在软件测试中的 AI 辅助 QA 中寻找适当的平衡

在 AI 编程智能体出现之前，软件测试依赖于手动操作和分析，这通常是软件开发生命周期 (SDLC) 末期的瓶颈。人工测试既耗时又缓慢，而且人类 QA 工程师必须逐步模拟整个端到端用户旅程，很容易出错。几乎不可能对每种情况都进行测试，因此测试范围往往不完整，导致发布后出现错误。更重要的是，这些测试人员需要深厚的领域知识来正确识别问题并确定优先排序。

在软件测试中，软件质量保证（QA 或 SQA）是确保软件的开发和维护始终符合质量标准的过程。质量控制侧重于发现最终产品中的缺陷，而质量保证则通过改进构建高质量软件的流程来预防缺陷。

QA 团队会制定单元测试编写规范，统一代码编码风格，并在持续集成工作流中落地自动化管道。落实以上措施，能够从源头减少软件内置漏洞。

Claude Code 和 IBM Bob 等 AI 编程智能体提供测试自动化框架，并能够生成全面的测试覆盖范围。AI 辅助的 QA 现在可以生成测试用例，识别缺陷，预测风险代码变更，模拟用户行为，并自动执行功能测试、性能测试、压力测试和回归测试。这些功能有望实现更快、更廉价的开发周期和更好的可扩展性，从而带来更可靠、更一致的发布软件产品。