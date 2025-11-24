我们相信用量化的方法来衡量转型：以最终阶段为导向的有形标准，帮助组织实现真正的价值。
本系列的前几期探讨了 IBM® Consulting 成员认为对数字化转型成功至关重要的三个因素。在第一篇博文中，我们阐述了成功的企业如何将变革管理置于转型战略的核心。在第二篇博文中，我们探讨了有助于建立敏捷文化的策略。第三篇博文中，我们说明了技术如何促进迭代技能管理，以应对未来的工作。
心态。战略。技能。现在是指标。在本文中，我们将探讨组织如何有效地将转型与其业务案例相结合，并随着时间的推移跟踪成功情况。我们还将深入了解如何在其商业模式中长期构建价值创造体系。
过去两年，关于 AI 对企业的影响，出现了几项严峻的研究。研究指出，很少有组织能从 AI 转型中看到实质性的生产力提升。
但我们认为，这一挑战反映了一个更大、然而更为细致的问题：越来越多的企业拥抱这项技术，但他们却难以从数字角度准确衡量成功的标准。许多组织缺乏可靠的数据或有效跟踪投资回报率的能力。他们很难找到切实的指标来跟踪其他常见问题，例如变革管理策略不佳或领导层缺乏一致性。
简而言之，每个人都在进行尝试。许多人都经历过"试点致死"，在实施了一项举措后就停滞不前，或者将资源投入到狭隘的短期构想之中。但这通常是因为企业领导者没有完成成功所必需的前期基础性工作。
为了完成转型并创造真正价值，企业需要明确了解其转型的最终形态。他们需要知道如何衡量和识别可实现目标的数据点。
对衡量的专注能够使领导层围绕长远愿景与所创造的价值达成共识，这种共识将随之从领导层团队传递至全体员工。这种方法有助于进行清晰的沟通，并从上而下地了解转型的目标。此外，它还有助于实际交付转型目标，支持组织跟踪指标，并在需要时实时进行调整。
对于一线员工而言，智能衡量能够让转型过程变得更加具体，也更令人振奋。对于一个组织来说，人员转型可能令人望而生畏。当员工能够理解并认同这些定性指标时，让他们参与和支持转型就会容易得多。
在使用数字工具实施转型之前，组织应当对自身当前状况有清晰的认识。他们还应该了解项目启动后计划如何立即跟踪价值。我们建议尽早就仪表板和跟踪进行具体对话。仪表板是内置到现有 ERP 中还是从头开始构建？
如果您要衡量转型的有效性，还需要了解人们完成一个特定流程所需的时间。他们需要经过多少个步骤才能完成这个流程？平均每天需要有多少人与工作流进行交互？明确定义这些指标后，您就可以使用新工具、根据新的工作方式来进行衡量。
在规划阶段，数据准备工作也至关重要。在实施之前，组织最好应打破主要的信息孤岛，并拥有一个流程集中、信息统一的管理系统。这一要求代表了太多人都没有考虑到的至关重要的一步。如果没有数据准确性和适当的整合，任何最终产品都将缺乏用户所需的直观体验。
但最重要的是，企业需要设定一个全企业范围的愿景和一套定性指标，让整个组织和整个领导层都围绕着这些指标协同努力。定义清晰的价值类别并找到具体目标。
假设这些定性指标和价值池已在规划阶段完成制定且仪表板搭建就绪，组织便可在启动首日立即展开定性衡量工作。
在实施过程中，我们力求跨多个价值流实现敏捷衡量。这一过程可能包括跟踪员工的采纳率和用户满意度，以及企业级的指标，如效率、生产力和产能创造。
此外，通过跟踪岗位角色的演进趋势，组织能够了解有多少人在执行行政任务，而非以价值为驱动的活动。这里的最终目标是积极跟踪人机协同新型团队的运作效能。
我们发现，如果缺乏强大的治理模型，潜在问题就会悄然滋生。确定组织内部负责转型及其衡量的关键人员，有助于建立反思的节奏，这对长期成功至关重要。
我们建议在实施初期确定牵头人。这些引领者代表了员工视角和领导层视角之间的关键纽带。理想情况下，一位高级管理者全面负责一个价值流，拥有唯一问责权并被授予快速决策的自主权。没有这些工作流负责人，转型便可能难以快速推进或实时迭代。
此外，我们坚信设立专项办公室进行协调具有重要价值。与项目计划管理办公室类似，这些专项团队负责推动治理并衡量进度。这些人员比过去的 PMO 更强大，可以让团队对最终价值目标负责。
价值是一个复杂的术语，不仅仅包括投资回报率。我们首先从技术角度来了解 AI 工具的运行情况，例如错误率和运行时间等指标。
然后，我们从更广泛的业务角度出发，衡量收入增长和运营成本降低等数据点。最后，我们鼓励企业衡量转型期间员工基数的变化：转型后流失率是否更低？NPS 评分有改变吗？
此外，我们感兴趣的是思考一种更全面的价值类型。我们希望衡量我们的企业对社区和整个社会产生的影响。在这些转型方面，我们的目标应该是实现最高水平的价值。最成功的转型将这项技术内嵌于运营之中，不仅改善员工效率和企业效益，更将社会整体的福祉置于优先地位。
