移动设备如影随形，我们几乎可以用它们来做任何事情。对于企业来说，移动设备的普及也让它们更容易通过更具互动性的方式推广新产品和服务，同时提升各行各业的用户体验。快速响应码（二维码）就是一个典型例子，只需简单地扫描图像，即可让移动设备快速跳转到网页或安装新软件。

如今，生成二维码提升便捷性的不只有合法机构。网络犯罪分子同样在利用二维码技术以及人们对近场通信技术日益增长的依赖性，对毫无戒备的受害者发起精密攻击。