业范围内“盲目推广” AI。而应从清晰明确、高影响力的用例着手。重点关注以下 AI 就绪信号：

  • 定义明确的重复性或琐碎任务 （例如数据录入或索赔处理）
  • 系统与角色间的手动切换 （例如从订单到现金的工作流）
  • 可支撑 AI 智能体并用于衡量效果的优质数据资源
  • 复杂政策解读 （例如人力资源合规或保险资格审核）
  • 高成本或低效率环节（例如遗留代码维护）

从小处着手，验证价值，然后逐步扩展。

第 2 步：确定基准

若不清楚起始点，便无法衡量投资回报率。然而，许多组织对时间、成本或质量缺乏明确基准。在部署 AI 智能体前，需开展流程分解工作：

  • 当前流程需要多长时间？
  • 它的费用是多少？
  • 痛点有哪些？

利用内部数据或行业基准（例如 IBM 商业价值研究院提供的标准）建立清晰的“事前”基线。这些信息在向利益相关方展示投资回报率时至关重要。

第 3 步：建立合适的架构

AI 战略中常被忽视的决策在于架构层面。许多供应商正大力推广与其平台绑定的专有 AI 智能体。但大多数企业运行在异构环境中。受限于单一供应商的 AI 智能体会制约灵活性与创新。

相反，应考虑采用开放的编排层，使其既能置于现有系统之上，又可集成多个 AI 智能体。这种方式：

  • 避免供应商锁定
  • 支持随技术演进快速调整
  • 保障企业级透明度与治理

在快速发展的领域，架构敏捷性就是竞争优势。

第 4 步：采用正确的投资回报率衡量方式

AI 智能体的投资回报率主要通过三种方式衡量：

  1. 成果达成速度：流程完成速度提升多少？
  2. 服务成本：达成相同成果的成本降低多少？
  3. 新功能：现在能实现哪些过去无法完成的任务？

前两项易于衡量。第三项“新功能”虽难以量化，却往往最具变革性。例如：从积压数十年的文档中获取洞察，或重构无人敢碰的遗留代码。

切勿忽视这些“净新增”机会。但需明确它们可能需要不同的投资回报率视角——即关注战略价值而非即时节约。

行动要迅捷，而非仓促

关于智能体式 AI 的最大误解是什么？认为它要么太难实施，要么太容易取得显著成果。

真相介于两者之间。AI 智能体既非万能灵药，也非纯科研项目。它们是有力的工具——当运用得具有目标性、结构性和远见时。

对于高管而言，前进的道路十分明确：

  • 从成本节约入手
  • 构建坚实基础
  • 从容自信地进行扩展
  • 并始终让 AI 与您的商业战略保持对齐

要详细了解 IBM 如何帮助您在全业务中协调和治理 AI 与 AI 智能体，请访问  IBM watsonx Orchestrate。 

