我们相信用量化的方法来衡量转型：以最终阶段为导向的有形标准，帮助组织实现真正的价值。

本系列的前几期探讨了 IBM® Consulting 成员认为对数字化转型成功至关重要的三个因素。在第一篇博文中，我们阐述了成功的企业如何将变革管理置于转型战略的核心。在第二篇博文中，我们探讨了有助于建立敏捷文化的策略。第三篇博文中，我们说明了技术如何促进迭代技能管理，以应对未来的工作。

心态。战略。技能。现在是指标。在本文中，我们将探讨组织如何有效地将转型与其业务案例相结合，并随着时间的推移跟踪成功情况。我们还将深入了解如何在其商业模式中长期构建价值创造体系。