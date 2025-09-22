AI 智能体已不再是试验品——它们已进入运营阶段。但对许多高管而言，其结果并未达到预期。根据 2025 年 IBM 商业价值研究院高管研究，仅 25% 的 AI 举措实现了预期投资回报，仅有 16% 在整个企业范围内实现了规模化。这些数字揭示了雄心与执行之间的关键差距。
问题不在于 AI 本身——而在于其部署方式。AI 智能体的成功仅凭热情远远不够。它需要一种结构化、透明且与业务目标一致的方法，以平衡实验与治理、成本节约与长期增长。
那么，高管们如何能将 AI 智能体从试点项目转变为真正的商业价值？首先应树立正确心态，将战略立足于节约成本的用例，并构建具备可扩展性和灵活性的架构。
高管们最常犯的错误之一，便是从一开始就采用了错误的投资回报率视角。许多领导者从第一天起就追求变革性的营收增长，但最成功的 AI 实施往往始于成本节约。
为何如此？因为成本效益更易于衡量、更快实现，并且能为规模化提供必要的商业案例基础。
例如，某工业公司管理着数百万份非结构化文档。通过部署 AI 智能体来分析这些联合且分散的数据，他们可以减少高薪分析师的手工工作量并改进决策。
这一流程有望降低成本、提高收入，并使分析师能专注于更高价值的工作。再以某公司使用 AI 智能体实现索赔处理工作流自动化为例。该公司可以实现更快速的赔付、提升客户满意度，并具备在不增加人手的情况下扩展业务的能力。
这些案例并非遥不可及的登月计划。它们都是务实、以投资回报率为导向的用例，能为更广泛的企业全域转型积攒动能。
为帮助指引您的 AI 战略并确保达成预期投资回报率，以下提供四个可操作的步骤供您参考。
切忌在全企业范围内“盲目推广” AI。而应从清晰明确、高影响力的用例着手。重点关注以下 AI 就绪信号：
从小处着手，验证价值，然后逐步扩展。
若不清楚起始点，便无法衡量投资回报率。然而，许多组织对时间、成本或质量缺乏明确基准。在部署 AI 智能体前，需开展流程分解工作：
利用内部数据或行业基准（例如 IBM 商业价值研究院提供的标准）建立清晰的“事前”基线。这些信息在向利益相关方展示投资回报率时至关重要。
AI 战略中常被忽视的决策在于架构层面。许多供应商正大力推广与其平台绑定的专有 AI 智能体。但大多数企业运行在异构环境中。受限于单一供应商的 AI 智能体会制约灵活性与创新。
相反，应考虑采用开放的编排层，使其既能置于现有系统之上，又可集成多个 AI 智能体。这种方式：
在快速发展的领域，架构敏捷性就是竞争优势。
AI 智能体的投资回报率主要通过三种方式衡量：
前两项易于衡量。第三项“新功能”虽难以量化，却往往最具变革性。例如：从积压数十年的文档中获取洞察，或重构无人敢碰的遗留代码。
切勿忽视这些“净新增”机会。但需明确它们可能需要不同的投资回报率视角——即关注战略价值而非即时节约。
关于智能体式 AI 的最大误解是什么？认为它要么太难实施，要么太容易取得显著成果。
真相介于两者之间。AI 智能体既非万能灵药，也非纯科研项目。它们是有力的工具——当运用得具有目标性、结构性和远见时。
对于高管而言，前进的道路十分明确：
