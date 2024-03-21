我的职业起点：勒索软件谈判专家

网络安全领域的专业岗位正不断涌现，考虑到不断演变的威胁态势以及勒索软件对众多企业的毁灭性影响，这并不令人意外。

在这些岗位中，勒索软件谈判专家正变得日益关键。这些谈判专家奋战在网络防御的第一线，直接与网络犯罪分子交涉，以减轻勒索软件攻击对组织造成的影响。

勒索软件谈判专家兼具技术专长、心理洞察力和谈判技巧，能够在高风险的环境中驾驭勒索软件谈判。其工作包括：理解勒索软件攻击的复杂性，评估攻击的严重性及对组织的潜在影响，并通过谈判达成能最大限度减少损失并恢复加密数据的条款。

在这篇独家深度访谈中，我们与尤蒂卡大学网络安全研究生项目主任兼网络安全助理教授 Andrew Carr 进行了对话。

Carr 曾在多家领先机构担任多年管理职务，专长领域包括：数字取证分析、威胁行为者的战术、技术与规程、勒索软件谈判、数据隐私法在泄露事件中的应用、网络事件的财务审计考量、知识产权盗窃调查以及加密货币追踪。