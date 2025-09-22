AI 智能体已不再是试验品——它们已进入运营阶段。但对许多高管而言，其结果并未达到预期。根据 2025 年 IBM 商业价值研究院高管研究，仅 25% 的 AI 举措实现了预期投资回报，仅有 16% 在整个企业范围内实现了规模化。这些数字揭示了雄心与执行之间的关键差距。

问题不在于 AI 本身——而在于其部署方式。AI 智能体的成功仅凭热情远远不够。它需要一种结构化、透明且与业务目标一致的方法，以平衡实验与治理、成本节约与长期增长。

那么，高管们如何能将 AI 智能体从试点项目转变为真正的商业价值？首先应树立正确心态，将战略立足于节约成本的用例，并构建具备可扩展性和灵活性的架构。